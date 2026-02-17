18 февраля в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сыграют «Олимпиакос» и «Байер Л». Начало встречи — 23:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Олимпиакос — Байер с коэффициентом для ставки за 3.40.

«Олимпиакос»

Турнирное положение: в чемпионате Греции «Олимпиакос» сейчас занимает вторую строчку с 47 очками.

Последние матчи: в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» на выезде победил «Аякс» со счетом 2:1. Игра получилась равной, но фортуна сопутствовала грекам, которые постоянно вели и сумели взять три гола после точных ударов Мартинша и Хеззе.

В национальном чемпионате была гостевая ничья с «Левадиакосом» (0:0) и домашнее поражение от «Панатинаикоса» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Ортега (з), Везо (з), Языджи (п), Тареми (н).

Состояние команды: уже несколько сезонов «Олимпиакос» успешно тренирует известный испанский специалист Хосе Луис Мендилабар . Состав команды довольно неплохой, но не звездный. В зимнее трансферное окно ушло несколько человек, но это не сильно ослабило клуб.

«Байер Л»

Турнирное положение: сейчас «Байер» Леверкузен занимает шестое место в таблице Бундеслиги с 39 очками.

Последние матчи: в заключительной игре общего этапа ЛЧ «Байер» Леверкузен легко на своем поле разобрался с «Вильярреалом» (3:0), чем гарантировал себе выход в плей-офф. Игра получилась довольно легкой для «фармацевтов» и уже после первого тайма они выигрывали с разницей в два мяча.

В Бундеслиги на своем поле был разгромлен «Санкт-Паули» со счетом 4:0, а до этого была гостевая ничья с «Боруссией» М (1:1).

Не сыграют: травмированы — Бен Сегир (п), Флеккен (в), Телла (п), Траоре (п).

Состояние команды: после зимнего перерыва «Байер» Леверкузен смотрится намного увереннее и проиграл всего один раз. Главный тренер Каспер Хьюлманн получил возможность спокойно подготовить команду к возобновлению чемпионата, что ему сейчас помогает. Напомним, что он датчанин пришел по ходу сезона, сменив тен Хага.

Статистика для ставок

В общем этапе ЛЧ этого сезона «Олимпиакос» выиграл со счетом 2:0

В 2002 году «Байер» и Лиге чемпионов выиграл дома (2:0)

Матч в Греции в том же год завершился разгромной победой «Олимпиакоса» (6:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Олимпиакоса» дают 2,55, а на «Байер Л» — 2,90, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,90, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,92.

Прогноз: хотя первую игру в Пирее «Олимпиакос» выиграл со счетом 2:0, сейчас ситуация немного изменилась и «Байер» здорово прибавил при игре в обороне, тогда как хозяева сейчас пребывают не в лучшем состоянии. Первая игра вряд ли получится результативной, «Байер» будет играть вторым номером, в хозяева при бешеной поддержке трибун будут владеть инициативой.

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,90.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, сейчас соперники примерно одного уровня и вероятен счет типа 0:0 или 1:1.

Дополнительная ставка: ничья за 3,40.