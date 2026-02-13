Пропустят ли «горожане» от скромного «Солфорд Сити»?

прогноз на матч Кубка Англии, ставка за 2.90

14 февраля в 1/16 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Солфорд Сити». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Манчестер Сити — Солфорд Сити с коэффициентом для ставки за 2.90.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Горожане» бьются за успех на всех фронтах. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Манчестер Сити» победил в 3 своих последних поединках. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Горожане» одолели «Фулхэм» (3:0).

До того команда нанесла поражение «Ливерпулю» (1:2). Да и поединок с «Ньюкаслом» завершился успехом (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Манчестер Сити» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Горожане» нынче вполне преуспевают в плане результатов. При этом команда Гвардиолы потенциально способна на еще большее!

Причем «Манчестер Сити» год назад уже противостоял «Солфорд Сити». В том поединке «горожане» отгрузили в ворота соперника 8 безответных мячей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева предстанут не в оптимальном кадровом виде. Тем не менее, даже дублеры «горожан» обязаны не замечать столь скромного оппонента.

«Солфорд Сити»

Турнирное положение: «Эммис» выступают в четвертом по рангу дивизионе. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Солфорд Сити» на 5 очков отстает от зоны прямого повышения в классе. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Эммис» уступили «Аккрингтону» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Транмиру» (2:0). А вот чуть ранее она была бита «Честерфилдом» (0:1).

При этом «Солфорд Сити» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Эммис» в последних матчах выглядели не особенно выгодно. Команда все никак не обретет надлежащую стабильность.

При этом «Солфорд Сити» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот дать бой гранду европейского футбола команда уж точно постарается.

Команда сосредоточена на борьбе за выход в Первую лигу. А вот в Кубке Англии она уже прыгнула выше головы.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Наверняка «эммис» постараются отыскать свой шанс в одной из контратак.

Статистика для ставок

«Эммис» год назад разгромно уступили «горожанам» (0:8)

«Горожане» забивают в среднем 2 гола за матч

«Манчестер Сити» победил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.02. Ничья оценена в 15.00, а победа оппонента — в скромные 51.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.13 и 5.33.

Прогноз: «Эммис» мотивированы дать бой гранду, и уж точно найдут свой шанс у владений оппонента.

Номинальные хозяева явно предстанут не в оптимальном составе, да и соперник не лыком шит.

Ставка: Обе забьют за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше пяти мячей.

