Если в этот вечер кто-то в Италии выбирал между ужином ко Дню святого Валентина и дерби на «Сан-Сиро», матч сделал всё, чтобы оправдать самый «неромантичный» выбор. «Интер» Кристиана Киву обыграл «Ювентус» 3:2, забив решающий мяч на 91-й минуте, и прервал неудачную серию больших матчей, которое тянулось слишком долго. После этой победы «Интер» ушёл в отрыв — плюс восемь от «Милана» и плюс одиннадцать от «Наполи» (на момент финального свистка), а «Ювентус» остался с ощущением, что у него отняли не только очки, но и право играть честно, потому что главный эпизод тайма был не про футбол.

Статистика матча 9 Удары в створ 8 7 Удары мимо 2 60 Владение мячом 40 4 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 14 Фолы 7

«Ювентус» в первых подходах к воротам выглядел собраннее, но «Интер» ударил первым — и сделал это самым странным способом. На 17-й минуте Луис Энрике попытался прострелить так, чтобы мяч покатился под завершение Маркуса Тюрама, но вышло иначе: рикошет от Андреа Камбьязо превратил эпизод в автогол. Вратарь «Юве» Микеле Ди Грегорио уже заваливался на газон и опоздал на долю секунды.

И именно Камбьязо почти мгновенно попытался вернуть всё обратно. «Ювентус» отреагировал моментально, начались подачи с флангов, и одна из них привела к 1:1 на 26-й минуте. Маккенни подал, Джонатан Дэвид не попал по мячу, Биссек в своей зоне не стал трогать мяч, и он дошёл до дальнего края штрафной. Камбьязо замкнул в упор и одним движением снял с себя пятно автогола. Получилось почти симметрично.

Но ещё до скандала тайм успел наполниться моментами, которые сами по себе могли стать «кадром матча». В районе получаса «Интер» исполнил фирменный трюк, Тюрам пяткой вырезал пас на Зелиньского под выход один в один. Поляк попытался перекинуть Ди Грегорио и почти забил, но Глейсон Бремер вынес мяч с линии. Чуть позже «Сан-Сиро» ещё раз отчаянно вздохнул — после углового Ди Грегорио спас на линии, «Интер» добивал, и Бастони умудрился попасть сразу в обе штанги.

А затем, на 42-й минуте, случился момент, из-за которого, кажется, сломалась вся игра. Калюлю уже был с жёлтой карточкой, «Ювентус» пытался выйти из-под давления, Бастони оказался рядом, и в эпизоде случилось лёгкое касание рукой. Для одних — нечего было даже тянуться. Для других — не тянет на вторую жёлтую. Бастони упал так, будто его снесло ветром, арбитр Ла Пенна был в хорошей позиции и показал вторую жёлтую. ВАР вмешаться не мог, как известно, повтор можно смотреть только в случае прямой красной. Калулу, судя по кадрам с трансляции, повторял «нет, нет! » снова и снова, показывал жестом на воображаемый ВАР, а «Ювентус» ушёл на перерыв в ужасном настроении. Впоследствии судейский разбор эпизода от La Gazzetta dello Sport был крайне жёстким. Первую жёлтую назвали «излишней», вторую — «абсурдной», и отдельно отметили, что Бастони падение явно приукрасил.

«Ювентус» вдесятером не развалился и начал огрызаться

Логика подсказывала, что во втором тайме «Интер» обязан спокойно дожать. Но «Ювентус», оставшись в меньшинстве, не ушёл в глухую оборону, а наоборот, выдал отрезок, который мог перевернуть всё в его пользу. Сразу после перерыва у гостей случилась почти кинематографическая тройная атака, сначала Зоммер потащил удар Камбьязо, потом среагировал на добивание Йылдыза, а затем накрыл ещё одну попытку.

«Интер» на несколько секунд выглядел растерянным с осознанием того, что даже вдесятером «Ювентус» надо опасаться. Команда Киву ответила игрой на стандартах, мощными подборами на втором темпе и расширением атак. У «Юве» снова были поводы кричать на судью, в одном из эпизодов Карлос Аугусто рисковал привезти пенальти на Маккенни, в мяч бразилец не сыграл, контакт был. Свисток промолчал, и напряжение только росло.

А потом сработала одна из главных стратегий «Интера» в этом году, уж слишком часто у миланцев всё решают игроки со скамейки. На 66-й минуте Киву выпустил Франческо Пио Эспозито, игра тут же стала вертикальнее и выше. «Интер» перестал топтаться вокруг штрафной, начал чаще доходить до подач, а это при численном преимуществе всегда бьёт по выносливости обороны. На 76-й минуте случился гол, который выглядел как точка в матче. Димарко вырезал очередную филигранную подачу, Эспозито отцепился от Локателли и пробил головой в дальний угол. Для него это был четвёртый гол в Серии А, для «Интера» — первая внятная надежда, что матч наконец-то будет выигран не на нервах, а по делу.

Семь минут до ничьей и спасение Зелиньского на 91-й

«Ювентус» мог бы развалиться после 2:1, многие команды вдесятером так бы и сделали. Но в этот раз команда Спаллетти была упёртой. На 83-й минуте Маккенни снова нашёл адресата: прострел, Локателли, удар в дальний угол, 2:2. «Интер» уже почти чувствовал победу, а получил неприятный удар в челюсть в концовке. Стадион, который готовился к празднику, на секунду застыл.

Но цитата Киву «разницу делают замены» в этот момент была актуальна, как никогда. На 91-й минуте Биссек нашёл Зелиньского, и поляк мощнейшим ударом с левой зарядил из-за штрафной. Мяч прошёл через ноги Локателли, Ди Грегорио снова оказался обманут траекторией, и «Сан-Сиро» снова взорвался в экстазе.

Для «Интера» это победа, которая закрывает сразу несколько вопросов. Команда не обыгрывала «Ювентус» в Серии А с февраля 2024 года, и сам этот факт уже важен с психологической точки зрения. «Интер» ещё раз подтвердил, что способен выигрывать не только с помощью постоянного контроля, но и на характере, когда всё превращается в хаос. А отрыв в чемпионской гонке стал выглядеть более весомо, плюс восемь от «Милана» — важная подушка на весну.

«Ювентус» получил поражение, после которого будет трудно говорить только о футболе. Потому что эпизод с Калюлю перекрывает и то, что команда дважды отыгралась, и то, что вдесятером создавала моменты, и то, что могла увезти ничью. Скандал в этом эпизоде ещё и системный, ВАР не может вмешаться при второй жёлтой, и именно это ощущение беззащитности будет долго звучать в обсуждениях. Не случайно уже по горячим следам пошли разговоры о том, что правила нужно менять, чтобы такие моменты не решали судьбу матчей.

Есть и ещё одна деталь, которую Кристиан Киву сам проговорил после игры: «Интер» забрал победу, но Киву был доволен содержанием. Тренер прямо сказал, что команда не показала всё, что готовила, что временами «Интер» даже боялся потерять матч, что «Ювентус» достоин комплиментов за то, как держался вдесятером. И отдельно Киву решил позлить соперника: «да, касание было, а с жёлтой карточкой руки надо держать при себе». Ну, в общем-то, это по-чемпионски. «Интер» не собирается извиняться за судейское решение, даже если весь стадион видел, насколько оно тонкое и спорное.