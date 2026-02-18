За Полярным кругом стартует одно из самых необычных противостояний плей-офф Лиги чемпионов. Дебютант этой стадии «Будё-Глимт» принимает трёхкратного победителя турнира — «Интер». Норвежцы уже сотворили сенсацию в групповом этапе, а миланцы, дважды доходившие до финала за последние три сезона, едут на искусственное поле «Аспмира» за стратегическим преимуществом перед ответной игрой. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

26' В штангу пробил Дармиан! С правой завершал атаку после навеса партнёра, близко к голу был «Интер».

24' Снова пяткой играл Хёг, в этот раз перехватил Бастони.

20' ГОООООООЛ! Впереди «Будё-Глимт»! Хёг блестяще пяткой скинул на Фета, а тот с правой пробил в угол! 1:0!

19' Контролирует мяч «Будё-Глимт», уверенная игра от хозяев.

17' Лаутаро принял мяч у штрафной и пытался скинуть на Эспозито, неточно получилось.

15' Дармиан с правого фланга простреливал в штрафную, не дошёл мяч до Лаутаро.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 1 Удары мимо 1 53 Владение мячом 47 1 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 3 Фолы 1

13' Гундерсен получил локтем по лицу от Эспозито, без карточки оставил момент арбитр.

12' Аугусто нарушил правила на своей половине, но не получилось развить быструю атаку у «Будё».

11' Хауге готов был завершать атаку из центра штрафной, вовремя отработал в защите Сучич!

09' Бьёртуфт пробил головой с дальней штанги, не попал в створ.

08' Угловой заработал «Будё-Глимт», Бастони в штрафной накрыл Бломберга.

07' Эспозито с левой навешивал в штрафную, снова в руки Хайкину.

07' Мхитарян с левой в касание бил с линии штрафной – выше ворот!

06' Хайкин забрал мяч в руки после навеса с угла поля.

05' Лаутаро с левой бил после заброса Сучича, Гундерсен заблокировал в подкате!

Удар Лаутаро Мартинеса uefa.com

03' «Будё» владеет мячом на старте, высоко встречает «Интер».

01' «Будё» начал с центра, поехали!

До матча

23:00 Температура ниже нуля градусов (-3) сегодня на «Аспмире», тяжело придётся «Интеру».

Стадион перед матчем «Будё-Глимт» и «Интера» uefa.com

22:45 Стартовые составы команд:

«Будё-Глимт» (4-3-3): Хайкин, Сьёвольд, Бьёртуфт, Гундерсен, Бьёркан, Эвьен, Берг, Фет, Бломберг, Хёг, Хауге.

«Интер» (3-5-2): Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканжи, Карлос Аугусто, Сучич, Барелла, Мхитарян, Дармиан, Лаутаро Мартинес, Эспозито.

22:30 Судейская бригада: главный арбитр — Даниэль Зиберт (Германия); ассистенты — Ян Зайдель и Рафаэль Фольтын (оба — Германия); четвёртый арбитр — Даниэль Шлагер (Германия); VAR — Кристиан Дингерт (Германия); ассистент VAR — Жером Брисар (Франция).

«Будё-Глимт»

Ещё месяц назад казалось, что первый в истории «Будё-Глимт» групповой этап Лиги чемпионов завершится без продолжения. После шести матчей без побед команда Кьетиля Кнутсена выглядела обречённой, но концовка получилась исторической. Победы 3:1 над «Манчестер Сити» дома и 2:1 над «Атлетико» в Мадриде вывели норвежцев в плей-офф.

Команда, недавно лишившаяся титула в Элитсерии, ушла на зимнюю паузу на эмоциональном подъёме. Кнутсен, возглавляющий клуб с 2018 года, уже приводил его к четырём чемпионствам и громким еврокубковым победам над «Селтиком», «Ромой» и «Порту», а в прошлом сезоне довёл до полуфинала Лиги Европы. Теперь — первый в истории клуба матч плей-офф ЛЧ.

Фактор «Аспмиры» остаётся ключевым. Искусственное покрытие, холод и компактное поле не раз ломали ритм фаворитам. В этой Лиге чемпионов «Будё» уже забивал дома минимум дважды в нескольких матчах, а связка Хауге и Хёга вновь будет главной надеждой хозяев на результат перед поездкой в Милан.

«Интер»

«Нерадзурри» подошли к плей-офф не без турбулентности. После четырёх побед на старте группового этапа и всего одного пропущенного мяча последовали три поражения подряд, из-за чего миланцы финишировали лишь десятыми с 15 очками и отправились в стыковой раунд.

Зато в двухматчевых противостояниях «Интер» традиционно силён, 10 побед в 15 последних матчах плей-офф Лиги чемпионов (без учёта финалов) — серьёзный аргумент. Под руководством Кристиана Киву команда выглядит зрелой и прагматичной, а в Серии А идёт на серии из шести побед подряд и опережает преследователей на восемь очков.

Особенно впечатляет форма на выезде, у «Интера» семь побед подряд во всех турнирах и всего один пропущенный мяч. Однако поездка за Полярный круг точно не получится лёгкой для «Интера», который понимает, что судьба путёвки окончательно решится на «Сан-Сиро».

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10.