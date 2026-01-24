25 января в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 17:00 мск.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» после 22-х туров английской Премьер-лиги имеет 33 балла в активе и находится в верхней половине таблицы.

Команда занимает седьмую позицию с отставанием в два очка от зоны еврокубков (топ-5), а также в три пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 22-го тура английского первенства «Пчёлы» на выездном поле потерпели поражение от «Челси» (2:3).

Перед этим в коллектив в 1/32 финала Кубка Англии уже оказался на высоте, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 2:0 обыграл заштатный «Шеффилд Уэнсдей».