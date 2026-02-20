21 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют ПСЖ и «Мец». Начало игры — в 23:05 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч ПСЖ — Мец с коэффициентом для ставки за 2.00.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

ПСЖ

Турнирное положение: «Красно-синие» сражаются за чемпионство.  Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом ПСЖ на один пункт отстает от лидера.  А вот забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Красно-синие» одолели «Монако» (3:2).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда была бита «Ренном» (1:3).  Зато поединок с «Марселем» завершился уверенным успехом (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории.  В этих поединках ПСЖ забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Сенни Маюлу — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Красно-синие» нынче не столь преуспевают в плане результатов.  Команда потеряла лидерство в чемпионате.

Причем ПСЖ традиционно удачно противостоит «Мец».  В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены вернуться на вершину таблицы.  «Красно-синие» явно будут агрессивно атаковать.

«Мец»

Турнирное положение: «Мессинцы» сражаются за выживание в Лиге 1.  Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Мец» на 9 пунктов отстает от спасительной 15 позиции.  При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Мессинцы» уступили «Осеру» (1:3).

До того команда не дала себя обыграть «Лиллю» (0:0).  А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Анже».

При этом «Мец» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью.  Команда отличилась 4 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Бенжамен Стамбули, Бубакар Траоре — травмированы.

Состояние команды: «Мессинцы» твердо стоят на вылет.  К тому же команда не побеждает 2 матча кряду.

При этом «Мец» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч.  Да и от последнего поражения от «Осера» команда еще вряд ли отошла.

Команда в 16 (!) последних очных встречах уступила «Лансу».  Да и в нынешней диспозиции «мессинцы» выглядят обреченными.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы.  Команда постарается дать бой действующему чемпиону.

Статистика для ставок

  • ПСЖ забивает в среднем чаще 2 мячей за матч
  • «Мец» в 16 последних очных поединках уступил парижанам
  • «Мессинцы» не побеждают уже 2 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров ПСЖ в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15.  Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.25 и 3.70.

Прогноз: ПСЖ мотивирован вернуться на трон, и явно активно понесется в атаку.

Номинальные хозяева должны не замечать аутсайдера, который к тому же не побеждает уже два месяца.

2.00Фора ПСЖ -2.5Ставка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.00 на матч ПСЖ — «Мец»  позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора ПСЖ -2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

2.40ТБ 4.5Ставка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.40 на матч ПСЖ — «Мец»  позволит вывести на карту выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: ТБ 4.5 за 2.40