прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.12

17 февраля в 1/16 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Галатасарай» и «Ювентус». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Галатасарай — Ювентус с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Галатасарай»

Турнирное положение: «Львы» проводят вполне продуктивный сезон. Команда финишировала на 20 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Галатасарай» набрал всего 10 очков в 8 матчах. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Львы» разгромили «Эюпспор» (5:1).

До того команда уверенно разделалась с «Ризеспором» (3:0). Да и поединок с «Истанбулспором» завершился успехом (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Галатасарай» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Львы» нынче выглядят симпатично. Команда победила четыре раза кряду.

Причем «Галатасарай» традиционно успешно противостоит «Ювентусу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены воспользоваться проблемами соперника. «Львы» весьма прилично выглядят в плане реализации.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Бьянконери» нынче выглядят довольно скромно. Команда заняла итоговое 13 место турнирной таблицы главного клубного турнира Старого Света.

Причем «Ювентус» набрал 13 зачетных баллов. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бьянконери» уступили «Интеру» (2:3).

До того команда расписала мировую с «Лацио» (2:2). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Аталанте» (0:3).

При этом «Ювентус» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Кефрен Тюрам — травмирован.

Состояние команды: «Бьянконери» нынче угодили в кризис. Команда не побеждает уже 3 матча подряд.

При этом «Ювентус» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и проблемы с реализацией никуда не запропастились.

Команда не может одолеть «Галатасарай» уже 22 года. А вот в кадровом плане «бьянконери» выглядят весьма симпатично.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается вернуться на победный путь.

Статистика для ставок

«Бьянконери» не побеждают 3 матча кряду

«Галатасарай» победил 4 раза подряд

«Ювентус» уже 22 года не обыгрывает стамбульцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ювентус» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.

Прогноз: «Ювентус» способен прибавить во всех компонентах, и явно будет активно атаковать.

Номинальные гости имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же мотивированы вернуться на победный путь.

Ставка: Победа «Ювентуса» за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.30