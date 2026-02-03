прогноз на матч Кубка Франции, ставка за 2.20

4 февраля в 1/8 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Лорьян» и «Париж». Начало игры — в 22:30 мск.

«Лорьян»

Турнирное положение: «Мерлузовые» ходят в середняках Лиги 1. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Лорьян» на 3 очка отстает от зоны еврокубков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Мерлузовые» переиграли «Нант» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Ренну» (2:0). Плюс поединок с «Монако» завершился уверенным успехом (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Лорьян» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Мерлузовые» нынче находятся на подъеме. Команда победила в 4 своих последних матчах.

Причем «Лорьян» традиционно успешно противостоит «Парижу». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 виктории при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Мерлузовые» нынче выглядят в разы монолитнее оппонента.

«Париж»

Турнирное положение: «Темно-синие» бьются за выживание в элите. Команда ныне пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Париж» на 7 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Темно-синие» не уступили «Марселю» (2:2).

До того команда подписала мировую с «Анже» (0:0). А вот чуть ранее она была сумела переиграть «Нант» (2:1).

При этом «Париж» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Темно-синие» в последних поединках выглядели довольно выгодно. Команда не проигрывает уже 4 матча подряд.

При этом «Париж» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и вообще, команда больше сконцентрирована на борьбе за выживание в элите.

Команда обыграла «Лорьян» в двух последних очных поединках. В нынешней же диспозиции ей явно придется больше обороняться.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Темно-синие» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Темно-синие» не проигрывали в 4 своих последних матчах

«Лорьян» победил 4 раза кряду

«Мерлузовые» уступили парижанам в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лорьян» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.74.

Прогноз: «Лорьян» нынче преуспевает в плане результатов, да и оппонент имеет не столь надежные тылы.

Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, и уж точно будут максимально активно атаковать.

2.20 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Лорьян» — «Париж» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Лорьяна» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.05 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Лорьян» — «Париж» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05