Матч на «Месталье» сводит команды с разными задачами, но схожими проблемами. «Валенсия» будет играть на пределе, пытаясь зацепиться за очки в борьбе за выживание, однако её ослабленная оборона — слабое место против даже усечённого состава «Реала». Мадридцы, в свою очередь, едут без ряда лидеров, но с недельным циклом подготовки и лучшей выездной статистикой в лиге. Игра обещает быть напряжённой: хозяева вынуждены рисковать, а гости — искать результат через индивидуальное мастерство Мбаппе

45' Перерыв! Ничего судья не добавил к первому тайму.

43' Гюлер сделал передачу вразрез через двоих защитников на Мбаппе к правому краю вратарской, но Килиана опередил Димитриевски, перехватив мяч.

41' Убежал от Альваро Фернандеса по правому флангу Риоха, прострелил в центр штрафной, защитники вроде бы выбили мяч, но не далеко, на подборе первым оказался Бельтран, который пробовал пробить, но попал вместо сферы по ноге Тчуамени и судья усмотрел нарушение в атаке. Могло быть опасно!

40' От правого угла подал Гюлер, но снова безрезультативно!

39' Вальверде оказался с мячом справа в штрафной, попытался прострелить, но его заблокировали — угловой!

38' Камавинга пробил с дальней дистанции, но сильно выше получилось.

35' Риоха от левого угла грузит в центр штрафной, там Копете выиграл верх, но сильно выше мяч полетел после его удара.

34' «Валенсия» заработала очередной угловой.

32' В быструю контратаку убежали гости, могла она закончиться опасным моментом, но сначала затормозил её развитие не очень точной передачей Гюлер, а потом сфолил Хименес в чужой штрафной.

30' Очень грубо сфолил в центре поля Тчуамени, но вновь судья обходится без жёлтой карточки.

28' Надежда на индивидуальное мастерство Мбаппе, который вновь получил мяч на линии штрафной, слева направо протащил мяч и выдал под удар Хименесу передачу, который с правого полуфланга подключился и сходу пробил, но выручил Димитриевски.

27' Очень плотно и компактно оборону держит «Валенсия».

24' Ошиблись «летучие мыши» на своей половине, мяч попадает к Мбаппе в радиусе штрафной, он вроде бы ушёл вправо от Копете и попытался пробить, но защитник в падении успел выкинуть ногу и помешал прицельно ударить французу!

21' Опять устремляются хозяева в затяжную атаку.

20' Довольно грубо сфолил в атаке Камавинга, но тоже его арбитр простил.

19' Валверде от правого угла штрафной сделал передачу вперёд на Мбаппе, который хлёстко пробил с правой в ближний угол ворот, но выручил Димитриевски.

18' Камавинга по центру забрасывал в штрафную мяч на Мбаппе, но Килиан сумел добиться только углового.

16' Мбаппе ворвался с левого полуфланга в штрафную хозяев, но его очень спокойно обезвредил Унай Нуньес.

15' Дважды подавали с угла хозяева, но оба раза безрезультатно!

14' Ещё одна атака «Валенсии» закончилась угловым.

14' Первым на подборе оказался Унай Нуньес, пробил из-за пределов штрафной, но сильно мимо.

13' Бельтран справа сильно подал, мяч перелетел всю штрафную и справа его подобрал Гайя, тот навесил во вратарскую, но мяч защитники мадридцев вынесли.

11' С угла Гюлер подал на ближнюю штангу, но защитники спокойно отвели угрозу.

10' Попытались гости навесить с правого фланга, но Гюлер попал в защитника — хотя бы угловой гости заработали.

08' Хосе Луис Гайя подавал в штрафную «Реала» с левого фланге, но до адресата мяч не долетел, первым на мяче оказался Альваро Фернандес.

08' Ничего пока не получается в атаке у «Реала».

05' Выстраиваются в позиционную атаку гости, но вновь грубо ошибаются, на этот раз подстраховал Альваро Фернандес и даже без фола.

