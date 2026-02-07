прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.16

8 февраля в 21-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Монако». Начало игры — в 17:00 мск.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» ходят в середняках Лиги 1. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Ницца» на 9 очков отстает от первой шестерки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Орлята» одолели «Монпелье» (3:2).

До того команда подписала мировую с «Брестом» (2:2). А вот поединок с «Лудогорцем» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ницца» забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлята» нынче выглядят вполне прилично. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем «Ницца» традиционно сложно противостоит «Монако». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Орлята» мотивированы подтянуться к зоне еврокубков.

«Монако»

Турнирное положение: «Монегаски» нынешний сезон проваливают. Команда ныне пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Монако» на 4 очка отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Монегаски» уступили «Страсбургу» (1:3).

До того команда уверенно расправилась с «Ренном» (4:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Ювентусом» (0:0).

При этом «Монако» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Эрик Дайер, Ансу Фати, Ваут Фас — травмированы.

Состояние команды: «Монегаски» нынче пребывают не в лучших кондициях. Команде крайне натужно даются победы.

При этом «Монако» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот лазарет команды все никак не опустеет.

«Монегаски» уже полтора года не проигрывают «Ницце». А вот в нынешней диспозиции команда намерена добыть три очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Монегаски» постараются подтянуться к первой шестерке.

Статистика для ставок

«Орлята» не уступили в 2 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Монако» уже полтора года не проигрывает «Ницце»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монако» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: «Монако» мотивирован подтянуться к зоне еврокубков, так что ждем от команды острых атак.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и тылы «орлят» не назовешь монолитными.

Ставка: Победа «Монако» за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20