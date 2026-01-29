прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.10

30 января в 20-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Гавр». Начало игры — в 22:45 мск.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» сражаются за чемпионство. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Ланс» на 2 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кроваво-золотые» уступили «Марселю» (1:3).

До того команда нанесла поражение «Осеру» (1:0). Плюс поединок с «Сошо» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Ланс» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Кроваво-золотые» только-только потеряли лидерство. Команда постарается вернуться на победный путь.

Причем «Ланс» традиционно удачно противостоит «Гавру». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Кроваво-золотые» выглядят явно сильнее соперника.

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» бьются за выживание. Команда ныне пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Гавр» на 6 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Небесные» не уступили «Монако» (0:0).

До того команда подписала мировую с «Ренном» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Анже» (2:1).

При этом «Гавр» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Небесные» в последних поединках смотрелись относительно выгодно. Команда не уступила в 3 матчах кряду.

При этом «Гавр» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Команда явно намерена оторваться от опасной зоны на почтительное расстояние. Да и вообще, «небесные» способны прибавить.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Небесные» твердо намерены продлить свой беспроигрышный сериал.

Статистика для ставок

«Гавр» забивает в среднем реже одного мяча за матч

«Небесные» не уступили в 3 своих последних матчах

«Ланс» в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Ланс» борется за самые высокие места, так что явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева мотивированы вернуться на победный путь, да и «Гавр» в атаке выглядит неубедительно.

2.10 Фора «Ланса» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Ланс» — «Гавр» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Фора «Ланса» -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.63 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Ланс» — «Гавр» принесёт чистый выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63