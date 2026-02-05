6 февраля в товарищеском матче по футболу сыграют «Краснодар» и «Зенит». Начало игры — в 19:15 мск.
«Краснодар»
Турнирное положение: «Быки» проводят вполне продуктивный сезон. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы РПЛ.
При этом «Краснодар» на один пункт опережает «Зенит». А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Быки» сумели переиграть «Елимай» (2:1).
До того команда нанесла поражение ЦСКА (3:2). Да и поединок с «Крыльями Советов» завершился ярким успехом (5:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Краснодар» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Быки» нынче находятся на подъеме. Команда победила 4 раза кряду.
Причем «Краснодар» исторически неудачно противостоит «Зениту». В пяти последних очных встречах команда победила 1 раз при 4 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Быки» постараются улучшить статистику встреч с питерцами.
«Зенит»
Турнирное положение: Петербуржцы проводят не столь продуктивный сезон. Команда ныне осела на 2 месте турнирной таблицы РПЛ.
Причем «Зенит» на один балл отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Петербуржцы смели с газона «Шанхай Порт» (6:0).
До того команда переиграла тех же шанхайцев (4:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Акрону» (2:0).
При этом «Зенит» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 14 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Петербуржцы нынче пребывают в приличных кондициях. Да и побеждает команда уже 6 матчей кряду.
При этом «Зенит» в среднем пропускает реже гола за матч. Команда Сергея Семака яростно настроена на чемпионство.
Петербуржцы ныне преуспевают в плане реализации. Да и забивать в составе команды уж точно есть кому.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Петербуржцы на данный момент выглядят монолитнее оппонента.
Статистика для ставок
- Петербуржцы победили в 6 матчах кряду
- «Краснодар» выиграл в 4 своих последних поединках
- «Зенит» одолел «быков» в двух последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.10.
Прогноз: «Зенит» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.
Питерцы еще имеют потенциал прибавить во всех компонентах, да и «быков» команда обыгрывает традиционно.
Ставка: Победа «Зенита» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.54