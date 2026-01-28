прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 3.60

29 января в 8-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Базель» и «Виктория» Пльзень. Начало игры — в 23:00 мск.

«Базель»

Турнирное положение: «Красно-синие» выглядят бледно. Команда находится на 27 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Базель» набрал лишь 6 очков в 7 турах второго по рангу турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-синие» переиграли «Цюрих» (4:3).

До того команда была бита «Зальцбургом» (1:3). А вот поединок с «Сьоном» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Базель» забил 15 мячей, пропустив в свои ворота 16.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красно-синие» нынче крайне нестабильны. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Базель» имеет ненадежные тылы. Команда в Лиге Европы в среднем пропускает чуть реже 2 мячей за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красно-синие» намерены завершить турнир победой.

«Виктория» Пльзень

Турнирное положение: Чехи в Лиге Европы выглядит скромно. Команда ныне пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Виктория» Пльзень в 7 матчах турнира набрала 11 очков. При этом команда сумела отличиться 7 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Чехи не уступили «Порту» (1:1).

До того команда сумела переиграть «Сеннерюск» (3:1). А вот чуть ранее она расправилась с «Лугано» (4:2).

При этом «Виктория» Пльзень в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Чехи в последних матчах вполне преуспевали в плане результатов. Команда не проигрывает уже 5 матчей кряду.

При этом «Виктория» Пльзень явно намерена продвинуться как можно дальше в турнире. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

Чехи нынче пребывают в неплохих кондициях. Вот только шансов пробиться в первую восьмерку уже не осталось.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Чехи постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Красно-синие» в среднем пропускают фактически 2 гола за матч

«Виктория» Пльзень не уступила в 5 своих последних матчах

Чехи в Лиге Европы пропускают в среднем чаще одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Базель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: Чехи выглядят монолитнее оппонента, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные гости наверняка еще поднатореют в плане реализации, к тому же «Базель» крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Виктории» Пльзень за 3.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75