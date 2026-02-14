15 февраля в 24-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Овьедо» и «Атлетик». Начало игры — в 16:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Овьедо — Атлетик с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Реал Овьедо»
Турнирное положение: Астурийцы находятся на последнем, 20-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 16 баллов после 22-х встреч при разнице мячей 12:34.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв дома «Жирону» (1:0) в Ла Лиге.
До того команда проиграла «Барселоне» (0:3) и «Осасуне» (2:3).
Не сыграют: травмирован — Костас.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Овьедо» в последних матчах пытается цепляться за каждую возможность, но команда только в прошлой игре прервала серию из 15-ти встреч без побед.
Перспективы астурийцев в борьбе за выживание не выглядят радужными и, вполне возможно, команда в следующем сезоне будет вновь покорять Сегунду.
«Атлетик»
Турнирное положение: Баски находятся на десятом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 28 балл после 23-го тура при разнице мячей 25:33.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв «Реал Сосьедаду» (2:1) в Кубке Испании.
До того команда обыграла «Леванте» (4:2) в Ла Лиге и «Валенсию» (2:1) в Кубке Испании.
Не сыграют: травмирован — Эгилуз, Прадос Диас и Саннади.
Состояние команды: «Атлетик» в текущем сезоне не блещет какой-либо стабильностью — команда чередует победы и поражения в национальном чемпионате, а из Кубка Испании и Лиги чемпионов вообще выбыла.
Безусловно, баски будут дальше бороться за место в еврокубках.
Статистика для ставок
- «Атлетик» выиграл только один матч из последних восьми в Ла Лиге
- «Овьедо» ни разу не побеждал два раза подряд в текущем сезоне
- Последний матч между командами завершился победой «Атлетика» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.65.
ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.56 и 2.30.
Прогноз: Разница в уровне между соперниками очевидна, но «Овьедо» будет сражаться до конца при своих фанатах — вполне ожидаемо, что обе команды смогут отличиться в данной встрече
Ставка: Обе забьют — Да за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке победителем выйдет «Атлетик».
Ставка: Победа «Атлетика» за 2.23