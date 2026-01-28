Не стоит ждать много голов

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 1.81

29 января в 8-м туре общего этапа по футболу сыграют «Панатинаикос» и «Рома». Начало встречи — 23:00 мск.

«Панатинаикос»

Турнирное положение: сейчас «Панатинаикос» располагается на 19-м месте в таблице общего этапа Лиги Европы с 11 очками.

Последние матчи: в 7-м туре ЛЕ греческий клуб в гостях сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» (1:1). Игра получилась и результат закономерен, хотя «Панатинаикос» смог уйти от поражения только на 86-й минуте.

В чемпионате Греции была ничья с «Атромитосом» (0:0) и разгромное поражение от АЕКа (0:4).

Не сыграют: травмированы — Калабриа (з), Чавес (з), Джуричич (п), Йедвай (з), Пантелидис (п), Вильена (п), Свидерский (п, дисквалифицирован).

Состояние команды: сейчас у «Панатинаикоса» у огромные проблемы с составом, но команда практически гарантировала себе участие в плей-офф Лиги Европы, поэтому может быть относительно спокойна за результат этой игры.

«Рома»

Турнирное положение: после 7 туров «Рома» располагается на шестом месте в таблице Лиги Европы с 15 очками.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Последние матчи: в 7-м туре общего этапа команда Джан Пьеро Гасперини легко разобралась на своем поле с немецким «Штутгартом» (2:0). Главным героем встречи стал воспитанник клуба молодой полузащитник Пизилли, оформивший дубль.

В Серии А «Рома» сыграла дома вничью с «Миланом» (1:1) и выиграла в гостях у «Торино» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Анхелиньо (з), Эрмосо (з), Эль-Шаарави (п), Коне (п), Довбик (п). Не заявлены — Ваз (н), Мален (н).

Состояние команды: назначение Гасперини тренером «Ромы» пока оправдывает. В чемпионате команда сейчас идет в зоне Лиги чемпионов, а в Лиге Европы уже обеспечила себе участие в плей-офф. Игра у команды поставлена, особенно мощно выглядит защита и вратарь Свилар.

Статистика для ставок

В 2010 году в плей-офф Лиги Европы «Панатинаикос» выиграл оба матча со счетом 3:2 и прошел дальше

В семи турах Лиги Европы «Панатинаикос» забил 10 голов и пропустил 8 мячей

У «Ромы» разница мячей равна 12-5

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Панатинаикоса» дают 4,50, а на «Рому» — 1,84, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,81, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

Прогноз: у «Ромы» есть серьезные проблемы с атакой и нет сейчас сильного нападающего. Точнее, они появились, но купленные зимой Мален и Ваз не имеют право играть в ЛЕ. Также возможна ротация со стороны Гасперини в условиях плотного графика. У «Панатинаикоса» проблемы с составом еще масштабнее.

1.81 Тотал меньше 2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч «Панатинаикос» — «Рома» принесёт чистый выигрыш 810₽, общая выплата — 1810₽

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,81.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, который устроит обе стороны.

3.70 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.70 на матч «Панатинаикос» — «Рома» позволит вывести на карту выигрыш 2700₽, общая выплата — 3700₽

Дополнительная ставка: ничья за 3,70.