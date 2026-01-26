27 января в 1/8 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Комо». Начало встречи — 23:00 мск.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиорентина», в отличие от соперника, только начинает свои выступления в Кубке Италии со стадии 1/8 финала.

Команда по итогам 22-х туров Серии А занимает 18-ю строчку в зоне понижения в классе (18-20-е места) с отставанием лишь в один балл от безопасной 17-й позиции.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура национального первенства «Фиалки» на своей арене потерпели поражение от «Кальяри» (1:2).

Перед этим в поединке предыдущего тура итальянского чемпионата коллектив набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах одержал победу над «Болоньей» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Лэмпти и Паризи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Фиорентина» проиграла лишь раз при двух победах и двух ничьих.

Это говорит о неплохих шансах хозяев на итоговый успех, особенно на своем поле, хотя добиться этого им будет непросто, если учесть силу их нынешнего соперника.

Роландо Мандрагора — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с шестью голами.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо», в отличие от соперника, уже прошла две стадии Кубка Италии, в которых оставил не у дел «Зюдтироль» (3:1) и «Сассуоло» (3:0).

Команда по итогам 22-х туров Серии А занимает пятую позицию, что в зоне еврокубков (топ-6), с отставанием в два очка от зоны Лиги чемпионов (топ-4) и с отрывом в пять баллов от седьмого места.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура Серии А клуб на своём поле попросту растоптал «Торино» с результатом 6:0.

Перед этим в поединке предыдущего тура национального первенства коллектив также набрал три балла, когда теперь в чужих стенах разобрался с «Лацио» (3:0).

Не сыграют: травмирован — Диао, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на итальянское первенство, «Комо» выиграл пять раз при одной ничьей и одном поражении.

Такие выступления сулят хозяевам хорошие шансы на итоговый успех, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес в классе над соперником.

Анастасиос Дувикас — лучший бомбардир команды в Кубке Италии текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Фиорентины» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Комо» забивали больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Комо» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.40, победа «Фиорентины» — в 2.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Комо».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05