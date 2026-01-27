прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.00

28 января в 8-м туре основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Ньюкасл». Начало игры — в 23:00 мск.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане явно пободаются за победу в турнире. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом ПСЖ набрал 13 очков в 7 турах главного турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем 3 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Парижане переиграли «Осер» (1:0).

До того команда уступила «Спортингу» (1:2). А вот поединок с «Лиллем» завершился уверенной победой (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках ПСЖ забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Парижане нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

Причем ПСЖ исторически неудачно противостоит «Ньюкаслу». В двух очных поединках команда уступила 1 раз при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Парижане мотивированы завершить групповой этап победой.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» в Лиге чемпионов выглядят вполне-себе прилично. Команда ныне пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Ньюкасл» в 7 матчах турнира набрал 13 зачетных баллов. При этом команда сумела отличиться 16 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сороки» уступили «Астон Вилле» (0:2).

До того команда уверенно одолела ПСВ (3:0). А вот чуть ранее она не смогла переиграть слабенький «Вулверхэмптон» (0:0).

При этом «Ньюкасл» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сороки» в последних поединках смотрелись скромно. Команда никак не обретен надлежащую стабильность.

При этом «Ньюкасл» в плане надежности тылов не выглядит сверхмонлитно. В Лиге чемпионов команда в среднем пропускает гол за матч.

«Сороки» твердо намерены закрепиться в первой восьмерке. Да и оппонент ныне пребывает не в самых лучших кондициях.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Сороки» постараются отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Сороки» пропускают в среднем гол за матч

ПСЖ в среднем забивает 3 мяча за матч

«Ньюкасл» в Лиге чемпионов забивает в среднем 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: ПСЖ выглядит монолитнее оппонента, и явно сразу активно понесется к воротам соперника.

Номинальные хозяева наверняка еще поднатореют в плане реализации, да и «сороки» ныне крайне нестабильны.

2.00 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч ПСЖ — «Ньюкасл» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа ПСЖ в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.25 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч ПСЖ — «Ньюкасл» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25