21 февраля в 26-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Интер». Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лечче — Интер с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Лечче»
Турнирное положение: «Джаллоросси» борются за выживание. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Лечче» на 3 пункта опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Джаллоросси» переиграли «Кальяри» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Удинезе» (2:1). А вот поединок с «Торино» завершился досадной коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Лечче» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: Франческо Камарда — травмирован.
Состояние команды: «Джаллоросси» нынче прибавили в плане результатов. Команда победила дважды кряду.
Причем «Лечче» традиционно неудачно противостоит «Интеру». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены оторваться от зоны вылета. «Джаллоросси» мотивированы дать бой лидеру.
«Интер»
Турнирное положение: «Змеи» сражаются за Скудетто. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Интер» на 7 очков оторвался от «Милана». При этом команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Змеи» уступили «Буде-Глимту» (1:3).
До того команда одолела крепкий «Ювентус» (3:2). А вот чуть ранее она буквально смяла оборону «Сассуоло» (5:0).
При этом «Интер» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Давиде Фраттези — травмирован. Николо Барелла, Хакан Чалханоглу — дисквалифицированы.
Состояние команды: «Змеи» еще не успеют отойти от норвежской конфузии. Да и в кадровом плане у миланцев имеются пробоины.
При этом «Интер» в среднем пропускает реже гола за матч. Плюс Лаутаро Мартинес наколотил 14 мячей в чемпионате.
Команда до последнего поражения победила 6 раз подряд. Да и в нынешней диспозиции римляне намерены непременно разжиться тремя очками.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Змеи» традиционно успешно противостоят «Лечче».
Статистика для ставок
- «Змеи» до последней коллизии победили 6 раз кряду
- «Лечче» победил в 2 своих последних матчах
- «Интер» одолел «Лечче» в 7 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Интер» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.74.
Прогноз: «Интер» мотивирован оторваться от преследователей, и явно будет активно атаковать.
Номинальные гости имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, да и одного из аутсайдеров обязан обыгрывать априори.
Ставка: Фора «Интера» -1.5 за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05