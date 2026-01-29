В четверг, 29 января, состоится матч 8-го тура общего этапа ЛЕ, в котором греческий «Панатинаикос» примет итальянскую «Рому». Начало игры — в 23:00 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

Стартовые составы команд

«Панатинаикос»: Лафонт, Туба, Ингасон, Палмер-Браун, Кирьякопулос, Сиопис, Бакасетас, Катрис, Зарури, Таборда, Пантович.

«Рома»: Голлини, Гиларди, Циолковски, Манчини, Цимикас, Эль-Айнауи, Кристанте, Пизилли, Челик, Пеллегрини, Суле.

«Панатинаикос»

Греческий клуб к последнему туру все свои турнирные задачи решил. «Панатинаикос» идёт на 19-м месте с 11 очками: шансов заползти в топ-8 нет, но и выпасть из топ-24 — тоже. По сути единственная возможная мотивация на игру с «Ромой» — попробовать подняться на 16-ю строчку или выше, чтобы иметь преимущество своего поля в ответном матче 1/16 финала.

В Лиге Европы «Пао» потерпел всего два поражения в семи турах, причём оба — от команд из Нидерландов ещё в октябре: дома уступил «Гоу Эхед Иглс» (1:2), в гостях — «Фейеноорду» (1:3). Зато сумел обыграть «Янг Бойз» (4:1), «Мальмё» (1:0) и «Штурм» (2:1), а в двух последних турах отобрал очки у «Виктории» (0:0) и «Ференцвароша» (1:1).

Кадровая ситуация в «Панатинаикосе» перед заключительным матчем общего этапа близка к катастрофе: травмированы Джуричич, Чиривелла, Калабрия, Едвай, Пельистри, Пантелидис и Тетте, дисквалифицирован Свидерский — всё это игроки либо основы, либо ближайшего резерва. Впрочем, раз игра всё равно не решает примерно ничего — Рафаэль Бенитес может со спокойной совестью выставлять против «Ромы» второй состав.

«Рома»

А вот для «Ромы» игра в Греции решает многое. Команда Джан Пьеро Гасперини идёт шестой в таблице общего этапа с 15 очками и может финишировать в топ-8 — а это ни много ни мало избавит римлян от необходимости играть два лишних стыковых матча в феврале. Победа над «Панатинаикосом» обеспечит «Роме» попадание в восьмёрку лучших вне зависимости от исходов параллельных встреч, а вот при ничьей или поражении придётся смотреть, как сыграют другие.

В ЛЕ итальянский клуб стартовал так себе — с одной победы и двух поражений в трёх турах, и ведь проигрывали-то дома — «Лиллю» (0:1) и «Виктории» (1:2). Но дальше «Рома» выдала идеальный отрезок, набрав 12 очков из 12 возможных за четыре матча — по очереди обыграны «Рейнджерс» (2:0), «Мидтъюлланн» (2:1), «Селтик» (3:0) и «Штутгарт» (2:0).

Проблемы с составом есть и у сегодняшних гостей. В лазарете находятся Эрмосо, Эль-Шаарави, Довбик, Фергюсон и Коне — важные игроки для Гасперини. А Доньелл Мален, арендованный у «Астон Виллы» как основной центрфорвард на остаток сезона, на Лигу Европы не заявлен — придётся выкручиваться без него.

Личные встречи

«Панатинаикос» и «Рома» всего однажды пересекались в официальных матчах — жребий свёл их в 1/16 финала Лиги Европы-2009/10. Тогда греки сенсационно прошли дальше, выиграв обе встречи дома и на выезде с одинаковым счётом 3:2.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.81.