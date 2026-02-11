12 февраля в 1/2 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск.
«Атлетико»
Турнирное положение: «Матрасники» проводят противоречивый сезон. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Атлетико» на 12 очков отстает от второй позиции. А вот забивает команда в реже 2 голов за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Матрасники» уступили «Бетису» (0:1).
До того команда учинила разгром тем же севильцам (5:0). А вот поединок с «Леванте» завершился паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Атлетико» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Матрасники» нынче не блещут стабильностью. Тем не менее, мотивация на Кубок Испании у мадридцев на высоте.
Причем «Атлетико» традиционно удачно противостоит «Барселоне». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при трех поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Матрасники» мотивированы максимально воспользоваться фактором своего поля.
«Барселона»
Турнирное положение: «Кулес» нынешний сезон проводят вполне продуктивно. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы Ла Лиги.
Причем «Барселона» на один балл опережает «Реал». При этом команда в среднем забивает реже 3 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела шикарно. «Кулес» уверенно одолели «Мальорку» (3:0).
До того команда переиграла скромный «Альбасете» (2:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Эльче» (3:1).
При этом «Барселона» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кулес» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 6 своих последних поединках.
При этом «Барселона» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и «матрасников» команда одолела в трех последних очных поединках.
«Кулес» намерены преуспеть на всех фронтах. Да и Ферран Торрес уже успел настрелять 12 мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Кулес» твердо намерены продлить свой успешный сериал.
Статистика для ставок
- «Матрасники» уступили «Барселоне» в 3 последних очных поединках
- «Барселона» в среднем забивает реже 3 мячей за матч
- Каталонцы победили в 6 своих последних поединках
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.40 и 2.75.
Прогноз: «Кулес» мотивированы достичь успеха на всех фронтах, и явно активно полетят в атаку.
Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «матрасникам».
Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 6.32.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше пяти мячей.
Ставка: ТБ 5.5 за 5.50