дерзкая ставка за 6.32 на матч Кубка Испании

12 февраля в 1/2 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» проводят противоречивый сезон. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетико» на 12 очков отстает от второй позиции. А вот забивает команда в реже 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Матрасники» уступили «Бетису» (0:1).

До того команда учинила разгром тем же севильцам (5:0). А вот поединок с «Леванте» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Атлетико» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Матрасники» нынче не блещут стабильностью. Тем не менее, мотивация на Кубок Испании у мадридцев на высоте.

Причем «Атлетико» традиционно удачно противостоит «Барселоне». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при трех поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Матрасники» мотивированы максимально воспользоваться фактором своего поля.

«Барселона»

Турнирное положение: «Кулес» нынешний сезон проводят вполне продуктивно. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

Причем «Барселона» на один балл опережает «Реал». При этом команда в среднем забивает реже 3 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела шикарно. «Кулес» уверенно одолели «Мальорку» (3:0).

До того команда переиграла скромный «Альбасете» (2:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Эльче» (3:1).

При этом «Барселона» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кулес» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в 6 своих последних поединках.

При этом «Барселона» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и «матрасников» команда одолела в трех последних очных поединках.

«Кулес» намерены преуспеть на всех фронтах. Да и Ферран Торрес уже успел настрелять 12 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Кулес» твердо намерены продлить свой успешный сериал.

Статистика для ставок

«Матрасники» уступили «Барселоне» в 3 последних очных поединках

«Барселона» в среднем забивает реже 3 мячей за матч

Каталонцы победили в 6 своих последних поединках

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.40 и 2.75.

Прогноз: «Кулес» мотивированы достичь успеха на всех фронтах, и явно активно полетят в атаку.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «матрасникам».

6.32 Фора «Барселоны» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 6.32 на матч «Атлетико» — «Барселона» позволит вывести на карту выигрыш 5320₽, общая выплата — 6320₽

Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 6.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше пяти мячей.

5.50 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.50 на матч «Атлетико» — «Барселона» принесёт прибыль 4500₽, общая выплата — 5500₽

Ставка: ТБ 5.5 за 5.50