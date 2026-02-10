прогноз на матч чемпионата Бразилии, ставка за 3.80

12 февраля в 3-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сан-Паулу» и «Гремио». Начало игры — в 03:30 мск.

«Сан-Паулу»

Турнирное положение: «Трехцветные» намерены побороться за чемпионство. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Сан-Паулу» на 2 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Трехцветные» одолели «Примаверу» (2:1).

До того команда подписала мировую с «Сантосом» (1:1). А вот еще один поединок с «Сантосом» завершился успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Сан-Паулу» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Трехцветные» нынче выглядят вполне прилично. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

Причем «Сан-Паулу» традиционно удачно противостоит «Гремио». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Трехцветные» мотивированы подтянуться к лидеру.

«Гремио»

Турнирное положение: «Мушкетеры» нынешний сезон начали не столь продуктивно. Команда ныне пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Гремио» набрал 3 очка в двух стартовых турах. При этом команда отличилась 6 результативными выстрелами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Мушкетеры» переиграли «Ново Гамбурго» (1:0).

До того команда сумела одолеть «Ботафого» (5:3). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Жувентуде» (1:1).

При этом «Гремио» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Мартин Брэйтуэйт — травмирован.

Состояние команды: «Мушкетеры» нынче находятся в приличных кондициях. Команда победила в 2 своих последних поединках.

При этом «Гремио» в среднем пропускает 2 гола за матч. А вот лазарет команды все никак не опустеет.

«Мушкетеры» намерены запрыгнуть, как минимум, в первую пятерку. Да и Карлос Винисиус уже успел настрелять 4 мяча в начавшемся чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Мушкетеры» постараются продлить свой успешный сериал.

Статистика для ставок

«Трехцветные» не уступили в 4 своих последних поединках

«Мушкетеры» в среднем забивают 3 гола за матч

«Гремио» победил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Паулу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.08 и 1.66.

Прогноз: «Гремио» мотивирован подтянуться к группе лидеров, и явно активно полетит в атаку.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и тылы «Сан-Паулу» не назовешь сверхмонолитными.

Ставка: Победа «Гремио» за 3.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.08