В субботу, 21 февраля, «Лечче» примет «Интер» в рамках 26-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

«Лечче» — «Интер» globallookpress.com

39' Давиде Фраттези бил после быстрого прорыва по правому флангу атаки «Интера» Луиса Энрике с последующим прострелом в штрафную, но не сумел подстроиться под мяч и послал его сильно выше ворот «Лечче».

38' Серия единоборств в середине поля, мяч продолжительно время в воздухе пребывал.

36' Подача Тюрама в штрафной «Лечче», головой пробил Эспозито, отразил мяч на угловой «Интера» вратарь хозяев Фальконе.

35' Выровнялась игра и развивается в среднем темпе она.

33' Удар Рамадани с края штрафной «Интера», мяч выше ворот полетел.

33' С мячом игроки «Лечче», разыгрывают они его на половине поля «Инетра».

Статистика матча 0 Удары в створ 4 1 Удары мимо 5 30 Владение мячом 70 2 Угловые удары 4 1 Офсайды 1 5 Фолы 2

30' Удар Сучича из пределов штрафной «Лечче», мяч сильно мимо ворот полетел.

29' Вратарь «Лечче» Владимиро Фальконе головой сыграл за пределами своей штрафной площади, подстраховав партнёров по обороне.

28' Позиционная атака «Интера», футболисты «Лечче» отошли на свою половину поля.

26' Удар Эспозито с подбора из пределов штрафной «Лечче», вратарь хозяев Фальконе перевёл мяч на угловой «Интера».

25' С мячом игроки «Интера», пока контролируют они его в середине поля.

23' Подача с углового «Лечче» к воротам «Интера», сняли «верх» защитники гостей.

21' Удар Франческо Эспозито из пределов штрафной «Лечче», полузащитник хозяев Юльбер Рамадани сумел в падении переправить мяч на угловой «Интера».

21' Высоко встречает «Лечче» атаку «Интера».

18' Подача Федерико Димарко в штрафную «Лечче», Маркус Тюрам головой пробил, но мяч выше ворот полетел.

17' Желтая карточка показана Тьягу Габриэлу, сфолил он на границе штрафной «Лечче», завалив руками нападающего «Интера» Эспозито.

15' Обостряющая передача Биссекка в штрафную «Лечче» получилась слишком сильной, мяч улетел за лицевую.

13' Позиционная атака «Лечче», подбираются хозяева с мячом к штрафной «Интера».

12' Подача с углового «Лечче», вратарь гостей Ян Зоммер кулаками выбил мяч подальше от своих ворот.

10' Желтая карточка показана Стефану де Врею.

10' С лету бил Луис Энрике из пределов штрафной «Лечче», вратарь хозяев Фальконе сумел среагировать.

08' Инициатива у «Интера», «Лечче» действует от обороны.

06' Алессандро Бастони вбросил мяч из-за боковой в штрафную «Лечче», с подбора пробил Димарко с правой ноги, мяч мимо ворот хозяев пролетел.

05' Позиционная атака «Интера» развивается на половине поля «Лечче».

04' Замена в составе «Лечче»: вместо Киалонда Гаспара вышел Корри Ндаба.

02' Повреждение у Киалонда Гаспара, медики «Лечче» приглашены на поле.

01' Маркус Тюрам бил из пределов штрафной «Лечче», в подкате прервал полёт мяча к воротам защитник хозяев Киалонда Гаспар.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Интера».

До матча

19:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

19:50 Матч пройдет на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» в Лечче, вмещающем 33 876 зрителей.

19:40 Главным судьей матча будет Джанлука Манганьелло из Пинероло.

Стартовые составы команд

«Лечче»: Фальконе, Габриэл, Галло, Гаспар, Вейга, Кулибали, Рамадани, Гандельман, Пьеротти, Хеддира, Соттиль.

«Интер»: Зоммер, Биссекк, Бастони, Димарко, де Врей, Энрике, Сучич, Зелиньски, Фраттези, Тюрам, Эспозито.

«Лечче»

«Джаллоросси» борются за выживание. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы. При этом «Лечче» на 3 пункта опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч. Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Джаллоросси» переиграли «Кальяри» (2:0). До того команда нанесла поражение «Удинезе» (2:1). А вот поединок с «Торино» завершился досадной коллизией (0:1). Занятно, что в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Лечче» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 3.

«Джаллоросси» нынче прибавили в плане результатов. Команда победила дважды кряду. Причем «Лечче» традиционно неудачно противостоит «Интеру». В пяти последних очных поединках команда уступила 5 раз. Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены оторваться от зоны вылета. «Джаллоросси» мотивированы дать бой лидеру.

«Интер»

«Змеи» сражаются за Скудетто. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы. Причем «Интер» на 7 очков оторвался от «Милана». При этом команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч. Предыдущий поединок команда провела неудачно. «Змеи» уступили «Буде-Глимту» (1:3). До того команда одолела крепкий «Ювентус» (3:2). А вот чуть ранее она буквально смяла оборону «Сассуоло» (5:0). При этом «Интер» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

«Змеи» еще не успеют отойти от норвежской конфузии. Да и в кадровом плане у миланцев имеются пробоины. При этом «Интер» в среднем пропускает реже гола за матч. Плюс Лаутаро Мартинес наколотил 14 мячей в чемпионате. Команда до последнего поражения победила 6 раз подряд. Да и в нынешней диспозиции римляне намерены непременно разжиться тремя очками. Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Змеи» традиционно успешно противостоят «Лечче». Давиде Фраттези — травмирован. Николо Барелла, Хакан Чалханоглу — дисквалифицированы.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели провести 1 матч в рамках Серии А. В Милане 14-го января победил «Интер» со счётом 1:0.

За всю историю команды сыграли между собой 43 матча. В 32 матчах победил «Интер», в 4 «Лечче», оставшиеся 7 игр завершились вничью.

