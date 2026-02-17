18 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Буде-Глимт» и «Интер». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Буде-Глимт — Интер с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Буде-Глимт»

Турнирное положение: «Глимт» проводят достаточно продуктивный сезон. Команда финишировала на 23 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Буде-Глимт» набрал 9 очков в 8 матчах. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.«Глимт» одолели «Атлетико» (2:1).

До того команда разделалась с «Манчестер Сити» (3:1). А вот перед этим она уверенно переиграла ДВТК (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Буде-Глимт» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Глимт» нынче выглядят симпатично. Команда победила четыре раза подряд.

Причем «Буде-Глимт» довольно неплохо атакует. Команда в Лиге чемпионов в среднем забивает фактически 2 мяча за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.«Глимт» уже приучили к тому, что не боятся громких имен фаворитов.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» в Лиге чемпионов выглядят довольно скромно. Команда заняла итоговое 10 место в турнирной таблице.

Причем «Интер» набрал 15 зачетных баллов. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.«Змеи» одолели «Ювентус» (3:2).

До того команда учинила разгром «Сассуоло» (5:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение нестабильному «Торино» (2:1).

При этом «Интер» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Змеи» нынче весьма преуспевают в плане результатов. Команда победила 6 раз кряду.

При этом «Интер» в двух своих последних матчах наколотил 8 мячей. А вот Лаутаро Мартинес пока отличился всего 4 голами в Лиге чемпионов.

«Змеи» сейчас пребывают в шикарных кондициях. Последние успехи явно окрылили команду, способную прибавить еще.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Миланцы постараются соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

Почему это, возможно, будет крутой матч?

Факт первый: они не должны были здесь оказаться

После шести туров лиговой фазы у «Будё-Глимта» было жалких три очка. Ноль побед. Вылет казался неизбежным. А дальше произошло то, что в Бодё называют «арктическим духом»: в 7-м туре — 3:1 дома против «Манчестер Сити». В 8-м — 2:1 на выезде у «Атлетико». Два фаворита, два нокдауна, восемь дней — и «Будё» запрыгивает на 23-е место, последнее проходное.

Это первый в истории выход норвежского клуба в нокаут-раунд Лиги чемпионов.

Факт второй: город за Полярным кругом, где 12% населения ходят на футбол

Будё — город в Норвегии, где летом солнце не заходит неделями, а зимой не встаёт вовсе. Население — 55 000 человек. Стадион «Аспмюра» — 8 720 мест.

Когда в прошлом сезоне «Будё» играл с «Тоттенхэмом» в полуфинале Лиги Европы, на 480 билетов в свободную продажу поступило более 50 000 заявок. Некоторые болельщики предлагали в обмен на билеты вяленую рыбу и оленину.

CNN писал: стадион «Аспмюра» вмещает на 10 000 человек меньше, чем население Будё. Весь город — один большой фан-сектор. Жёлтые флаги висят на домах, в магазинах, даже на пожарной станции.

Фирменный символ болельщиков — гигантские жёлтые зубные щётки. Традиция с 1970-х. Не спрашивайте.

Факт третий: бывший лётчик-истребитель учит «Будё» не бояться

В тренерском штабе «Будё-Глимта» есть человек по имени Бьёрн Маннсверк. Его должность — ментальный тренер. Его предыдущая профессия — пилот истребителя F-16 в ВВС Норвегии.

Маннсверк пришёл в клуб в 2017-м, когда команда только что вылетела из высшей лиги.«Мне сказали, что это был полный психологический коллапс, — рассказал он Sky Sports. — У них были футбольные навыки, чтобы остаться, но они не справились с давлением. Они осознали, что у них нет ничего в плане психологической подготовки».

Маннсверк применил методы подготовки боевых лётчиков: норвежские пилоты редко участвуют в реальных боях, поэтому тратят огромное количество времени на моделирование стрессовых ситуаций. Именно это он принёс в футбол. Результат: клуб, который не боится выходить на «Ман Сити» и «Атлетико» — и побеждать.

И все же, почему это будет крутой матч?

Потому что в Будё минус десять, искусственный газон, прожектора над Полярным кругом — и команда, которая за две недели обыграла «Ман Сити» и «Атлетико».

Потому что «Интер» — двукратный финалист последних трёх лет, и ему нужно реабилитироваться за провальную фазу группового этапа.

Потому что Хауге когда-то играл за «Милан» — и теперь встречает его главного городского соперника. Потому что в Будё болельщики приносят на стадион жёлтые зубные щётки, а гостям предлагают оленину и сушёную рыбу.

И потому что последний раз «Интер» приезжал сюда 48 лет назад — и это был совсем другой мир.

Статистика для ставок

Миланцы в 2 своих последних матчах наколотили 8 мячей в ворота соперников

«Буде-Глимт» победил в 4 своих последних поединках

«Интер» имеет шестиматчевую победную серию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Интер» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: «Интер» нынче находится в шикарных кондициях, и явно сразу понесется к воротам соперника.

Номинальные гости имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, и вполне преуспевают в плане реализации.

Ставка: Победа «Интера» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25