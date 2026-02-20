прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.00

21 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют ПСЖ и «Мец». Начало игры — в 23:05 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч ПСЖ — Мец с коэффициентом для ставки за 2.00.

ПСЖ

Турнирное положение: «Красно-синие» сражаются за чемпионство. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом ПСЖ на один пункт отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-синие» одолели «Монако» (3:2).

До того команда была бита «Ренном» (1:3). Зато поединок с «Марселем» завершился уверенным успехом (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ПСЖ забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Сенни Маюлу — травмирован.

Состояние команды: «Красно-синие» нынче не столь преуспевают в плане результатов. Команда потеряла лидерство в чемпионате.

Причем ПСЖ традиционно удачно противостоит «Мец». В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены вернуться на вершину таблицы. «Красно-синие» явно будут агрессивно атаковать.

«Мец»

Турнирное положение: «Мессинцы» сражаются за выживание в Лиге 1. Команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Мец» на 9 пунктов отстает от спасительной 15 позиции. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мессинцы» уступили «Осеру» (1:3).

До того команда не дала себя обыграть «Лиллю» (0:0). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Анже».

При этом «Мец» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Бенжамен Стамбули, Бубакар Траоре — травмированы.

Состояние команды: «Мессинцы» твердо стоят на вылет. К тому же команда не побеждает 2 матча кряду.

При этом «Мец» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч. Да и от последнего поражения от «Осера» команда еще вряд ли отошла.

Команда в 16 (!) последних очных встречах уступила «Лансу». Да и в нынешней диспозиции «мессинцы» выглядят обреченными.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается дать бой действующему чемпиону.

Статистика для ставок

ПСЖ забивает в среднем чаще 2 мячей за матч

«Мец» в 16 последних очных поединках уступил парижанам

«Мессинцы» не побеждают уже 2 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров ПСЖ в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.15. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.25 и 3.70.

Прогноз: ПСЖ мотивирован вернуться на трон, и явно активно понесется в атаку.

Номинальные хозяева должны не замечать аутсайдера, который к тому же не побеждает уже два месяца.

2.00 Фора ПСЖ -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч ПСЖ — «Мец» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора ПСЖ -2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

2.40 ТБ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч ПСЖ — «Мец» позволит вывести на карту выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: ТБ 4.5 за 2.40