В воскресенье, 25 января, «Рома» примет «Милан» в рамках 22-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Стартовые составы команд

«Рома»: Свилар, Манчини, Н'Дика, Франса, Гиларди, Челик, Кристанте, Соуле, Коне, Дибала, Мален.

«Милан»: Меньян, Габбиа, Томори, де Винтер, Бартезаги, Риччи, Рабьо, Модрич, Нкунку, Леау, Салемакерс.

«Рома»

«Рома» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 42 очка за 22 матча при разнице мячей 26:12. В последнем матче «Рома» обыграла «Штутгарт» в домашней встрече Лиги Европы со счетом 2:0. До того команда обыграла «Торино» (2:0) в Серии А и проиграла все тем же «быкам» (2:3) в Кубке Италии.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини выглядит относительно стабильно, не проигрывая более двух встреч подряд в текущем сезоне. «Джаллоросси» находится в десяти очках от первого места и с каждым туром команде будет тяжело бороться за чемпионство, а вот за место в Лиге чемпионов вполне способна побороться и преуспеть. Травмированы — Довбик и Эрмосо.

«Милан»

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 46 очков после 21-го тура при положительной разнице забитых и пропущенных мячей — 34:16. В прошлом туре Серии А «Милан» обыграл «Лечче» — 1:0. До того команда оказалась сильнее «Комо» (3:1) и разошлась миром с «Фиорентиной» (1:1).

«Милан» после неудачного прошлого сезона выглядит бодро — атака и оборона «россонери» занимают второе место по эффективности, а в 2026-м году клуб еще ни разу не проигрывал. Команда наверняка попробует продолжить свою погоню за «Интером» в чемпионате и займет место в топ-4 по итогам сезона. Травмирован — Сантьяго Хименес.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды сыграли 1 матч в рамках Серии А. 2-го ноября в Милане победили хозяева со счетом 1:0.

За всю историю команды сыграли между собой 204 матча. В 87 играх победил «Милан», в 55 «Рома», оставшиеся 62 матча завершились вничью.

