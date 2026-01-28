29 января в матче восьмого тура общего этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Лилль» и «Фрайбург». Начало игры — в 23:00 мск.
«Лилль»
Турнирное положение: команда из одноименного города может пролететь мимо плей-офф, что станет настоящим провалом для «догов».
Коллектив из Лилля в настоящий момент располагается только на 21-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 9 очков.
Несмотря на это, французы имеют положительную разницу забитых и пропущенных мячей — 11:9.
Последние матчи: в прошлых турах чемпионата Франции «Лилль» проиграл «Страсбургу» (1:4), «ПСЖ» (0:3) и «Ренну» (0:2).
Также подопечные Брюно Женезьо уступили «Сельте» (1:2) в Лиге чемпионов и «Лиону» (1:2) в Кубке Франции.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Лишь перед этим французский коллектив смог обыграть «Осер» (4:3) и «Луситанс» (1:0).
Не сыграют: в лазарете Набиль Бенталеб, Усман Туре, Ъамза Игамане и Андре Гомеш.
Состояние команды: «Лиллю» нужна только победа для выхода в плей-офф. Тогда команда точно сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. Поражение же практически лишит шансов на попадание в топ-24.
Во французской Лиге 1 у «Лилля» тоже не все хорошо, но пока что команда держится в топ-5. Это заслуга хорошего старта, поскольку в последних турах результаты оставляют желать лучшего.
«Фрайбург»
Турнирное положение: команда из города Фрайбург-им-Брайсгау уже обеспечила себе место даже в 1/8 финала Лиги Европы, поэтому этот матч не является очень важным.
На счету «бразильцев из Брайсгау» в настоящий момент 17 зачетных баллов и третья строчка в турнирной таблице.
Немецкая команда смогла за 7 матчей забить 10 мячей, а пропустила всего лишь 3.
Последние матчи: в прошлых турах Бундеслиги «Фрайбург» выиграл у «Кельна» (2:1), сыграл вничью с «Аугсбургом» (2:2) и проиграл «РБ Лейпцигу» (0:2).
Также подопечные Юлиана Шустера смогли победить «Маккаби» из Тель-Авива (1:0) в Лиге Европы.
Не сыграют: травмирован только Филипп Линхарт.
Состояние команды: «Фрайбург» уже вышел в плей-офф еврокубка и может чувствовать себя спокойно перед данной встречей.
В чемпионате Германии «Фрайбург» пока что является середняком и не борется за высокие места. Команда идет седьмой и имеет в своем активе 27 очков.
Статистика для ставок
- «Лилль» проиграл 5 последних матчей
- «Фрайбург» проиграл только 1 из последних 8 матчей
- «Фрайбург» забил в 10 из последних 11 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.55, а победа «Фрайбурга» — в 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.88 и 1.92.
Прогноз: «Лиллю» победа нужнее, он играет дома и обязан брать три очка.
Ставка: победа «Лилля» за 1.90.
Прогноз: в последнее время команды играют результативно, поэтому могут забить много.
Ставка: тотал больше 3 за 2.20.