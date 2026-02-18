В среду, 18 февраля, греческий «Олимпиакос» примет «Байер» из Леверкузена в рамках 1-го стыкового матча Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

26' Удар Музакитиса из-за пределов штрафной «Байера», мяч угодив в одного из защитников гостей до ворот не долетел.

25' Мощный удар Желсона Мартинша из-за пределов штрафной «Байера», мяч в девятку летел, в прыжке на угловой перевел его вратарь гостей Янис Бласвих.

23' Позиционная атака «Олимпиакоса», планомерно гости подбираются к штрафной «Байера» с мячом.

21' Падение Шика в штрафной «Олимпиакоса», но судья Жоау Педру Пиньейру пенальти не ставит.

20' Продолжается игра в невысоком темпе.

19' Вынудили ошибиться игроков «Байера» около своей штрафной за счёт прессинга футболисты «Олимпиакоса», но удар Эль-Кааби из пределов штрафной заблокировал защитник гостей Тапсоба.

17' Удар Эрнеста Поку из пределов штрафной «Олимпиакоса» с левой ноги, мяч рядом со штангой пролетел.

16' В упор бил Патрик Шик по воротам «Олимпиакоса», спас хозяев вратарь Константинос Цолакис.

13' Желтая карточка показана Айюбу Эль-Кааби, за грубый фол в середине поля на Роберте Андрихе.

11' Шик обостряющей передачей в штрафной «Олимпиакоса» пытался вывести на ударную позицию Мазу, но прочитал этот манёвр вратарь хозяев Цолакис, в падении мяч перехватив.

10' Пока игра «без ворот» идёт.

08' Продолжает «Байер» контролировать мяч, но до угроз воротам «Олимпиакоса» пока далеко.

06' Удар Мехди Тареми из-за пределов штрафной «Байера», мяч мимо створа полетел.

05' В спокойном ключе начинается матч, соперники присматриваются друг к другу.

04' Позиционная атака «Байера» развивается в середине поля.

03' Высоко игроки «Олимпиакоса» встречают розыгрыш мяча футболистами «Байера».

01' Матч начался, с центра поля разыграли футболисты «Олимпиакоса».

До матча

22:58 Команды появились на поле, скоро матч начнется.

22:50 Матч пройдет на стадионе «Георгиоса Караискакиса» в греческом городе Пирей, вмещающем 33 500 зрителей.

22:40 Главным судьей матча будет Жоау Педру Пиньейру из Португалии.

Стартовые составы команд

«Олимпиакос»: Цолакис, Родиней, Рецос, Пирола, Ортега, Эссе, Музакитис, Поденсе, Мартинш, Тареми, Эль-Кааби.

«Байер»: Бласвих, Куанса, Тапсоба, Андрих, Васкес, Гарсия, Гримальдо, Паласиос, Маза, Поку, Шик.

«Олимпиакос»

В чемпионате Греции «Олимпиакос» сейчас занимает вторую строчку с 47 очками. В 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» на выезде победил «Аякс» со счетом 2:1. Игра получилась равной, но фортуна сопутствовала грекам, которые постоянно вели и сумели взять три гола после точных ударов Мартинша и Хеззе. В национальном чемпионате была гостевая ничья с «Левадиакосом» (0:0) и домашнее поражение от «Панатинаикоса» (0:1).

Уже несколько сезонов «Олимпиакос» успешно тренирует известный испанский специалист Хосе Луис Мендилабар. Состав команды довольно неплохой, но не звездный. В зимнее трансферное окно ушло несколько человек, но это не сильно ослабило клуб. Травмированы — Ортега (з), Везо (з), Языджи (п), Тареми (н).

«Байер»

Сейчас «Байер» Леверкузен занимает шестое место в таблице Бундеслиги с 39 очками. В заключительной игре общего этапа ЛЧ «Байер» Леверкузен легко на своем поле разобрался с «Вильярреалом» (3:0), чем гарантировал себе выход в плей-офф. Игра получилась довольно легкой для «фармацевтов» и уже после первого тайма они выигрывали с разницей в два мяча. В Бундеслиги на своем поле был разгромлен «Санкт-Паули» со счетом 4:0, а до этого была гостевая ничья с «Боруссией» М (1:1).

После зимнего перерыва «Байер» Леверкузен смотрится намного увереннее и проиграл всего один раз. Главный тренер Каспер Хьюлманн получил возможность спокойно подготовить команду к возобновлению чемпионата, что ему сейчас помогает. Напомним, что он датчанин пришел по ходу сезона, сменив тен Хага. Травмированы — Бен Сегир (п), Флеккен (в), Телла (п), Траоре (п).

Личные встречи

В общем этапе ЛЧ этого сезона «Олимпиакос» выиграл со счетом 2:0. В 2002 году «Байер» и Лиге чемпионов выиграл дома (2:0). Матч в Греции в том же году завершился разгромной победой «Олимпиакоса» (6:2).

