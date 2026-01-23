На «Олимпико» «Рома» провела матч, в котором всё решила точность в двух эпизодах и работа без мяча между ними. При 65 тысячах на трибунах команда Джан Пьеро Гасперини обыграла «Штутгарт» 2:0, а главным лицом вечера стал Никколо Пизилли. Его голы отправили «джаллоросси» на шестое место в таблице, заметно приблизив выход в 1/8. Для немцев поражение оказалось тяжелее по последствиям, «Штутгарт» опустился на 11-ю строчку и теперь уже не контролирует прямой путь в 1/8 финала, в последнем туре потребуется «помощь со стороны».

Результат матча Рома Рим 2:0 Штутгарт Штутгарт 1:0 Никколо Писилли 40' 2:0 Никколо Писилли 90+3' Рома: Миле Свилар, Зеки Челик, Ян Зёлковский ( Эван Н'Дика 60' ), Даниэле Гиларди, Девин Ренс, Константинос Цимикас ( Пауло Дибала 72' ), Ману Коне ( Бриан Кристанте 60' ), Никколо Писилли, Лоренцо Пеллегрини ( Уэсли Франса 72' ), Матиас Соуле ( Джанлука Манчини 84' ), Эван Фергюсон Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт ( Эрмедин Демирович 70' ), Рамон Хендрикс, Юлиан Хабот, Лоранс Ассиньон ( Yanik Spalt 82' ), Крис Фюрих ( Бадредин Буанани 70' ), Джейми Левелинг, Чема Андрес ( Йоша Вагноман 82' ), Атакан Каразор, Финн Ельч, Дениз Ундав Жёлтые карточки: Зеки Челик 87' — Максимилиан Миттельштадт 18', Юлиан Хабот 85'

Статистика матча 4 Удары в створ 5 6 Удары мимо 6 50 Владение мячом 50 2 Угловые удары 4 1 Офсайды 0 12 Фолы 12

У «Ромы» были кадровые сложности (в частности, не могли сыграть Эрмосо, Довбик, Эль-Шаарави, Анхелиньо, а январские новички вроде Доньелла Малена и Робинио Ваза не могут играть в еврокубках до плей-офф). В составе «Штутгарта» тоже хватало потерь (дисквалификация Биляля Эль-Ханнусса, травмы Штиллера, Загаду, Тиагу Томаша). Гасперини сделал масштабную ротацию, но сохранил базовую идею — много персональной работы, плотность, давление на мяч и резкие включения вперёд. Себастьян Хёнесс ответил атакой с Ундавом в роли центрального нападающего.

Гости включились быстрее. Уже на 2-й минуте Максимилиан Миттельштедт пробил выше ворот, это была ранняя проверка для обороны «Ромы» и напоминание, что «Штутгарт» приехал не «терпеть». У хозяев долго не получалось собрать атаку в единый эпизод. Примерно до середины тайма моментов было мало, только Суле пробовал бить из-за штрафной и запускал мяч выше ворот. В целом первый тайм обе команды потратили на то, чтобы не дать играть сопернику. Было много эпизодов один в один, мало свободных зон, постоянно шла борьба за пространство.

«Рома» — «Штутгарт» globallookpress.com

Самый неприятный для «Ромы» момент до перерыва случился на 33-й минуте. Джейми Левелинг выскользнул из-под опеки и зарядил с левой — Миле Свилар среагировал и вытащил удар. После этого Гасперини потребовал поднять защитную линию, добавить высокого прессинга и упростить первые передачи, чтобы не застревать в медленном билд-апе. И матч качнулся, у «Штутгарта» стали появляться ошибки под давлением, а у «Ромы» — пространство для вертикальных передач.

Решающий эпизод тайма уложился в несколько касаний. Суле подхватил мяч в центре и внешней отдал проникающий пас в коридор на Пизилли. Тот ускорился, ушёл от Миттельштедта и Андреса и с правой пробил в дальний верхний угол — 1:0 на 40-й, Нюбель ждал удара низом. Этот гол выглядел как сжатая версия плана «Ромы» на матч: выиграть микродуэль в середине, вытащить соперника повыше и наказать рывком из глубины. В концовке тайма «Штутгарт» мог получить и второй, но Нюбель спас после классного удара Пеллегрини. Перерыв оставил немцам ощущение, что они ещё в игре.

Игроки «Ромы» празднуют гол globallookpress.com

Давление «Штутгарта» после перерыва, Свилар и римский контроль

Второй тайм начался с отрезка, о котором «Рома» могла сильно пожалеть. «Штутгарт» после перерыва был агрессивнее и быстро создал два момента, которые должны были превращаться хотя бы в один гол. На 47-й Ундав продавил эпизод и бил в упор, Свилар снова здорово сработал на линии. На 58-й после стандарта мяч отскочил к Ундаву в идеальной позиции, но форвард занервничал и отправил его на трибуны. Это были чуть ли не единственные «дорогие» моменты гостей, без реализации которых набрать очки в Риме очень тяжело.

Удар Ундава выше ворот globallookpress.com

Гасперини отреагировал прагматично. Он добавил игроков в центр и в оборонительную структуру, выпустив Ндика и Кристанте, а чуть позже освежил атакующую линию и варианты для контратак — появились Дибала и Уэсли. Смысл этих замен был в том, чтобы переждать лучший отрезок соперника, выровнять матч по контролю и оставить за собой право на рывок, когда «Штутгарт» начнёт раскрываться.

«Рома» — «Штутгарт» globallookpress.com

Немцы, впрочем, не выключались до конца. В районе 80-й минуты Демирович, вышедший по ходу встречи, нашёл шанс в штрафной, Свилар опять потащил, а Ндика успел подчистить эпизод, не дав добить в пустой угол. В ещё одном моменте Демировича сдержал уже Манчини, который появился ближе к концовке и получил конкретную задачу — плотнее закрыть Ундава и реагировать на забросы в штрафную.

Финал матча — урок эффективности, который теперь прямо прописан в протоколе. Уже в компенсированное время Дибала принял мяч спиной к воротам, спрятал мяч и вырезал скрытую передачу под рывок Пизилли. Никколо вторым касанием пробил под перекладину с близкой дистанции — 2:0 в концовке. «Штутгарт» создавал моменты, но не забивал, а «Рома» использовала то, что получила.

Николо Пизилли globallookpress.com

Что это меняет в таблице

Эта победа стала для «Ромы» четвёртой подряд в Лиге Европы и подняла команду на шестое место группового этапа, то есть в зону прямого выхода в 1/8 финала, где всё решит последний тур. Минимум в виде плей-офф «джаллоросси» уже гарантировали, а дальше всё сводится к тому, чтобы в заключительном матче против «Панатинаикоса» не усложнить себе жизнь.

Календарь и таблица Лиги Европы

Для «Штутгарта» итог намного жёстче. Команда откатилась на 11-ю позицию и больше не держит прямую путёвку в 1/8 «в своих руках». В последнем туре у немцев игра против «Янг Бойз», и теперь им важны не только свои очки, но и чужие результаты. Именно так обычно и происходит после важных матчей, в которых команда создаёт моменты и не может забить.