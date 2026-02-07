8 февраля в 23-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Реал». Начало игры — в 23:00 мск.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» находятся на 16-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 23 балла за 22 встречи при разнице мячей 23:35.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, проиграв в Кубке Испании «Атлетику» со счетом 1:2

До того команда потерпела поражение от «Бетиса» (1:2) и обыграла «Эспаньол» (3:2) в Ла Лиге.

Не сыграют: травмированы — Агирресбала, Коррейра, Диахаби.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Валенсия» после достойного в плане результатов и набора очков января потерпела уже два поражения кряду, отставая от зоны вылета на один балл.

Некогда двукратный финалист Лиги чемпионов испытывает не самые лучшие времена и теперь команде предстоит бороться за выживание.

«Реал Мадрид»

Турнирное положение: «Сливочные» находятся на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 54 балла после 22-го тура при разнице мячей 47:18.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв дома «Райо Вальекано» (2:1) в Ла Лиге.

До того команда потерпела поражение от «Бенфики» (2:4) в Лиге чемпионов и одержала победу над «Вильярреалом» (2:1) в АПЛ.

Не сыграют: травмированы — Беллингем, Рюдигер, Александер-Арнольд, Менди, Эдер Милитао.

Состояние команды: «Реал» после увольнения Хаби Алонсо одержала четыре победы и проиграла дважды, что явно не тот результат, который предполагался после смены тренера.

«Реал» по-прежнему имеет шансы на чемпионство в Ла Лиге, тем более «Барселона» тоже теряет очки.

Прогноз Игоря Рабинера

Известный спортивный журналист Игорь Рабинер, уже несколько месяцев находящийся в Мадриде, оценил шансы постоянно посещаемого им «Реала» в это непростое для Королевского клуба время в выездном матче с «Валенсией»:

«Реал» не то чтобы штормит, но стабильности и уверенности нет. Вот ощущаю все это буквально от кромки поля, поскольку все домашние матчи Лиги чемпионов на «Бернабеу» в качестве новоявленного телевизионщика нахожусь. Иное восприятие и много общения по горячим следам — новые ощущения. Памятное поражение в Лиссабоне с голом Трубина, в последнем туре — эмоциональный выигрыш на последних минутах у «Райо Вальекано» с решающим пенальти Мбаппе на последних секундах. Как можно было на «Бернабеу» с рядовым соперником до такого доводить? Но хеппи-энд должен придать «сливочным» позитивных эмоций — тем более на фоне «Валенсии», также на последних минутах уступившей «Бетису». Игорь Рабинер спортивный журналист

Также Рабинер упомянул о проблемах с травмированными у «сливочных»:

Плохая новость для «Реала» — серьезная травма Джуда Беллингема. Ясно, что сзади полный крах. Молодые Асенсио и Хейсен в отстуствии конкуренции явно «плывут», поэтому с «Райо» обоих заменили, что редчайший случай для центра обороны. Камавинга левого защитника играл, что вызвало явное недовольство в раздевалке. Не знаю уж, сколько Арбелоа еще с такими решениями продержится, я изначально был против смены Алонсо. О «Валенсии» много сказать не могу, кроме того, что это совсем не та, что была несколько лет назад. Думаю, Винисиус и Мбаппе по голу забьют, для трех очков хватит — 1:2. Игорь Рабинер спортивный журналист

Статистика для ставок

«Реал» и «Валенсия» забивают минимум три мяча за матч с 2023-го года

«Валенсия» забивала в последних восьми матчах

Последний матч между командами завершился победой «Реала» со счетом 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 5.60.

ТМ 2.5 и ТБ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.32 и 1.55.

Прогноз: «Валенсия» будет крайне настроена биться до конца и вполне вероятно, что обе команды смогут забить на «Месталье» больше трех мячей

1.89 Тотал больше 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.89 на матч «Валенсия» — «Реал» позволит вывести на карту выигрыш 890₽, общая выплата — 1890₽

Ставка: Тотал больше 3 за 1.89.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Валенсия» не проиграет «Реалу» при своих фанатах.

2.40 «Валенсия» не проиграет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Валенсия» — «Реал» принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: «Валенсия» не проиграет за 2.40