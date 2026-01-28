прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.12

29 января в 8-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Ноттингем Форест» и «Ференцварош». Начало игры — в 23:00 мск.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Лесники» проводят скромный сезон. Команда находится на 106 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Ноттингем Форест» набрал 11 очков в 7 турах второго по рангу турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Лесники» сумели одолеть «Брентфорд» (2:0).

До того команда потерпела поражение от «Браги» (0:1). А вот поединок с «Арсеналом» завершился ничьей (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Ноттингем Форест» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лесники» нынче не столь стабильны. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Ноттингем Форест» имеет не особо надежные тылы. Команда в Лиге Европы в среднем пропускает гол за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Лесники» намерены добыть вторую победу кряду.

«Ференцварош»

Турнирное положение: «Фради» в Лиге Европы выглядят симпатично. Команда ныне пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Ференцварош» в 7 матчах турнира набрал 15 зачетных пунктов. При этом команда сумела отличиться 12 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фради» уступили «Дьеру» (1:3).

До того команда не сумела переиграть «Панатинаикос» (1:1). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Мидтьюлланном» (1:1).

При этом «Ференцварош» в 5 своих последних поединках добыл 2 ничьих. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фради» в последних матчах не преуспевали в плане результатов. Команде не удается победить уже 5 матчей подряд.

При этом «Ференцварош» явно постарается завершить турнир на мажорной ноте. Вот только команда в среднем пропускает один мяч за матч.

«Фради» нынче угодили в серьезный кризис. Зато турнирная мотивация на последний тур у них еще имеется.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Фради» максимально постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Ференцварош» не побеждает 5 матчей кряду

«Ноттингем Форест» в среднем пропускает гол за матч

«Фради» в Лиге Европы забивают в среднем реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.76 и 2.00.

Прогноз: «Лесники» выглядят монолитнее оппонента, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Номинальные хозяева наверняка еще поднатореют в плане реализации, к тому же «Ференцварош» угодил в кризис.

Ставка: Победа «Ноттингем Фореста» в 1 тайме за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.90