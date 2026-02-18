прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.35

Чешская «Сигма» сыграет против швейцарской «Лозанны» в первом матче стыкового раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 февраля, начало — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сигма — Лозанна с коэффициентом для ставки за 2.35.

«Сигма»

Путь в плей-офф: В стыковой раунд Лиги конференции команда из Оломоуц вышла с 24-го места, набрав 7 очков. В 6 матчах «Сигма» одержала 2 победы, 1 встречу завершила вничью и в 3 поединках потерпела поражения.

В основном этапе еврокубка «Сигма» переиграла «Целе» (2:1), «Ноа» (2:1) и сыграла вничью с командой «Ракув» (1:1).

Последние матчи: После завершения основного этапа Лиги конференций чешский клуб провел 8 встреч в рамках контрольных игр и чемпионата Чехии. В последнем туре внутреннего первенства «Сигма» проиграла «Виктории» Пльзень (1:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В других матчах «Сигма» выиграла у словенского «Целе» (2:1) и армянского «Ноа» (2:1), потерпела поражение в матче против «Фиорентины» (0:2), сыграла вничью с польским клубом «Ракув» (1:1).

Не сыграют: В лазарете команды находятся Джон Дембе, Артур Должников, Майкл Лейбл, Давид Ткач, Януша Муритала и Филип Урича.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних матчах «Сигма» одержала три победы, две встречи завершила вничью и в трёх поединках потерпела фиаско.

«Лозанна»

Путь в плей-офф: «Лозанне» не хватило одного очка, чтобы пробиться в 1/8 напрямую. В стыковой раунд швейцарцы пробились, заняв 9 место в основном этапе Лиги конференций. «Лозанна» одержала 3 победы, сыграла 2 встречи вничью и лишь в одном поединке проиграла.

В основном этапе Лиги конференций «Лозанна» переиграла «Фиорентину» (1:0), «Хамрун» (1:0), «Брейдаблик» (3:0), сыграла вничью с КуПСом (0:0), «Омонией» (1:1).

Последние матчи: 9 матчей «Лозанна» провела после своего выступления в основном этапе Лиги конференций. В основном — это чемпионат Швейцарии. В последней встрече на внутренней арене «Лозанна» сыграла в боевую ничью с «Серветтом» (3:3).

Не сыграют: С травмами колена из строя швейцарской команды выбыли Хамза Абдалла и Тео Бейр, а Сулейман Ндиай оказался в лазарете из-за травмы плеча.

Состояние команды: «Лозанна» не может выиграть на протяжении пяти матчей, проиграв в поединках против «Туна» (1:5), «Винтертура» (1:2) и сыграв вничью с «Санкт-Галленом» (1:1) и «Грассхоппером» (1:1).

Статистика для ставок

«Лозанна» вышла в плей-офф Лиги конференций с 9 места

«Сигма» вышла в плей-офф Лиги конференций с 24 место

«Лозанна» и «Сигма» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сигмы» ставки принимаются букмекерами с

коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.50, а победа «Лозанны» — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.10.

Прогноз: В среднем за матч «Сигма» забивает по 2 мяча, чаще побеждая, «Лозанна» в свою очередь не может одержать победу в пятом матче подряд. Можно ожидать, что чехи добьются успеха в поединке против швейцарцев.

2.35 Победа «Сигмы» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Сигма» — «Лозанна» позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Победа «Сигмы» с коэффициентом 2.35.

Прогноз: У «Сигмы» с линией все в порядке, футболисты из Оломоуц часто забивают по 2 гола, а «Лозанна» в среднем отправляет в сетку ворот соперника по 1 мячу.

2.20 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Сигма» — «Лозанна» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.20.