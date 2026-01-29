В четверг вечером на «Декатлон Арене» сойдутся команды с диаметрально противоположным настроением. «Лилль» балансирует на грани вылета из еврокубков и подходит к решающему туру Лиги Европы в состоянии затяжного кризиса. А «Фрайбург» проводит один из лучших европейских сезонов в своей истории и близок к прямому выходу в 1/8 финала. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!
Ход матча
45+1' Перерыв! Минимум моментов был в первые 45 минут, ждём большей активности от команд во второй половине. Отдыхаем 15 минут!
45' Добавлена минута.
45' Коррейя пытался пробросить мяч вперёд по левому флангу, но попал в защитника.
44' Эггештайн грамотно поставил корпус и заставил фолить Сантуша, арбитр всё видел.
41' Сантуш пытался прострелить с правого фланга, Гюнтер отлично выбил мяч в подкате.
39' Адаму сильно с левой пробил по воротам, мяч после рикошета прилетел в руки Озеру.
38' Вердонк отлично сыграл в подкате на своём фланге, не дал пройти сопернику.
35' Адаму не выиграл борьбу у защитника на половине поля «Фрайбурга», но заработал аут.
31' У Буадди не получился пас в штрафную.
29' Харальдссон нарушил правила в атаке, толкнул соперника у лицевой линии.
28' Андре упал у самой бровки после контакта с соперником, фол не фиксирует арбитр.
26' Снова не получился пас с фланга у Сантуша, защитник выбил.
24' Харальдссон с правой пробил из-за штрафной, мимо дальнего угла.
22' Мукау выбил мяч за боковую, не дал Сантушу навесить.
21' Шанс на контратаку был у «Лилля», с последней передачей ошибся Андре.
19' Адаму на газоне, нужна помощь врачей игроку гостей.
18' Не получилась подача со штрафного, отбивается «Фрайбург».
17' Штрафной на правом фланге заработал «Лилль».
16' Вердонк в касание пытался прострелить вдоль ворот, Атуболу на месте.
15' Почти нет моментов у обеих команд, часто вязнет мяч в центре поля.
13' Грифо сзади сбил Сантуша, пока что без карточки.
11' Андре с угла штрафной простреливал на дальнюю штангу, мяч не дошёл до нападающего.
09' Не получилась подача с угла поля, «Фрайбург» отбивается.
08' Угловой заработал « Лилль».
07' Коррейя простреливал с левого фланга в штрафную, неточно получилось.
05' «Фрайбург» нарушил правила на половине поля соперника.
03' Андре неточно отдал на Сантуша, мяч ушёл за лицевую.
01' «Фрайбург» начал с центра, поехали!
До матча
23:00 Около 3 градусов сегодня в Лилле, но без осадков — не должна погода помешать футболу.
22:30 Стартовые составы команд:
«Лилль»: Озер, Сантуш, Манди, Нгой, Вердонк, Мукау, Андре, Буадди, Феликс Коррейя, Харальдссон, Фернандес-Пардо.
«Фрайбург»: Атуболу, Гюнтер, Огбус, Гинтер, Трой, Манзамби, Эггештайн, Грифо, Судзуки, Бесте, Адаму.
22:15 Судейская бригада матча: главный арбитр — Дамьян Сильвестшчак (Польша), ассистенты — Павел Сокольницкий (Польша), Адам Карасевич (Польша), VAR — Пётр Ласик (Польша), ассистент VAR — Федаи Сан (Швейцария), четвёртый арбитр — Лукаш Кузьма (Польша).
«Лилль»
Начало 2026 года для «Лилля» получилось провальным. Команда Брюно Женезьо проиграла пять матчей подряд во всех турнирах, а кульминацией стала домашняя неудача со «Страсбуром» — 1:4, где даже гол в компенсированное время не смог скрыть масштаб проблем. Поражение лишь подтвердило общее впечатление того, что «Лилль» теряет контроль над матчами и слишком легко рассыпается под давлением.
В Лиге Европы ситуация остаётся напряжённой. «Доги» идут на 21-м месте и не имеют права на ошибку, только победа гарантирует выход в плей-офф. Поражение от «Сельты» в предыдущем туре серьёзно осложнило задачу, а три домашних неудачи подряд в 2026 году с общей разницей 2:8 подрывают уверенность в собственных силах именно там, где раньше команда чувствовала себя комфортно.
Кадровые проблемы лишь усиливают тревогу. Травма Хамзы Игамана, забившего четыре мяча в этом розыгрыше турнира, стала ударом по атакующему потенциалу. Отсутствие Набиля Бенталеба и Тома Менье сокращает варианты в центре поля и на флангах, из-за чего Женезьо вынужден искать баланс между осторожностью и необходимостью играть первым номером.
«Фрайбург»
Для «Фрайбурга» этот сезон в Европе складывается почти идеально. Команда Юлиана Шустера не проиграла ни одного матча в Лиге Европы и перед заключительным туром идёт третьей, имея комфортный задел над преследователями. Один набранный балл во Франции фактически гарантирует прямую путёвку в 1/8 финала.
Сила «Фрайбурга» — в структурной игре и надёжной обороне. За семь матчей турнира команда пропустила всего три мяча, а в последних трёх турах и вовсе оставляла свои ворота «сухими». Эта стабильность позволяет немцам спокойно адаптироваться к разным сценариям, не форсировать события и наказывать соперников за малейшие ошибки.
В атаке ключевую роль по-прежнему играет Винченцо Грифо. Опытный лидер уже добрался до отметки в десять голов за сезон и остаётся главным источником креатива и стандартов. При этом «Фрайбург» не зависит от одного футболиста. Грамотная ротация, глубина состава и тактическая дисциплина делают команду крайне неудобным соперником — особенно для коллектива, который находится в психологической яме.
