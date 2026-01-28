Результативный футбол в Сербии не ждем

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 3.60

29 января в матче восьмого тура общего этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Црвена Звезда» и «Сельта». Начало игры — в 23:00 мск.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: у команды из Белграда остаются шансы на прямой выход в 1/8 финала Лиги Европы, а в плей-офф «красно-белые» уже прошли.

По итогам семи матчей белградцы имеют на своем счету 13 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Лиги Европы.

Белградский коллектив мало забивает и мало пропускает в этой Лиге Европы, имея разницу мячей 6:5.

Последние матчи: в этом году сербы сыграли только один официальный матч, победив «Мальме» (1:0) в Лиге Европы.

В товарищеских играх «Црвена Звезда» проиграла «Зальцубргу» (0:2), но выиграла у «Дебрецена» (3:1), «Арау» (4:1) и «Мангейма» (2:0).

Не сыграют: в лазарете лишь Урош Спемчевич.

Состояние команды: в Лиге Европы подопечные Деяна Станковича полдела сделали и пробились в плей-офф, но им нужно выигрывать в данной встрече, чтобы постараться пробиться сразу в 1/8 финала турнира.

В чемпионате Сербии все, как всегда. Две команды претендуют на чемпионство. Пока что «Црвена Звезда» идет второй и на один балл отстает от первого «Партазана».

«Сельта»

Турнирное положение: команда из Виго тоже уже пробилась в плей-офф второго по силам еврокубка и ей с большой долей вероятности предстоит сыграть в 1/16 финала турнира.

В настоящий момент «кельты» имеют в своем активе 12 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице.

Коллектив из провинции Понтеведра в автономном сообществе Галисия 14 раз поразил ворота соперников и 10 раз пропустил в свои.

Последние матчи: на выходных «небесные» проиграли в чемпионате страны «Реал Сосьедаду» (1:3).

До этого же в Лиге Европы «Сельта» смогла переиграть «Лилль» (2:1), а в Ла Лиге обыграла «Райо Вальекано» (3:0), «Севилью» (1:0) и «Валенсию» (4:1).

Не сыграют: травмирован Ферран Ютгла, дисквалифицированы Уиллиот Сведберг и Уго Сотело.

Состояние команды: подопечные Клаудио Хиральдеса точно продолжат борьбу в Лиге Европы, но побороться за трофей будет крайне сложно, ведь соперники очень сильные.

В чемпионате Испании «Сельта» идет седьмой, но отстает от пятого места всего на 2 очка, поэтому вся борьба за место в зоне еврокубков еще впереди. «Сельту» нельзя назвать середняком — она сильнее.

Статистика для ставок

«Црвена Звезда» выиграла 5 из последних 6 матчей

«Сельта» выиграла 4 из последних 5 матчей

«Сельта» забила в 10 из последних 11 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.60, а победа «Сельты» — в 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.78 и 2.03.

Прогноз: команды примерно равные и уже решили свои задачи, поэтому может все завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.60.

Прогноз: команды играют не результативно, поэтому много голов мы вряд ли увидим.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.03.