В воскресном дерби Лазурного берега на «Альянц Ривьере» сыграют команды, которые пока далеки от решения своих задач на сезон. «Ницца» идёт в нижней части таблицы и старается оторваться от зоны вылета, а «Монако» нужно набирать очки для рывка в верхнюю половину. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

43' Закария в падении выбил мяч после подачи Клосса, снова угловой.

41' Диоп получил мяч у линии штрафной и решился на удар – сильно выше ворот.

41' И ещё раз с угла поля подаст «Ницца», Тезе выбил мяч.

40' Слишком сильно навесил с углового Бернардо, мяч всех перелетел.

39' Луше пробил из-за штрафной – мяч от защитника ушёл за лицевую.

37' Балоган не дотянулся до мяча в штрафной после подачи с угла поля.

Статистика матча 0 Удары в створ 1 3 Удары мимо 2 46 Владение мячом 54 4 Угловые удары 2 4 Фолы 7

36' Угловой заработал «Монако».

33' Диоп протащил мяч в штрафную и решил бить в ближнй угол – не попал в створ!

33' Дюпе забрал мяч после навеса с левого фланга.

32' А теперь и «Монако» заработал угловой.

31' Балоган мощно низом пробил в дальний угол, Дюпе тащит!

28' Клосс здорово сыграл в подкате, заблокировал навес Адингра.

27' Данте не дотянулся до мяча на дальней штанге, слишком сильно навесил Диоп.

26' Снова угловой заработала «Ницца».

24' Головин рукой себе подыграл в момент приёма мяча у линии штрафной.

23' Не получилось опасно навесить с угла поля у Диопа, а второй темп атаки быстро накрыли защитники «Монако».

22' Тезе перехватил мяч после прострела, угловой подаст «Ницца».

20' Ваи получил мяч в штрафной в неплохой позиции и отдал максимально неточную передачу на левый фланг. Момент упущен.

18' Диоп сбил Камара на своей половине, жёлтая карточка.

16' Абди головой пробил после навеса со штрафного, мимо ближнего угла.

15' Головин получил мяч у линии штрафной, но наткнулся на подкат защитника.

14' Диатта с правого фланга простреливал в штрафную, мяч не дошёл до Аклиуша.

13' Жёлтую карточку получает Балоган, шипами проехался по ахиллу соперника.

11' Головин запрессинговал Дюпе, вратарь был вынужден выбивать мяч наотмашь.

10' Данте пробил головой с дальней штанги, выше перекладины!

10' «Ницца» заработала угловой.

08' Диоп с левого фланга забрасывал в штрафную, защитник перехватил.

06' Не будет пенальти! Арбитр считает, что убирал руку от мяча Керер, решение изменено.

05' Арбитр идёт смотреть повтор, возможно, отменит своё решение.

03' Пенальти в ворота «Монако»! Керер сыграл рукой в своей штрафной после навеса с левого фланга!

01' «Ницца» начала с центра, поехали!

До матча

17:00 В Ницце сегодня около 12 градусов, но, скорее всего, весь матч будет идти сильный дождь.

16:50 Стартовые составы команд:

«Ницца»: Дюпе, Клаусс, Оппонг, Данте, Абди, Ванхаутте, Сансон, Луше, Бернардо, Диоп, Ваи.

«Монако»: Кён, Тезе, Закария, Керер, Диата, Камара, Бамба, Адингра, Головин, Аклиуш, Балоган.

16:35 Судейская бригада матча: главный арбитр — Клеман Тюрпен, ассистенты — Николя Дано и Фреджи Арше, четвёртый арбитр — Флоран Батта.

«Ницца»

Начало 2026 года для «Ниццы» получилось более обнадёживающим, чем концовка прошлого. Команда набрала очки в трёх из четырёх матчей Лиги 1, одержав важную выездную победу над «Нантом» и сыграв результативную ничью с «Брестом». Параллельно был сделан шаг в Кубке Франции, где «Ницца» прошла «Монпелье».

Домашний фактор постепенно начинает работать. На «Альянц Ривьере» команда идёт без поражений в пяти матчах подряд во всех турнирах, пусть и без излишней надёжности в обороне. Для хозяев сейчас важно закрепить позитив и впервые выиграть дома в Kиге 1 в 2026 году.

По составу проблем меньше, чем у соперника, но потери всё равно ощутимы. Вне игры остаются несколько защитников, под вопросом участие Бардa. При этом ставка по-прежнему делается на активные фланги и подачи в штрафную.

«Монако»

Смена тренера пока не дала мгновенного эффекта, но вспышки качества у «Монако» есть. Разгром «Ренна» 4:0 стал редким моментом уверенности после затяжной серии без побед в чемпионате. Однако тут же последовал вылет из Кубка Франции, который снова напомнил о нестабильности.

На выезде проблемы особенно заметны. «Монако» не выигрывал в гостях в лиге несколько туров подряд, много пропускает и долго не мог забить. При этом по контролю мяча и точности передач команда остаётся одной из лучших в чемпионате — вопрос в том, как конвертировать владение в моменты.

Кадровая ситуация серьёзно осложняет задачу. Отсутствуют ключевые игроки сразу в нескольких линиях (Дайер, Фати, Градецки, Уаттара, Минамино), что напрямую влияет на вариативность стартового состава. Даже при возвращении части футболистов тренеру приходится собирать сочетания буквально на ходу.

Очные встречи

Дерби Лазурного берега редко бывает односторонним. «Ницца» набрала очки в двух из трёх последних домашних матчей против «Монако» и выиграла эту встречу на своём поле в прошлом сезоне. В то же время гости регулярно забивают в Ницце и чаще увозят очки, чем остаются ни с чем.