«Атлетик» победит «Овьедо» во второй раз за сезон?

прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.00

15 февраля в 24-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Овьедо» и «Атлетик». Начало игры — в 16:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Овьедо — Атлетик с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Реал Овьедо»

Турнирное положение: Астурийцы находятся на последнем, 20-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 16 баллов после 22-х встреч при разнице мячей 12:34.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв дома «Жирону» (1:0) в Ла Лиге.

До того команда проиграла «Барселоне» (0:3) и «Осасуне» (2:3).

Не сыграют: травмирован — Костас.

Состояние команды: «Овьедо» в последних матчах пытается цепляться за каждую возможность, но команда только в прошлой игре прервала серию из 15-ти встреч без побед.

Перспективы астурийцев в борьбе за выживание не выглядят радужными и, вполне возможно, команда в следующем сезоне будет вновь покорять Сегунду.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски находятся на десятом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 28 балл после 23-го тура при разнице мячей 25:33.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв «Реал Сосьедаду» (2:1) в Кубке Испании.

До того команда обыграла «Леванте» (4:2) в Ла Лиге и «Валенсию» (2:1) в Кубке Испании.

Не сыграют: травмирован — Эгилуз, Прадос Диас и Саннади.

Состояние команды: «Атлетик» в текущем сезоне не блещет какой-либо стабильностью — команда чередует победы и поражения в национальном чемпионате, а из Кубка Испании и Лиги чемпионов вообще выбыла.

Безусловно, баски будут дальше бороться за место в еврокубках.

Статистика для ставок

«Атлетик» выиграл только один матч из последних восьми в Ла Лиге

«Овьедо» ни разу не побеждал два раза подряд в текущем сезоне

Последний матч между командами завершился победой «Атлетика» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.65.

ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.56 и 2.30.

Прогноз: Разница в уровне между соперниками очевидна, но «Овьедо» будет сражаться до конца при своих фанатах — вполне ожидаемо, что обе команды смогут отличиться в данной встрече

Ставка: Обе забьют — Да за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке победителем выйдет «Атлетик».

Ставка: Победа «Атлетика» за 2.23