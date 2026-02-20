21 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют ПСЖ и «Мец». Начало игры — в 23:05 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч ПСЖ — Мец с коэффициентом для ставки за 2.00.
ПСЖ
Турнирное положение: «Красно-синие» сражаются за чемпионство. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом ПСЖ на один пункт отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-синие» одолели «Монако» (3:2).
До того команда была бита «Ренном» (1:3). Зато поединок с «Марселем» завершился уверенным успехом (5:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ПСЖ забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Сенни Маюлу — травмирован.
Состояние команды: «Красно-синие» нынче не столь преуспевают в плане результатов. Команда потеряла лидерство в чемпионате.
Причем ПСЖ традиционно удачно противостоит «Мец». В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены вернуться на вершину таблицы. «Красно-синие» явно будут агрессивно атаковать.
«Мец»
Турнирное положение: «Мессинцы» сражаются за выживание в Лиге 1. Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.
Причем «Мец» на 9 пунктов отстает от спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мессинцы» уступили «Осеру» (1:3).
До того команда не дала себя обыграть «Лиллю» (0:0). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Анже».
При этом «Мец» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Бенжамен Стамбули, Бубакар Траоре — травмированы.
Состояние команды: «Мессинцы» твердо стоят на вылет. К тому же команда не побеждает 2 матча кряду.
При этом «Мец» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч. Да и от последнего поражения от «Осера» команда еще вряд ли отошла.
Команда в 16 (!) последних очных встречах уступила «Лансу». Да и в нынешней диспозиции «мессинцы» выглядят обреченными.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать бой действующему чемпиону.
Статистика для ставок
- ПСЖ забивает в среднем чаще 2 мячей за матч
- «Мец» в 16 последних очных поединках уступил парижанам
- «Мессинцы» не побеждают уже 2 месяца
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров ПСЖ в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 15.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.25 и 3.70.
Прогноз: ПСЖ мотивирован вернуться на трон, и явно активно понесется в атаку.
Номинальные хозяева должны не замечать аутсайдера, который к тому же не побеждает уже два месяца.
Ставка: Фора ПСЖ -2.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.40