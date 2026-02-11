прогноз на матч Кубка Испании, ставка за 2.10

12 февраля в 1/2 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» бьются за выход в Лигу чемпионов. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетико» на 12 очков отстает от второй позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Матрасники» были обыграны «Бетисом» (0:1).

До того команда разнесла тот же «Бетис» (5:0). А вот поединок с «Леванте» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Атлетико» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Матрасники» нынче угодили в кризис. Команда все никак не обретет надлежащую стабильность.

Причем «Атлетико» традиционно неудачно противостоит «Барселоне». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Матрасники» мотивированы побороться за Кубок страны.

«Барселона»

Турнирное положение: Каталонцы нынешний сезон проводят довольно продуктивно. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Барселона» на один балл опережает мадридский «Реал». При этом команда в среднем забивает реже 3 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Каталонцы переиграли «Мальорку» (3:0).

До того команда сумела одолеть «Альбасете» (2:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Эльче» (3:1).

При этом «Барселона» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Педри — травмирован.

Состояние команды: Каталонцы нынче пребывают в накате. Команда побеждает вот уже 6 матчей подряд.

При этом «Барселона» в среднем пропускает один мяч за матч. А вот «матрасников» команда обыграла в 3 последних очных встречах.

Каталонцы твердо намерены преуспеть на всех фронтах. Да и кадровый ресурс для этого у «кулес» вполне достаточный.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Каталонцы постараются воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

«Барса» победила в 6 своих последних поединках

«Атлетико» в среднем пропускает реже гола за матч

Каталонцы одолели «матрасников» в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.41 и 2.70.

Прогноз: «Кулес» мотивированы продлить свой победный сериал, и явно активно понесутся в атаку.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и «матрасники» нынче выглядят не столь выгодно.

2.10 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Атлетико» — «Барселона» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Барселоны» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.05 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Атлетико» — «Барселона» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.05

Дезкая ставка

Не пропустите прогноз с дерзким коэффициентом для ставки на матч «Атлетико» — «Барселона» за 6.32.