30 января в 20-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Гавр». Начало игры — в 22:45 мск.
«Ланс»
Турнирное положение: «Кроваво-золотые» сражаются за чемпионство. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Ланс» на 2 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кроваво-золотые» уступили «Марселю» (1:3).
До того команда нанесла поражение «Осеру» (1:0). Плюс поединок с «Сошо» завершился уверенной викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Ланс» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кроваво-золотые» только-только потеряли лидерство. Команда постарается вернуться на победный путь.
Причем «Ланс» традиционно удачно противостоит «Гавру». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Кроваво-золотые» выглядят явно сильнее соперника.
«Гавр»
Турнирное положение: «Небесные» бьются за выживание. Команда ныне пребывает на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Гавр» на 6 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Небесные» не уступили «Монако» (0:0).
До того команда подписала мировую с «Ренном» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Анже» (2:1).
При этом «Гавр» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Небесные» в последних поединках смотрелись относительно выгодно. Команда не уступила в 3 матчах кряду.
При этом «Гавр» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.
Команда явно намерена оторваться от опасной зоны на почтительное расстояние. Да и вообще, «небесные» способны прибавить.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Небесные» твердо намерены продлить свой беспроигрышный сериал.
Статистика для ставок
- «Гавр» забивает в среднем реже одного мяча за матч
- «Небесные» не уступили в 3 своих последних матчах
- «Ланс» в среднем пропускает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.42. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
Прогноз: «Ланс» борется за самые высокие места, так что явно будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева мотивированы вернуться на победный путь, да и «Гавр» в атаке выглядит неубедительно.
Ставка: Фора «Ланса» -1.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63