6 февраля в товарищеском матче по футболу сыграют «Краснодар» и «Зенит». Начало игры — в 19:15 мск.

«Краснодар»

Турнирное положение: «Быки» проводят вполне продуктивный сезон. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Краснодар» на один пункт опережает «Зенит». А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» сумели переиграть «Елимай» (2:1).

До того команда нанесла поражение ЦСКА (3:2). Да и поединок с «Крыльями Советов» завершился ярким успехом (5:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Краснодар» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Быки» нынче находятся на подъеме. Команда победила 4 раза кряду.

Причем «Краснодар» исторически неудачно противостоит «Зениту». В пяти последних очных встречах команда победила 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Быки» постараются улучшить статистику встреч с питерцами.

«Зенит»

Турнирное положение: Петербуржцы проводят не столь продуктивный сезон. Команда ныне осела на 2 месте турнирной таблицы РПЛ.

Причем «Зенит» на один балл отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Петербуржцы смели с газона «Шанхай Порт» (6:0).

До того команда переиграла тех же шанхайцев (4:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Акрону» (2:0).

При этом «Зенит» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 14 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Петербуржцы нынче пребывают в приличных кондициях. Да и побеждает команда уже 6 матчей кряду.

При этом «Зенит» в среднем пропускает реже гола за матч. Команда Сергея Семака яростно настроена на чемпионство.

Петербуржцы ныне преуспевают в плане реализации. Да и забивать в составе команды уж точно есть кому.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Петербуржцы на данный момент выглядят монолитнее оппонента.

Статистика для ставок

Петербуржцы победили в 6 матчах кряду

«Краснодар» выиграл в 4 своих последних поединках

«Зенит» одолел «быков» в двух последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.10.

Прогноз: «Зенит» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

Питерцы еще имеют потенциал прибавить во всех компонентах, да и «быков» команда обыгрывает традиционно.

2.00 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Краснодар» — «Зенит» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Зенита» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.54 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч «Краснодар» — «Зенит» позволит вывести на карту выигрыш 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.54