Турецкий клуб впервые за 12 лет играет в плей-офф

Во вторник в Стамбуле стартует двухматчевое противостояние за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.«Галатасарай» впервые за 12 лет добрался до стадии плей-офф и принимает «Ювентус», который проиграл пять последних еврокубковых дуэлей на вылет. Турки подходят к игре на серии побед и с огненной атакой, туринцы — после болезненного поражения в дерби Италии и с кадровыми проблемами впереди. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

32' ГООООООООЛ! Второй гол забивает «Ювентус»! Копмейнерс через длинную стенку с Маккенни получил мяч на линии штрафной и мощно пробил в ближнюю девятку! 1:2!

31' Тюрам накрыл Акгюна у своей штрафной, не дал пробить из опасной позиции.

30' Осимхен пробил головой после подачи Сары, Ди Грегорио на месте!

29' Пока что готов продолжать матч Бремер, вернулся на поле после заморозки.

27' Бремер неожиданно присел на газон, нужна помощь врачей.

26' Йылдызу досталосб по ногам от Алпера, но вроде бы сможет продолжить игру вингер «Юве».

Статистика матча 2 Удары в створ 2 2 Удары мимо 0 53 Владение мячом 47 0 Угловые удары 2 1 Фолы 6

24' На газоне Осимхен, столкнулся с Бремером в борьбе за мяч.

23' Якобс навесил на дальнюю штангу, мяч перелетел Осимхена и Ланга.

21' Мощно из-за штрафной пробил Осимхен, чуть выше ворот!

19' Бардакджи головой пробил после навеса со штрафного — в руки Ди Грегорио.

18' А вот и первая жёлтая карточка в матче. Алпер выиграл борьбу за мяч у Камбьязо, а тот выставил ногу и сбил турка.

16' ГОООООООЛ! В следующей же атаке сравнял «Юве»! Камбьязо навесил на дальнюю штангу, Чакыр отразил удар Калюлю, а Копмейнерс занёс мяч в пустые ворота! 1:1, моментальная ничья!

15' ГОООООООЛ! Впереди «Галатасарай»! Йылдыз потерял мяч у своей штрафной, от Йылмаза мяч отскочил прямо под удар Саре, который вонзил мяч в ближний угол. 1:0!

13' Неточно навесил Консейсау с правого фланга, Шаллаи проводил мяч за лицевую.

12' Чакыр забрал мяч после навеса Йылдыза.

11' Йылдыз с левого фланга сместился в центр и крутил в дальний угол, Шаллаи заблокировал.

10' Сара с левой пробил из-за штрафной, попал в Локателли.

09' Не получилось момента у гостей после навеса с угла поля.

08' Якобс не дал прострелить Консейсау, угловой подаст «Юве».

06' Акгюн с левой пробил из-за штрафной — немного мимо угла!

04' Осимхен не добрался до мяча после навеса со штрафного.

03' Локателли сфолил на правом фланге, штрафной подадут хозяева.

01' «Ювентус» начал с центра, поехали!

До матча

20:45 Около 13 градусов сегодня в Стамбуле, по ходу матча есть вероятность дождя.

20:30 Стартовые составы команд:

«Галатасарай»: Чакыр; Шаллаи, Санчес, Барджакджи, Якобс; Торрейра, Сара; Барыш Алпер Йылмаз, Акгюн, Ланг; Осимхен.

«Ювентус»: Ди Грегорио; Камбьязо, Келли, Бремер, Калюлю; Копмейнерс, Локателли, Тюрам; Йылдыз, Маккенни, Консейсау.

20:15 Судьи: главный арбитр — Дэнни Маккели (Нидерланды); ассистенты — Хессел Стегстра (Нидерланды), Ян де Врис (Нидерланды); четвёртый арбитр — Аллард Линдхаут (Нидерланды); VAR — Бастиан Данкерт (Германия); ассистент VAR — Беньямин Бранд (Германия).

«Галатасарай»

Команда Окана Бурука закончила групповой этап на 20-м месте, уступив «Манчестер Сити» в последнем туре. Формально — четыре матча Лиги чемпионов без побед и всего три победы в 14 еврокубковых встречах, но задачу минимум стамбульцы выполнили. И с тех пор прибавили, одержав четыре победы подряд во всех турнирах.

Лидером этого рывка стал Мауро Икарди, капитан отличился пять раз за несколько недель, включая хет-трик в разгроме «Эюпспора» 5:1. Учитывая связку аргентинца с Осимхеном, «Галатасарай» выглядит максимально агрессивно. Нигериец забивал в пяти из шести последних матчей чемпионата, а в Лиге Чемпионов ему осталось два гола до клубного рекорда за один сезон.

Фактор домашнего поля важен как никогда. Это будет 200-й матч клуба в Кубке европейских чемпионов, и в родных стенах турки проиграли лишь один из последних 11 еврокубковых поединков. Более того, в 17 из 18 последних домашних матчей в Европе они неизменно забивали. Атмосфера в Стамбуле — их дополнительное оружие.

«Ювентус»

Туринцы завершили общий этап с 13 очками и 13-й строчкой, на семь позиций выше соперника. Команда Спаллетти проиграла лишь один из шести последних матчей в турнире на этой стадии (0:1 «Реалу») и в целом при новом тренере стала более организованной. Три «сухих» матча подряд в концовке этапа и всего два поражения в 16 последних еврокубковых встречах специалиста.

Однако проблемы очевидны. В чемпионате Италии «Ювентус» уступил «Интеру» 2:3 в дерби Италии, а в атаке кадровый дефицит: травмированы Влахович и Джонатан Дэвид. Вариант с Опендой рассматривается, но не исключено, что роль центрального форварда вновь примерит Маккенни, которого тренер отдельно отметил за универсализм.

На выезде туринцы уязвимы. В общем этапе Лиги чемпионов они взяли лишь пять очков из 12 возможных вне дома, а с середины января проигрывали в Кальяри, Бергамо и Милане. Плюс психологический фон, «Ювентус» проиграл пять последних еврокубковых противостояний на вылет — с 2019 года, когда проходил «Атлетико» благодаря хет-трику Роналду.

Очные встречи

Это будет седьмая встреча команд в Лиге чемпионов. В предыдущих шести они играли на групповом этапе, а последний матч в Стамбуле в декабре 2013 года завершился победой «Галатасарая» 1:0. Более того, «Ювентус» ни разу не выигрывал в гостях у турков — три визита, ни одной победы.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.12.