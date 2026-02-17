прогноз на матч Кубка АФК, ставка за 2.60

18 февраля в 1/8 финала плей-офф Кубка АФК по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аркадаг». Начало игры — в 21:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аль-Наср — Аркадаг с коэффициентом для ставки за 2.60.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Рыцари Неджда» проводят достаточно продуктивный сезон. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы в своей группе Кубка АФК.

При этом «Аль-Наср» набрал 18 очков в 6 матчах. А вот забивает команда в среднем чаще 3 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 2:0 она переиграла «Аль-Фатех».

До того команда минимально расправилась с «Аркадагом». А вот перед этим она уверенно одолела «Аль-Иттихад» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 5 побед. В этих поединках «Аль-Наср» забил 9 мячей, не пропустив в свои ворота ни разу.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Рыцари Неджда» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 8 своих последних матчах.

Причем «Аль-Наср» в последнее время обороняется почти образцово. «Рыцари Неджда» не пропускают 6 матчей кряду.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Рыцари Неджда» мотивированы побороться за победу в турнире.

«Аркадаг»

Турнирное положение: «Аркадаг» в Кубке АФК выглядит довольно скромно. Команда заняла итоговое 2 место в турнирной таблице своего квартета.

Причем «Аркадаг» набрал 7 зачетных баллов. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аркадаг» уступил «Аль-Насру» (0:1).

До того команда нанесла поражение ферганскому «Нефтчи» (2:1). А вот чуть ранее она была бита махачкалинским «Динамо» (0:1).

При этом «Аркадаг» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аркадаг» не столь стабилен. Зато тылы команды нынче выглядят достаточно монолитно.

При этом «Аркадаг» испытывает недостаток игровой практики. Да и тягаться с командой Роналду команде будет затруднительно.

Команде нужно будет непременно рисковать. Вот только оппонент на данном этапе выглядит куда предпочтительнее туркменского гегемона.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Аркадаг» постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Первый поединок этих соперников завершился минимальной победой «Аль-Насра»

«Аль-Наср» победил в 8 своих последних поединках

«Аль-Наср» не пропускает уже 6 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аль-Наср» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.33, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.32 и 3.10.

Прогноз: «Аль-Наср» нынче выглядит шикарно, и явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, да и «Аркадагу» нынче не хватает игровой практики.

Фора «Аль-Насра» -2.5



Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

ТБ 4.5



Ставка: ТБ 4.5 за 2.83