25 января в 22-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Милан». Начало игры — в 22:45 мск.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 42 очка за 22 матча при разнице мячей 26:12.

Последние матчи: в последнем матче «Рома» обыграла «Штутгарт» в домашней встрече Лиги Европы со счетом 2:0.

До того команда обыграла «Торино» (2:0) в Серии А и проиграла все тем же «быкам» (2:3) в Кубке Италии.

Не сыграют: травмированы — Довбик, Эрмосо.

Состояние команды: подопечные Джан Пьеро Гасперини выглядит относительно стабильно, не проигрывая более двух встреч подряд в текущем сезоне.

«Джаллоросси» находится в десяти очках от первого места и с каждым туром команде будет тяжело бороться за чемпионство, а вот за место в Лиге чемпионов вполне способна побороться и преуспеть.

«Милан»

Турнирное положение: «Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 46 очков после 21-го тура при положительной разнице забитых и пропущенных мячей — 34:16.

Последние матчи: в прошлом туре Серии А «Милан» обыграл «Лечче» — 1:0.

До того команда оказалась сильнее «Комо» (3:1) и разошлась миром с «Фиорентиной» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Сантьяго Хименес.

Состояние команды: «Милан» после неудачного прошлого сезона выглядит бодро — атака и оборона «россонери» занимают второе место по эффективности, а в 2026-м году клуб еще ни разу не проигрывал.

Команда наверняка попробует продолжить свою погоню за «Интером» в чемпионате и займет место в топ-4 по итогам сезона.

Прогноз Олега Пирожкова

Комментатор итальянского футбола на «Матч ТВ» Олег Пирожков в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru дал расклад на центральную встречу 22-го тура Серии «А» «Рома» — «Милан»

Жду очень напряженную, нервную, но интересную игру. Мне кажется, у «Ромы» больше шансов на победу. Удачно для римлян сложились две предыдущие встречи с миланцами на «Олимпико» в первенстве и Лиге Европы. Вообще фактор своего поля для «Ромы» важен в той же степени, что и для «Наполи». Хозяевам на руку, что великолепно дебютировал голландец Мален. Мне кажется, у них с Дибалой сразу же образовалась хорошая химия. Аргентинец с «Торино» набрал первые очки по системе «гол+пас» с конца октября. Психологически для него очень важно, поскольку он такой куражный игрок. «Рома» мало забивала для команды ее статуса и амбиций, но сейчас здесь будут положительные сдвиги. Не было центрального нападающего, поскольку Довбик не под футбол Гасперини, да и травмы украинца замучили. А на одном Суле выезжать не получалось, поскольку это не классический центрфорвард. Самая значимая для хозяев потеря — основной центральный защитник Эрмосо, но не фатальная. У «Милана» не играет Хименес, под вопросом Салемакерс, Фюллькруг вышел на замену со сломанным пальцем и забил головой в конце матча с «Лечче» (1:0). Сама игра красно-черных настораживает. Хотя они вторые по результативности, стабильности с точки зрения качества и наполнения в атаке нет. Даже когда в Комо выиграли 3:1, счет был абсолютно не по игре. Аллегри не от хорошей жизни использовал три разные схемы по ходу того матча. И нет достаточной глубины состава. Также есть проблема центрального нападающего, которая вообще для многих итальянских топов обострилась в этом сезоне. Хотя «Милан» в этом сезоне хорошо играет против топовых соперников, здесь «Рома» победит — 1:0. Олег Пирожков

Статистика для ставок

«Милан» не проигрывает в двадцати последних матчей Серии А

«Рома» забивала в пяти последних встречах кряду

В последнем очном матче «Милан» победил «Рому» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.05, а победа «Милана» — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.14 и 1.65.

Прогноз: обе команды умеют и любят играть грамотно в обороне и вполне стоит ожидать, что одна из команд останется без забитого мяча.

Ставка: Обе забьют — Нет за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, при котором «Рома» одержит победу.

Ставка: Победа «Ромы» за 2.70.