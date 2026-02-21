В субботу, 21 февраля, состоится матч 23-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» примет «Мец». Начало игры — в 23:05 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

07' Барколя бил из-за штрафной по воротам «Меца», мяч коснулся ноги защитника и прошёл рядом со штангой.

06' Хакими ворвался в штрафную гостей и упал там после контакта с защитником, но судья призывает играть дальше.

05' Вновь парижане на правах фаворита забирают мяч себе, контролируя его в центре поля.

03' ГОООЛ! 1:0! Дезире Дуэ! В первой же атаке забил «ПСЖ». Заир-Эмери отлично забросил мяч со своей половины вперёд, Дуэ вышел один на один и уверенно перебросил голкипера «Меца».

02' Сразу же удалось через левый фланг «Мецу» доставить мяч в штрафную «ПСЖ», где Цитаишвили не сумел подработать его себе под удар и упустил за лицевую.

01' Матч начался!

Статистика матча 1 Удары в створ 0 73 Владение мячом 27 0 Офсайды 1 0 Фолы 1

До матча

23:03 Всё готово к началу матча, ждём стартового свистка через пару минут!

22:57 В Париже сегодня тёплый вечер — 13 градусов выше нуля и без осадков. Для середины февраля — вообще прекрасно.

22:51 На встрече работает судейская бригада во главе с 40-летним Абделатифом Херраджи.

22:45 Сегодняшний матч пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Домашняя арена «ПСЖ» вмещает 48 712 зрителей.

Стартовые составы команд

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Забарный, Беральдо, Эрнандес, Ли, Заир-Эмери, Д. Фернандес, Дуэ, Барколя, Рамуш.

«Мец»: Фишер, Куао, Гбамен, Йегбе, Сане, Балло-Туре, Мишаль, Траоре, Туре, Цитаишвили, Диалло.

«ПСЖ»

К прошлому туру «ПСЖ» подходил после семи побед в Лиге 1 подряд, однако сенсационно споткнулся о «Ренн»: поражение 1:3 на выезде — и парижане теряют первую строчку в таблице, пропуская туда «Ланс». Да, перед 23-м туром отставание составляло всего одно очко — но согласитесь, что видеть «ПСЖ» не на первом месте в Лиге 1 во второй половине сезона всё равно весьма непривычно.

Встреча с «Мецем» вклинивается у команды Луиса Энрике ровно между двух игр 1/16 финала ЛЧ с «Монако»: там после первого матча ещё ничего не решено, поэтому против последней команды Лиги 1 «ПСЖ» на 100% основным составом не сыграет — будет ротация. Плюс у парижан есть кадровые потери: помимо Усмана Дембеле, который был заменён по ходу первого тайма в Монако, из-за травм матч с «Мецем» пропускают Нджанту, Руис и Маюлю.

«Мец»

«Мец» плотно увяз на самом дне таблицы чемпионата Франции и выбраться оттуда не может. Команда занимает последнее место и отстаёт от зоны стыков на четыре очка, но главное — за 10 последних туров «Мец» не одержал ни одной победы, потерпев аж 8 поражений! Смена тренера в середине января тоже никаких плодов не принесла: за четыре матча после прихода Бенуа Тавено набрано всего 1 очко из 12 возможных.

А ещё «Мец» больше всех в лиге пропускает: 49 мячей за 22 тура — никто в этом сезоне ещё не пропустил даже больше 40. В половине матчей (11 из 22) его соперники забивали три гола или больше — не самые приятные новости перед встречей с лучшей атакой чемпионата: «ПСЖ» забил ровно столько же, сколько «Мец» напропускал — 49 мячей. Сложно представить, что может помочь команде с северо-востока Франции на «Парк де Пренс», откуда «Мец», к слову, не уезжал с победой ни разу за последние 30 лет.

Личные встречи

«ПСЖ» выиграл у «Меца» 16 последних матчей во всех турнирах, а последнее поражение от него потерпел почти 20 лет назад — в гостях в мае 2006-го (0:1). Хотя в первом круге этого сезона пару месяцев назад «Мец» дал бой парижанам на своём поле и проиграл всего лишь 2:3.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.