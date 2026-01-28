29 января в матче восьмого тура основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Гоу Эхед Иглз» и «Брага». Начало игры — в 23:00 мск.
«Гоу Эхед Иглз»
Турнирное положение: «Гоу Эхед Иглз» с шестью очками в активе занимает 30-ю строчку с отставанием в два балла от зоны плей-офф (9-24-е места).
Команда после 19-ти поединков нидерландского первенства находится на 14-й строчке с отрывом в пятью баллов от зоны плей-офф за выживание (16-я позиция) и в шесть пунктов от зоны вылета (17-18-я строчки).
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках седьмого тура основного этапа Лиги Европы клуб на чужом поле потерпел поражение от «Ниццы» (1:3).
Ранее коллектив уже избежал неудачи, когда в 19-м туре чемпионата своей страны снова-таки в чужих стенах разошелся мировой с «Аяксом» (2:2).
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированы — Тенгстедт, Наубер и Вейенберг и Сатхоф, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Гоу Эхед Иглз» проиграл лишь раз при четырех ничьих в основное время.
Это вроде бы говорит о неплохих шансах хозяев по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невысоки, если учесть преимущество соперника в классе.
Милан Смит — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.
«Брага»
Турнирное положение: «Брага» с 16-ю очками занимает пятую позицию в зоне прямого выхода в 1/8 финала (топ-8) с отрывом в два балла от зоны плей-офф (9-24-е места).
Команда после 19-ти туров португальского первенства находится на чевертой строчке в зоне еврокубков (топ-4) с отрывом в два очка от пятой позиции, что вне данной зоны.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 19-го тура национального первенства клуб на своей арене одержал разгромную победу над «Алверку» (5:0).
Перед этим в седьмом туре основного этапа Лиги Европы коллектив также оказался на высоте, когда снова-таки в домашних стенах переиграл «Ноттингем Форест» (1:0).
Не сыграют: травмированы — Эль-Уаззани, дисквалифицирован — Гонсало.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брага» только выигрывала.
Это говорит о неплохих шансах гостей на выигрыш, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.
Фран Наварро — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с тремя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Гоу Эхед Иглз» не проиграл
- в четырех последних матчах «Гоу Эхед Иглз» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Брага» выиграла «всухую».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брага» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.95, победа «Гоу Эхед Иглз» — в 3.85.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.
Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
Такой же сценарий был реализован и в пяти из восьми последних матчей гостей.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Гоу Эхед Иглз».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.65