03' На первых минутах «Валенсия» играет с преимуществом.

01' Ошиблись мадридцы в центре поля, побежали «бело-чёрные» в контратаку, но прервал её и довольно откровенно Хёйсен. Пока жалеет его арбитр.

01' Матч начался! С центра разыграли гости.

До матча

22:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

22:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:40 Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Сьюдад-Реал, Испания); Ассистент: Альфредо Родригес (Испания); Ассистент: Хорхе Буэно Матео (Испания); Резервный: Давид Камбронеро Гонсалес (Испания).

22:30 Матч пройдёт на стадионе «Месталья» (Валенсия, Испания), вместимостью 55 000 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Валенсии» https://t.me/realmadridcdf

Валенсия: Столе Димитриевски, Эрай Джёмерт, Хосе Копете, Хосе Луис Гайя, Унай Нуньес, Филип Угринич, Пепелу, Лукас Бельтран, Луис Риоха, Арно Данжума, Уго Дуро.

Стартовый состав «Реал Мадрид» https://t.me/realmadridcdf

Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Дин Хёйсен, Орельен Тчуамени, Рауль Асенсио, Альваро Фернандес, Дэвид Хименес, Федерико Вальверде, Эдуарду Камавинга, Арда Гюлер, Килиан Мбаппе, Гонсало Гарсия.

Валенсия

Положение «Валенсии» остаётся тревожным. Команда Карлоса Корберана после 22 туров балансирует у зоны вылета, опережая опасную черту всего на одно очко. Начало 2026 года получилось рваным: за пять матчей Примеры набрано семь баллов, но любые позитивные сдвиги перечёркиваются неудачами в топ-матчах. Поражения от «Бетиса» (1:2) и «Атлетика» (1:2) в Кубке вновь подчеркнули разницу в классе — против команд из топ-3 чемпионата «летучие мыши» проиграли все встречи с общим счётом 1:12. В среднем по сезону «Валенсия» забивает 1,05 мяча за игру, пропуская 1,59, а по допущенному xG (33,42) входит в число самых уязвимых оборон лиги. Кадровая ситуация лишь усиливает проблемы. Основной вратарь Хулен Агирресабала травмирован, Муктар Диакаби выбыл до конца весны, а участие Тьерри Коррейи остаётся под вопросом. Единственный относительно стабильный фактор — домашний стадион: на «Месталье» набрано 74% всех очков, а результативная серия в чемпионате длится уже 11 матчей подряд.

Реал Мадрид

«Реал» подходит к выезду в Валенсию с противоречивым багажом. В Примере команда Альваро Арбелоа идёт в одном очке от «Барселоны» и не теряет очков уже шесть туров подряд, однако качество игры вызывает вопросы. Победы добываются за счёт индивидуального мастерства, а не системного доминирования. В среднем «сливочные» забивают 2,14 мяча за матч при 0,82 пропущенных, а на выезде набрали 24 очка в 11 играх — один из лучших показателей лиги. При этом кадровые потери серьёзно ограничивают варианты тренерского штаба. Сразу три ключевых игрока атаки вне игры: Джуд Беллингем выбыл с мышечной травмой, Родриго пропустит встречу из-за проблем с сухожилием, а Винисиус Жуниор дисквалифицирован. В обороне тоже нет полной ясности: Антонио Рюдигер только вернулся в общую группу, а фланг защиты вновь может закрывать Федерико Вальверде. В такой ситуации всё больше ответственности ложится на Килиана Мбаппе, который в 9 из 10 последних матчей, где выходил в старте, отличался голами и с 22 мячами возглавляет бомбардирскую гонку.

Личные встречи

В последних десяти очных матчах «Реал» одержал шесть побед, две встречи завершились вничью и ещё дважды сильнее была «Валенсия». Средняя результативность на этом отрезке — 2,3 гола за матч у мадридцев против 1 у валенсийцев. В первом круге текущего сезона «Реал» разгромил соперника на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 4:0, а в пяти последних очных встречах «Валенсия» пропустила от «сливочных» 14 мячей.

