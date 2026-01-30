В пятницу, 30 января, «Ланс» примет «Гавр» в рамках 20-го тура французской Лиги 1. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

24' Прорвался Товен в штрафную «Гавра», но в конечном счете, будучи в окружении защитников гостей, контроль над мячом утратил.

21' Контролируют мяч футболисты «Гавра», сбивая пыл атак «Ланса».

20' Флорьян Товен с левой ноги пробил из пределов штрафной «Гавра», мяч попав в защитника гостей на угловой «Ланса» улетел.

19' Удар Товена с лёту из пределов штрафной «Гавра», мяч мимо створа ворот пролетел.

17' Разверзся дождь над полем стадиона «Боллар-Делелис».

16' Адриен Томассон подал со штрафного к воротам «Гавра», сняли «верх» защитники гостей.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 2 Удары мимо 0 63 Владение мячом 37 1 Угловые удары 0 4 Фолы 2

15' Инициатива у «Ланса».

13' Подача с углового «Ланса», на выходе сыграл вратарь гостей Мпаси-Нзо, а нападающий хозяев Саид нарушил на нём правила.

12' Удар Товена из пределов штрафной «Гавра» в упор, спас гостей вратарь Лионель Мпаси-Нзо.

12' Позиционная атака «Ланса», пока мяч в середине поля разыгрывается.

11' Прострел Ндиайе в штрафную «Ланса» прервал в падении вратарь хозяев Робен Риссер.

10' Повреждение у нападающего «Гавра» Буфаля, но сможет он самостоятельно встречу продолжить.

08' Удар Сангаре из пределов штрафной «Гавра» после обостряющей передачи от Агилара, мяч угодив в одного из защитников гостей до ворот не долетел.

08' Мяч под контролем футболистов «Ланса», развивают хозяева позиционную атаку.

07' Активнее начинает встречу «Гавр», «Ланс» пока от обороны действует.

05' Софьян Буфаль получил мяч в штрафной «Ланса», но вместо удара из хорошей позиции покатил вдоль ворот, не понял этого манёвра партнер по атаке.

04' Аруна Санганте грубо сбил нападающего «Ланса» Флорьяна Товена, но главный судья обошелся лишь устным предупреждением.

03' Забросы в штрафную «Ланса» со штрафного и из-за боковой, внимательно действуют в защите хозяева.

02' Исса Сумаре заработал фол на себе, готовится подача в штрафную «Ланса» со стандарта «Гавра».

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ланса».

22:43 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:35 Матч пройдет на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе, вмещающем 41 233 зрителя.

22:25 Главным судьей матча будет Жереми Стина.

Стартовые составы команд

«Ланс»: Риссер, Ганью, Сарр, Юдоль, Антонио, Томассон, Сангаре, Агилар, Товен, Саид, Эдуар.

«Гавр»: Мпаси-Нзо, Гурна-Дуат, Санганте, Зуауи, Загаду, Него, Секо, Эбоног, Ндиайе, Буфаль, Сумаре.

«Ланс»

«Кроваво-золотые» сражаются за чемпионство. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы. При этом «Ланс» на 2 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч. Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кроваво-золотые» уступили «Марселю» (1:3). До того команда нанесла поражение «Осеру» (1:0). Плюс поединок с «Сошо» завершился уверенной викторией (3:0). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Ланс» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

«Кроваво-золотые» только-только потеряли лидерство. Команда постарается вернуться на победный путь. Причем «Ланс» традиционно удачно противостоит «Гавру». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при одном поражении. Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Кроваво-золотые» выглядят явно сильнее соперника.

«Гавр»

«Небесные» бьются за выживание. Команда ныне пребывает на 15 месте турнирной таблицы. Причем «Гавр» на 6 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч. Предыдущий поединок команда провела удачно. «Небесные» не уступили «Монако» (0:0). До того команда подписала мировую с «Ренном» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Анже» (2:1). При этом «Гавр» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

«Небесные» в последних поединках смотрелись относительно выгодно. Команда не уступила в 3 матчах кряду. При этом «Гавр» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч. Команда явно намерена оторваться от опасной зоны на почтительное расстояние. Да и вообще, «небесные» способны прибавить. Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Небесные» твердо намерены продлить свой беспроигрышный сериал.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды провели между собой 1 матч. 24-го августа в Гавре победил «Ланс» со счетом 1:2.

За всю историю соперники сыграли между собой 85 матчей. В 35 играх победил «Ланс», в 26 «Гавр», оставшиеся 24 матча завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10