30 января в 20-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Гавр». Начало игры — в 22:45 мск.

«Ланс»

Турнирное положение: «Кроваво-золотые» сражаются за чемпионство.  Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Ланс» на 2 очка отстает от лидера.  А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Кроваво-золотые» уступили «Марселю» (1:3).

До того команда нанесла поражение «Осеру» (1:0).  Плюс поединок с «Сошо» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы.  В этих поединках «Ланс» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кроваво-золотые» только-только потеряли лидерство.  Команда постарается вернуться на победный путь.

Причем «Ланс» традиционно удачно противостоит «Гавру».  В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Кроваво-золотые» выглядят явно сильнее соперника.

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» бьются за выживание.  Команда ныне пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Гавр» на 6 очков опережает опасную зону.  При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Небесные» не уступили «Монако» (0:0).

До того команда подписала мировую с «Ренном» (1:1).  А вот чуть ранее она нанесла поражение «Анже» (2:1).

При этом «Гавр» в 5 своих последних поединках добыл одну победу.  Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Небесные» в последних поединках смотрелись относительно выгодно.  Команда не уступила в 3 матчах кряду.

При этом «Гавр» имеет проблемы с надежностью тылов.  Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Команда явно намерена оторваться от опасной зоны на почтительное расстояние.  Да и вообще, «небесные» способны прибавить.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером.  «Небесные» твердо намерены продлить свой беспроигрышный сериал.

Статистика для ставок

  • «Гавр» забивает в среднем реже одного мяча за матч
  • «Небесные» не уступили в 3 своих последних матчах
  • «Ланс» в среднем пропускает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42.  Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Ланс» борется за самые высокие места, так что явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева мотивированы вернуться на победный путь, да и «Гавр» в атаке выглядит неубедительно.

Ставка: Фора «Ланса» -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63