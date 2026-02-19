На север Норвегии в этом сезоне Лиги Чемпионов ехать не хотелось никому. Морозный синтетический газон «Аспмиры» со снегом под трибунами не прощает ошибок и становится «походом за Стену» для соперников любого уровня. «Интер» уехал отсюда с поражением 1:3 в первом матче плей-офф Лиги чемпионов, при этом без ощущения, что «Будё» повезло. Теперь в Милане «неррадзурри» нужно забивать этой яркой команде Кнутсена минимум трижды.

Результат матча Будё-Глимт Будё 3:1 Интер Милан 1:0 Сондре Фет 20' 1:1 Франческо Пио Эспозито 30' 2:1 Йенс Хёуге 61' 3:1 Каспер Хёг 64' Будё-Глимт: Никита Хайкин, Один Бьортуфт, Йостейн Гундерсен ( Хайтам Алеесами 89' ), Фредрик Бьёркан, Фредрик Шёвольд, Патрик Берг, Сондре Фет ( Исак Дюбвик Мяяття 89' ), Оле Дидрик Бломберг ( Сондре Эукленн 78' ), Хокон Эвьен, Каспер Хёг ( Андреас Хельмерсен 78' ), Йенс Хёуге Интер: Ян Зоммер, Карлос Аугусто, Маттео Дармиан ( Анж-Йоан Бонни 76' ), Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Мануэль Аканджи, Генрих Мхитарян ( Луис Энрике 76' ), Николо Барелла ( Анди Диуф 89' ), Лаутаро Мартинес ( Маркус Тюрам 61' ), Франческо Пио Эспозито ( Пётр Зелиньски 76' ), Petar Sucic Жёлтые карточки: Оле Дидрик Бломберг 77' — Франческо Пио Эспозито 45'

Статистика матча 6 Удары в створ 4 1 Удары мимо 7 42 Владение мячом 58 3 Угловые удары 3 0 Офсайды 3 12 Фолы 6

Игра началась задолго до стартового свистка. В Норвегии днём тяжёлая техника убирала снег с поля, по краям оставались заметные неровности, но арбитр Даниэль Зиберт дал добро на проведение матча. УЕФА не рассматривал перенос, а из уст Киву и Мхитаряна прозвучало одинаковое: «никаких оправданий». При этом сама подготовка «Интера» выглядела двусмысленно, Киву решился на ротации, которых не ждали. Биссека, Димарко, Луиса Энрике и Тюрама тренер оставил в запасе, Чалханоглу не было из-за травмы, роль в центре переходила к Барелле. «Будё-Глимт» же вышел практически основным составом, но и экономить энергию хозяевам незачем — домашний чемпионат стартует только в марте.

«Аспмира» перед матчем globallookpress.com

Фет открывает счёт, Эспозито гасит радость «Аспмиры»

Старт получился нервным и вязким для гостей. «Интер» в первые минуты будто соглашался на сценарий ожидания ошибок соперника, но «Будё» ошибаться не боялся. Пара неточностей в розыгрыше не сбили темп, и норвежцы продолжили в касание растягивать миланскую оборону.

После примерно четверти часа «Будё» наконец-то разрезал центр короткой комбинацией в своём уже фирменном стиле. Хёг тонко скинул пяткой, запустив Фета в штрафную, тот ворвался по центру и пробил Зоммера. В этом моменте у «Интера» «сломалось» сразу всё: Ачерби вышел слишком высоко, Мхитарян потерял игрока, Бастони поздно вышел накрывать — и один настоящий качественный рывок хозяев превратился в 1:0.

Гол Сондре Брунстада Фета globallookpress.com

«Интер» проснулся не сразу, но и не сыпался после пропущенного. Слева и через Бареллу стали находить пространство, и мяч начал доходить до штрафной чаще. Сначала Дармиан после заброса с левого фланга попал в штангу, затем Барелла пробил прямо в Хайкина из перспективной позиции. Команда Киву постепенно душила соперника, а особой надёжностью оборона «Будё-Глимт» не славится. Кросс Бареллы, скидка Карлоса Аугусто, Франческо Пио Эспозито быстро развернулся в штрафной и вонзил мяч в сетку. Была проверка ВАР, обсуждали возможную игру рукой, но в итоге гол подтвердили. Для Эспозито этот мяч стал вторым подряд, а у «Интера» появился шанс вернуть себе инициативу. Но у итальянцев не получилось напугать хозяев, «Будё-Глимт» продолжил кусаться моментальными вертикальными атаками.

Гол Эспозито globallookpress.com

«Будё» почти пропустил — и нокаутировал «Интер»

Вторая половина началась для «Интера» даже обнадёживающе. Почти сразу Лаутаро попал в каркас ворот, а затем Хайкин вытащил удар со штрафного от Карлоса Аугусто. Было похоже на то, что «неррадзурри» сейчас добавят и задавят опытом. Но это оказались лишь вспышки.

На 61-й минуте «Будё» повёл снова. Эпизод с голом начался с ошибки Карлоса Аугусто и его неудачного выноса в опасной зоне. Хёг снова оказался важным звеном, он помог разогнать атаку, а завершал Йенс Петтер Хауге. Бывший игрок «Милана» получил мяч в штрафной и мощно уложил его в самую девятку. В таком моменте, наверное, можно найти ошибку Зоммера, мяч всё-таки влетел в его угол. Но, кажется, в мире нет вратарей, которые бы смогли среагировать на такой выстрел.

Йенс Петтер Хауге globallookpress.com

И пока «Интер» пытался осознать, что произошло, «Будё-Глимт» добил. Уже через три минуты после второго мяча защитники гостей вынимали из сетки третий. Фет тонко забросил на Бломберга в штрафную, тот поднял голову и отдал на Хёуга, который просто внёс мяч в пустые ворота. За один матч оборону «Интера» дважды «проткнули» прямо по центру, этот факт Киву точно нужно обсудить с командой перед ответным матчем.

Гол Хёга globallookpress.com

«Интер» не смог погасить ритм «Будё» и будет платить за это на «Сан-Сиро»

Про «Будё» часто говорят, что у него мало идей, но эти идеи футболисты воплощают так, будто могут играть с закрытыми глазами. Два-три касания, быстрый перевод на край, рывок полузащитника в коридор и вертикаль сразу после отбора. Это выглядит читаемо, но скорость исполнения ломает даже оборону лидера Серии А.

Синтетика стала дополнительным фактором, отскок порой был резким, местами неровным, и к этому действительно готовились заранее. «Интер» не создал привычного потока моментов, меньше комбинировал в штрафной и атаковал однообразно. Да, были два попадания в каркас, да, Никита Хайкин несколько раз спас, но по общему впечатлению «Интер» выглядел командой, которая всё время делает полшага назад с оглядкой на возможную контратаку. Счёт 1:3 не оставляет «Интеру» шанса на прагматизм в ответном матче, Киву придётся выложиться на максимум, чтобы весной играть не только во внутренних турнирах.