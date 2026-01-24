25 января в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Ноттингем Форест». Начало игры — в 17:00 мск.

Василий ПинаевВасилий ПинаевФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Брентфорд» после 22-х туров английской Премьер-лиги имеет 33 балла в активе и находится в верхней половине таблицы.

Команда занимает седьмую позицию с отставанием в два очка от зоны еврокубков (топ-5), а также в три пункта от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 22-го тура английского первенства «Пчёлы» на выездном поле потерпели поражение от «Челси» (2:3).

Перед этим в коллектив в 1/32 финала Кубка Англии уже оказался на высоте, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 2:0 обыграл заштатный «Шеффилд Уэнсдей».

Не сыграют: травмированы — Карвальо, Дасилва и Миламбо, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Брентфорд» выиграл три раза при одном поражении.

Это говорит о хороших шансах хозяев на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Игор Тьяго — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с 16-ю голами.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» после 22-х туров английской Премьер-лиги имеет 22 балла в активе и борется за выживани в элитном дивизионе.

Команда занимает 17-ю позицию с отрывом в пять очков от зоны понижения в классе (18-20-е места), а также с отставанием в три пункта от вышестоящего «Лидса».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках седьмого тура основного этапа Лиги Европы клуб на чужом поле потерпел поражение от «Браги» (0:1).

Перед этим в предыдущем туре Премьер-лиги коллектив уже избежал неудачи, когда теперь в домашних стенах отобрал очки у лидера, «Арсенала», сыграв вничью 0:0.

Не сыграют: травмированы — Вуд и Джон Виктор, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ноттингем Форест» шесть раз проиграл, включая один — в неосновное время, при одной победе и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям невысокие шансы даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Морган Гиббс-Уайт — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

  • в четырех из пяти последних матчей «Брентфорда» хотя бы одна команда не забивала
  • в трех из четырех последних матчей «Брентфорд» выиграл
  • в трех из четырех последних матчах «Ноттингем Форест» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  Его победа оценивается 1.85.  Ничья — в 3.60, выигрыш «Ноттингем Форест» — в 4.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.92 и 1.88.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли.  Так было и в их пяти из семи последних домашних поединков.

При этом в шести из восьми последних матчей гости проиграли.

1.85«Брентфорд» победитСтавка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 1.85 на матч «Брентфорд» — «Ноттингем Форест»  принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: «Брентфорд» победит за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в трех последних матчах хозяев.

2.35Только одна команда забьётСтавка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.35 на матч «Брентфорд» — «Ноттингем Форест»  позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: только одна команда забьёт за 2.35.