В Мадриде стартует противостояние, которое уже стало привычным для поздних стадий Кубка Испании. «Атлетико» принимает «Барселону» в первом матче полуфинала на «Метрополитано». Год назад команды выдали 4:4 в Каталонии, а затем каталонцы увезли минимальную победу из Мадрида и позже подняли трофей. Теперь у команды Диего Симеоне есть шанс переписать сценарий. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

03' Гарсия спас «Барселону»! Симеоне ворвался в штрафную, получил мяч и с левой бил в ближний угол, кипер вытащил!

02' Бальде получил по ногам от Симеоне, арбитр не стал реагировать на претензии защитника «Барсы».

01' Стартовый свисток, поехали!

До матча

22:50 Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Муссо, Руджери, Молина, Ганцко, Пубиль, Коке, Льоренте, Джулиано, Гризманн, Альварес, Лукман.

«Барселона»: Ж. Гарсия, Бальде, Кубарси, Э. Гарсия, Кунде, Лопес, Касадо, Ольмо, де Йонг, Ямаль, Ф. Торрес.

22:30 Судейская бригада матча: главный арбитр: Хуан Мартинес; ассистенты: Гуадалупе Поррас, Мигель Мартинес; четвёртый арбитр: Гильермо Конехеро; VAR: Пабло Гонсалес; AVAR: Хуан Луис Пулидо.

«Атлетико»

К четвертьфиналу мадридцы подошли в яркой форме и разнесли «Бетис» 5:0 на «Ла Картухе». Это был один из самых цельных матчей команды в сезоне, с агрессией без мяча, быстрыми флангами и вариативностью в атаке. Но уже через несколько дней тот же «Бетис» обыграл «Атлетико» в чемпионате 1:0, обнажив нестабильность, которая сопровождает команду последние недели.

В пяти последних матчах во всех турнирах у «Атлетико» две победы, одна ничья и два поражения. В Ла Лиге команда идёт третьей с 45 очками и отстаёт от лидирующей «Барселоны» на 13 баллов. Чемпионская гонка фактически ускользает, и Кубок Испании становится главным реальным маршрутом к трофею.

Симеоне традиционно строит игру от плотности и дисциплины, но в этом сезоне «Атлетико» вынужден чаще раскрываться. Новички зимнего окна добавили вариативности в атаке, однако баланс по-прежнему держится на оборонительной структуре и умении играть на результат в двухматчевых дуэлях. Важно и то, что мадридцы помнят: при Симеоне они ещё ни разу не проходили «Барселону» по сумме двух встреч в Кубке.

У «Атлетико» вне игры Кардосо и Барриос, под вопросом Пубиль и Гонсалес. Глубина состава позволяет Симеоне варьировать схему от классических 4-4-2 до более гибридных построений с насыщенной серединой поля.

«Барселона»

Команда Ханси Флика подходит к полуфиналу в отличном настроении. Шесть побед подряд во всех турнирах, минимум два забитых мяча в каждой из них, 58 очков после 23 туров Ла Лиги и лучший показатель результативности — 63 гола при 23 пропущенных. В последнем туре чемпионата каталонцы уверенно разобрались с «Мальоркой» 3:0, отличились Левандовский, Ямаль и Берналь.

Психологический фактор тоже на стороне гостей, «Барселона» выиграла три последних очных матча у «Атлетико». В декабре каталонцы победили 3:1 в чемпионате, а в кубковом полуфинале прошлого сезона прошли мадридцев по сумме двух встреч со счётом 5:4.

Кроме Ла Лиги, «Барселона» уже взяла Суперкубок Испании и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. Перспектива требла не звучит громко, но объективно команда остаётся в игре во всех турнирах. Первый матч в Мадриде — возможность заложить фундамент, чтобы в ответной встрече на своём поле действовать с позиции силы.

У «Барселоны» не сыграют Кристенсен, Гави, Педри и Рафинья. Рашфорд также выбыл после повреждения, де Йонг остаётся под вопросом из-за проблем с пахом. Тем не менее у Флика сохраняется мощный атакующий ресурс. Левандовский, Ямаль, Торрес, Фермин и Берналь готовы тащить каталонцев в финал.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10.