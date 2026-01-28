Выйдет ли «Брага» в 1/8 финала Лиги Европы?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.10

29 января в матче восьмого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Гоу Эхед Иглз» и «Брага». Начало игры — в 23:00 мск.

«Гоу Эхед Иглз»

Турнирное положение: «Гоу Эхед Иглз» с шестью очками в активе занимает 30-ю строчку с отставанием в два балла от зоны плей-офф (9-24-е места).

Команда после 19-ти поединков нидерландского первенства находится на 14-й строчке с отрывом в пятью баллов от зоны плей-офф за выживание (16-я позиция) и в шесть пунктов от зоны вылета (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках седьмого тура основного этапа Лиги Европы клуб на чужом поле потерпел поражение от «Ниццы» (1:3).

Ранее коллектив уже избежал неудачи, когда в 19-м туре чемпионата своей страны снова-таки в чужих стенах разошелся мировой с «Аяксом» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Тенгстедт, Наубер и Вейенберг и Сатхоф, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Гоу Эхед Иглз» проиграл лишь раз при четырех ничьих в основное время.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах хозяев по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невысоки, если учесть преимущество соперника в классе.

Милан Смит — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.

«Брага»

Турнирное положение: «Брага» с 16-ю очками занимает пятую позицию в зоне прямого выхода в 1/8 финала (топ-8) с отрывом в два балла от зоны плей-офф (9-24-е места).

Команда после 19-ти туров португальского первенства находится на чевертой строчке в зоне еврокубков (топ-4) с отрывом в два очка от пятой позиции, что вне данной зоны.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 19-го тура национального первенства клуб на своей арене одержал разгромную победу над «Алверку» (5:0).

Перед этим в седьмом туре основного этапа Лиги Европы коллектив также оказался на высоте, когда снова-таки в домашних стенах переиграл «Ноттингем Форест» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Эль-Уаззани, дисквалифицирован — Гонсало.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брага» только выигрывала.

Это говорит о неплохих шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Фран Наварро — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Гоу Эхед Иглз» не проиграл

в четырех последних матчах «Гоу Эхед Иглз» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Брага» выиграла «всухую».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.95, победа «Гоу Эхед Иглз» — в 3.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в пяти из восьми последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Гоу Эхед Иглз».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.65