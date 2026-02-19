Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

На север Норвегии в этом сезоне Лиги Чемпионов ехать не хотелось никому. Морозный синтетический газон «Аспмиры» со снегом под трибунами не прощает ошибок и становится «походом за Стену» для соперников любого уровня. «Интер» уехал отсюда с поражением 1:3 в первом матче плей-офф Лиги чемпионов, при этом без ощущения, что «Будё» повезло. Теперь в Милане «неррадзурри» нужно забивать этой яркой команде Кнутсена минимум трижды.

Результат матча

Будё-ГлимтБудёБудё-Глимт3:1ИнтерИнтерМилан
1:0 Сондре Фет 20' 1:1 Франческо Пио Эспозито 30' 2:1 Йенс Хёуге 61' 3:1 Каспер Хёг 64'
Будё-Глимт:  Никита Хайкин,  Один Бьортуфт,  Йостейн Гундерсен (Хайтам Алеесами 89'),  Фредрик Бьёркан,  Фредрик Шёвольд,  Патрик Берг,  Сондре Фет (Исак Дюбвик Мяяття 89'),  Оле Дидрик Бломберг (Сондре Эукленн 78'),  Хокон Эвьен,  Каспер Хёг (Андреас Хельмерсен 78'),  Йенс Хёуге
Интер:  Ян Зоммер,  Карлос Аугусто,  Маттео Дармиан (Анж-Йоан Бонни 76'),  Алессандро Бастони,  Франческо Ачерби,  Мануэль Аканджи,  Генрих Мхитарян (Луис Энрике 76'),  Николо Барелла (Анди Диуф 89'),  Лаутаро Мартинес (Маркус Тюрам 61'),  Франческо Пио Эспозито (Пётр Зелиньски 76'),  Petar Sucic
Жёлтые карточки:  Оле Дидрик Бломберг 77'  —  Франческо Пио Эспозито 45'

Игра началась задолго до стартового свистка.  В Норвегии днём тяжёлая техника убирала снег с поля, по краям оставались заметные неровности, но арбитр Даниэль Зиберт дал добро на проведение матча.  УЕФА не рассматривал перенос, а из уст Киву и Мхитаряна прозвучало одинаковое: «никаких оправданий».  При этом сама подготовка «Интера» выглядела двусмысленно, Киву решился на ротации, которых не ждали.  Биссека, Димарко, Луиса Энрике и Тюрама тренер оставил в запасе, Чалханоглу не было из-за травмы, роль в центре переходила к Барелле.  «Будё-Глимт» же вышел практически основным составом, но и экономить энергию хозяевам незачем — домашний чемпионат стартует только в марте.

Фет открывает счёт, Эспозито гасит радость «Аспмиры»

Старт получился нервным и вязким для гостей.  «Интер» в первые минуты будто соглашался на сценарий ожидания ошибок соперника, но «Будё» ошибаться не боялся.  Пара неточностей в розыгрыше не сбили темп, и норвежцы продолжили в касание растягивать миланскую оборону.

После примерно четверти часа «Будё» наконец-то разрезал центр короткой комбинацией в своём уже фирменном стиле.  Хёг тонко скинул пяткой, запустив Фета в штрафную, тот ворвался по центру и пробил Зоммера.  В этом моменте у «Интера» «сломалось» сразу всё: Ачерби вышел слишком высоко, Мхитарян потерял игрока, Бастони поздно вышел накрывать — и один настоящий качественный рывок хозяев превратился в 1:0.

«Интер» проснулся не сразу, но и не сыпался после пропущенного.  Слева и через Бареллу стали находить пространство, и мяч начал доходить до штрафной чаще.  Сначала Дармиан после заброса с левого фланга попал в штангу, затем Барелла пробил прямо в Хайкина из перспективной позиции.  Команда Киву постепенно душила соперника, а особой надёжностью оборона «Будё-Глимт» не славится.  Кросс Бареллы, скидка Карлоса Аугусто, Франческо Пио Эспозито быстро развернулся в штрафной и вонзил мяч в сетку.  Была проверка ВАР, обсуждали возможную игру рукой, но в итоге гол подтвердили.  Для Эспозито этот мяч стал вторым подряд, а у «Интера» появился шанс вернуть себе инициативу.  Но у итальянцев не получилось напугать хозяев, «Будё-Глимт» продолжил кусаться моментальными вертикальными атаками.

«Будё» почти пропустил — и нокаутировал «Интер»

Вторая половина началась для «Интера» даже обнадёживающе.  Почти сразу Лаутаро попал в каркас ворот, а затем Хайкин вытащил удар со штрафного от Карлоса Аугусто.  Было похоже на то, что «неррадзурри» сейчас добавят и задавят опытом.  Но это оказались лишь вспышки.

На 61-й минуте «Будё» повёл снова.  Эпизод с голом начался с ошибки Карлоса Аугусто и его неудачного выноса в опасной зоне.  Хёг снова оказался важным звеном, он помог разогнать атаку, а завершал Йенс Петтер Хауге.  Бывший игрок «Милана» получил мяч в штрафной и мощно уложил его в самую девятку.  В таком моменте, наверное, можно найти ошибку Зоммера, мяч всё-таки влетел в его угол.  Но, кажется, в мире нет вратарей, которые бы смогли среагировать на такой выстрел.

И пока «Интер» пытался осознать, что произошло, «Будё-Глимт» добил.  Уже через три минуты после второго мяча защитники гостей вынимали из сетки третий.  Фет тонко забросил на Бломберга в штрафную, тот поднял голову и отдал на Хёуга, который просто внёс мяч в пустые ворота.  За один матч оборону «Интера» дважды «проткнули» прямо по центру, этот факт Киву точно нужно обсудить с командой перед ответным матчем.

«Интер» не смог погасить ритм «Будё» и будет платить за это на «Сан-Сиро»

Про «Будё» часто говорят, что у него мало идей, но эти идеи футболисты воплощают так, будто могут играть с закрытыми глазами.  Два-три касания, быстрый перевод на край, рывок полузащитника в коридор и вертикаль сразу после отбора.  Это выглядит читаемо, но скорость исполнения ломает даже оборону лидера Серии А.

Синтетика стала дополнительным фактором, отскок порой был резким, местами неровным, и к этому действительно готовились заранее.  «Интер» не создал привычного потока моментов, меньше комбинировал в штрафной и атаковал однообразно.  Да, были два попадания в каркас, да, Никита Хайкин несколько раз спас, но по общему впечатлению «Интер» выглядел командой, которая всё время делает полшага назад с оглядкой на возможную контратаку.  Счёт 1:3 не оставляет «Интеру» шанса на прагматизм в ответном матче, Киву придётся выложиться на максимум, чтобы весной играть не только во внутренних турнирах.