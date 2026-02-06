Во втором туре Зимнего Кубка РПЛ в Абу-Даби встретятся две главных российских команды последних лет. Для «Краснодара» и «Зенита» это не просто контрольный матч на сборах, а первая репетиция весенней части сезона и наглядная проверка готовности к борьбе за «золото». Турнирный статус поединка формально товарищеский, но контекст и подбор участников делают его максимально приближённым к официальному.

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

22' Угловой заработал «Зенит».

22' Мостовой навесил с левого фланга, Тормена головой выбил мяч.

20' Офсайд фиксирует арбитр, перспективная атака была у «Зенита».

19' Энрике пошёл в дриблинг на правом фланге, Ленини отлично сыграл в отборе.

18' Энрике неплохо поставил корпус у бровки, Оласа нарушил правила.

15' Педро мощно пробил из-за штрафной, защитник накрыл удар.

14' Вега простреливал от лицевой линии, не дошёл мяч до Соболева.

12' Латышонок вытащил мощный удар Тормены — но арбитр показывает, что защитник «Краснодара» сыграл рукой.

11' Батчи опасно навешивал на ближнюю штангу, мяч ушёл на угловой.

09' У Педро не получилось точно навесить с угла поля.

08' Неплохо пробил со штрафного Глушенков, но от стенки мяч ушёл на угловой.

07' Глушенков хотел сыграть в стенку с Мостовым, но получил по ногам от Ленини — опасный штрафной заработал «Зенит», метров 25 до ворот.

06' «Зенит» пытается развивать позиционную атаку, «Краснодар» высоко прессингует.

03' Сперцян с правого фланга забрасывал в штрафную, Нино перехватил.

01' Кобнан мог забивать! Виктор Са перехватил мяч в штрафной «Зенита» и скинул на партнёра, тот с левой отправил мяч выше ворот.

01' «Краснодар» начал с центра, поехали!

До матча

19:15 В Абу-Даби сегодня около 21 градуса, отличная погода для матча грандов.

Станислав Агкацев на разминке https://t.me/fckrasnodar

19:05 Судейская бригада матча: главный арбитр — Антон Фролов; помощники главного — Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья — Рафаэль Шафеев.

18:50 Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Пальцев, Сперцян, Черников, Ленини, Са, Батчи, Кобнан.

«Зенит»: Латышонок, Вега, Дивеев, Нино, Мантуан, Барриос, Педро, Энрике, Мостовой, Глушенков, Соболев.

«Краснодар»

Старт турнира для команды Мурада Мусаева получился противоречивым. Матч с ЦСКА словно разделился на две разные истории. В первом тайме «Краснодар» выглядел тяжело, уступал в скорости, допускал позиционные ошибки и к перерыву проигрывал два мяча. После паузы, когда на поле вышли игроки ротации и молодёжь, картина резко изменилась. «Быки» добавили в движении, сократили отставание, а затем сравняли счёт в концовке. Серия пенальти осталась за соперником, но по содержанию второй тайм стал для краснодарцев важным сигналом.

При этом команда всё ещё далека от оптимального состояния. Джон Кордоба продолжает восстанавливаться после травмы и пока не готов играть с первых минут. Эксперимент с Казбеком Мукаиловым на острие атаки в стартовом туре себя не оправдал, тогда как Мозес Кобнан, появившийся после перерыва, сразу же добавил агрессии и завершил одну из первых атак голом. Не исключено, что именно он получит шанс в основе против «Зенита».

История противостояний тоже не на стороне «Краснодара». Победы над петербуржцами всегда давались тяжело и оставались редким событием. За последние годы команда лишь однажды сумела обыграть соперника, и даже на фоне прогресса «быков» именно матчи с «Зенитом» регулярно становятся для них испытанием на прочность.

«Зенит»

Петербуржцы начали Зимний Кубок с победы и выглядят более готовыми физически. В игре с московским «Динамо» команда Сергея Семака играла в экспериментальном составе, но всё равно контролировала ход встречи и сумела дожать соперника во втором тайме. Эта победа стала логичным продолжением успешных спаррингов на сборах, где «Зенит» уверенно разобрался с «Шанхай Порт».

Важно, что в стартовом матче турнира Семак сознательно дал больше времени игрокам, которые позже остальных включились в тренировочный процесс. Теперь основа должна провести на поле большую часть встречи, а ротация появится ближе к концовке. Это делает матч с «Краснодаром» более показательным именно с точки зрения готовности «Зенита» к официальным играм.

Отдельно стоит отметить атакующую эффективность команды. Даже на сборах петербуржцы стабильно забивают минимум два мяча за матч, а баланс между таймами выглядит ровным. При этом в обороне «Зенит» допускает ошибки, но в целом держит допустимый уровень надёжности, чаще ограничиваясь одним пропущенным мячом.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00.