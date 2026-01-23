Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

На «Олимпико» «Рома» провела матч, в котором всё решила точность в двух эпизодах и работа без мяча между ними. При 65 тысячах на трибунах команда Джан Пьеро Гасперини обыграла «Штутгарт» 2:0, а главным лицом вечера стал Никколо Пизилли. Его голы отправили «джаллоросси» на шестое место в таблице, заметно приблизив выход в 1/8. Для немцев поражение оказалось тяжелее по последствиям, «Штутгарт» опустился на 11-ю строчку и теперь уже не контролирует прямой путь в 1/8 финала, в последнем туре потребуется «помощь со стороны».

Результат матча

РомаРимРома2:0ШтутгартШтутгартШтутгарт
1:0 Никколо Писилли 40' 2:0 Никколо Писилли 90+3'
Рома:  Миле Свилар,  Зеки Челик,  Ян Зёлковский (Эван Н'Дика 60'),  Даниэле Гиларди,  Девин Ренс,  Константинос Цимикас (Пауло Дибала 72'),  Ману Коне (Бриан Кристанте 60'),  Никколо Писилли,  Лоренцо Пеллегрини (Уэсли Франса 72'),  Матиас Соуле (Джанлука Манчини 84'),  Эван Фергюсон
Штутгарт:  Александр Нюбель,  Максимилиан Миттельштадт (Эрмедин Демирович 70'),  Рамон Хендрикс,  Юлиан Хабот,  Лоранс Ассиньон (Yanik Spalt 82'),  Крис Фюрих (Бадредин Буанани 70'),  Джейми Левелинг,  Чема Андрес (Йоша Вагноман 82'),  Атакан Каразор,  Финн Ельч,  Дениз Ундав
Жёлтые карточки:  Зеки Челик 87'  —  Максимилиан Миттельштадт 18',  Юлиан Хабот 85'

У «Ромы» были кадровые сложности (в частности, не могли сыграть Эрмосо, Довбик, Эль-Шаарави, Анхелиньо, а январские новички вроде Доньелла Малена и Робинио Ваза не могут играть в еврокубках до плей-офф).  В составе «Штутгарта» тоже хватало потерь (дисквалификация Биляля Эль-Ханнусса, травмы Штиллера, Загаду, Тиагу Томаша).  Гасперини сделал масштабную ротацию, но сохранил базовую идею — много персональной работы, плотность, давление на мяч и резкие включения вперёд.  Себастьян Хёнесс ответил атакой с Ундавом в роли центрального нападающего.

Гости включились быстрее.  Уже на 2-й минуте Максимилиан Миттельштедт пробил выше ворот, это была ранняя проверка для обороны «Ромы» и напоминание, что «Штутгарт» приехал не «терпеть».  У хозяев долго не получалось собрать атаку в единый эпизод.  Примерно до середины тайма моментов было мало, только Суле пробовал бить из-за штрафной и запускал мяч выше ворот.  В целом первый тайм обе команды потратили на то, чтобы не дать играть сопернику.  Было много эпизодов один в один, мало свободных зон, постоянно шла борьба за пространство.

«Рома» — «Штутгарт»
«Рома» — «Штутгарт» globallookpress.com

Самый неприятный для «Ромы» момент до перерыва случился на 33-й минуте.  Джейми Левелинг выскользнул из-под опеки и зарядил с левой — Миле Свилар среагировал и вытащил удар.  После этого Гасперини потребовал поднять защитную линию, добавить высокого прессинга и упростить первые передачи, чтобы не застревать в медленном билд-апе.  И матч качнулся, у «Штутгарта» стали появляться ошибки под давлением, а у «Ромы» — пространство для вертикальных передач.

Решающий эпизод тайма уложился в несколько касаний.  Суле подхватил мяч в центре и внешней отдал проникающий пас в коридор на Пизилли.  Тот ускорился, ушёл от Миттельштедта и Андреса и с правой пробил в дальний верхний угол — 1:0 на 40-й, Нюбель ждал удара низом.  Этот гол выглядел как сжатая версия плана «Ромы» на матч: выиграть микродуэль в середине, вытащить соперника повыше и наказать рывком из глубины.  В концовке тайма «Штутгарт» мог получить и второй, но Нюбель спас после классного удара Пеллегрини.  Перерыв оставил немцам ощущение, что они ещё в игре.

Игроки «Ромы» празднуют гол
Игроки «Ромы» празднуют гол globallookpress.com

Давление «Штутгарта» после перерыва, Свилар и римский контроль

Второй тайм начался с отрезка, о котором «Рома» могла сильно пожалеть.  «Штутгарт» после перерыва был агрессивнее и быстро создал два момента, которые должны были превращаться хотя бы в один гол.  На 47-й Ундав продавил эпизод и бил в упор, Свилар снова здорово сработал на линии.  На 58-й после стандарта мяч отскочил к Ундаву в идеальной позиции, но форвард занервничал и отправил его на трибуны.  Это были чуть ли не единственные «дорогие» моменты гостей, без реализации которых набрать очки в Риме очень тяжело.

Удар Ундава выше ворот
Удар Ундава выше ворот globallookpress.com

Гасперини отреагировал прагматично.  Он добавил игроков в центр и в оборонительную структуру, выпустив Ндика и Кристанте, а чуть позже освежил атакующую линию и варианты для контратак — появились Дибала и Уэсли.  Смысл этих замен был в том, чтобы переждать лучший отрезок соперника, выровнять матч по контролю и оставить за собой право на рывок, когда «Штутгарт» начнёт раскрываться.

«Рома» — «Штутгарт»
«Рома» — «Штутгарт» globallookpress.com

Немцы, впрочем, не выключались до конца.  В районе 80-й минуты Демирович, вышедший по ходу встречи, нашёл шанс в штрафной, Свилар опять потащил, а Ндика успел подчистить эпизод, не дав добить в пустой угол.  В ещё одном моменте Демировича сдержал уже Манчини, который появился ближе к концовке и получил конкретную задачу — плотнее закрыть Ундава и реагировать на забросы в штрафную.

Финал матча — урок эффективности, который теперь прямо прописан в протоколе.  Уже в компенсированное время Дибала принял мяч спиной к воротам, спрятал мяч и вырезал скрытую передачу под рывок Пизилли.  Никколо вторым касанием пробил под перекладину с близкой дистанции — 2:0 в концовке.  «Штутгарт» создавал моменты, но не забивал, а «Рома» использовала то, что получила.

Николо Пизилли
Николо Пизилли globallookpress.com

Что это меняет в таблице

Эта победа стала для «Ромы» четвёртой подряд в Лиге Европы и подняла команду на шестое место группового этапа, то есть в зону прямого выхода в 1/8 финала, где всё решит последний тур.  Минимум в виде плей-офф «джаллоросси» уже гарантировали, а дальше всё сводится к тому, чтобы в заключительном матче против «Панатинаикоса» не усложнить себе жизнь.

Календарь и таблица Лиги Европы

Для «Штутгарта» итог намного жёстче.  Команда откатилась на 11-ю позицию и больше не держит прямую путёвку в 1/8 «в своих руках».  В последнем туре у немцев игра против «Янг Бойз», и теперь им важны не только свои очки, но и чужие результаты.  Именно так обычно и происходит после важных матчей, в которых команда создаёт моменты и не может забить.