24 января в 21-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Вильярреал» и «Реал». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» после 19-ти поединков испанской Ла Лиги имеет 41 балл в активе и находится в верхней части таблицы.

Команда занимает третье место, на семь пунктов отставая от нынешнего соперника, который провел на игру больше, а также лишь по дополнительным показателям опережая четвертый «Атлетико».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов клуб на своем поле проиграл «Аяксу» (1:2).

Перед этим в предыдущем туре испанского чемпионата левантийский коллектив также остался ни с чем, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Бетиса» (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Вильярреал» проиграл, а в семи последних матчах — уступил пять раз.

Это сулит хозяевам не лучшие шансы даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть перевес их нынешнего соперника в классе.

Альберто Молейро — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с восемью голами.

«Реал»

Турнирное положение: «Реал» по итогам 20-ти туров испанской Ла Лиги имеет 48 баллов в активе и традиционно борется за чемпионский титул.

Команда занимает вторую позицию с отставанием лишь в один пункт от лидирующей «Барселоны», а также с отрывом в семь очков от нынешнего соперника, который провел на одну игру меньше.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов королевский клуб на своем поле разгромил «Монако» со счетом 6:1.

Перед этим мадридский коллектив набрал три очка в Ла Лиге, когда снова-таки на домашней арене одержал первую победу под руководством Альваро Арбелоа в игре с «Леванте» (2:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Реал» выиграл семь раз при двух поражениях.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы на три очка, пусть и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, который переживает некоторый спад.

Килиан Мбаппе — лучший бомбардир команды и Ла Лиги текущего сезона с 19-ю голами.

Прогноз Олега Пирожкова

Известный комментатор Олег Пирожков в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru дал прогноз на центральный матч 21-го тура Примеры «Вильярреал» — «Реал».

Вижу движение коэффициентов, которые почему-то растут на победу «Реала». И этим надо воспользоваться, поскольку «сливочные» явно на подъеме, который должен продолжиться. Конечно, наставник хозяев Марселино с точки зрения тренерского опыта превосходит Арбелоа. Но Альваро, думаю, быстро нащупает новую роль, а контакт с игроками он уже нашел. И это был абсолютно правильный шаг со стороны руководства клуба. Приглашение Алонсо изначально выглядело ошибкой, поскольку он не годится для команды, которая всегда идет от людей, а не от структуры. Здесь скажу, что Гвардиола развалил футбол, поскольку менее талантливые стали его копировать. Хаби слишком современный тренер, а «Мадрид» в хорошем смысле не современный клуб. Анчелотти и Дель Боске ставили схему на второе место, поэтому завоевывали трофеи. По работе Арбелоа в молодежке видно, что он дает результат. Там это было воспитание личностей, здесь таблица. Пока все для него идет хорошо, кроме поражения на Кубок в первом матче. Он из семьи «Реала», об этом и президент сказал. «Вильярреал» очень дискредитировал себя игрой в Лиге чемпионов, где делит последние места с «Кайратом». Сейчас умудрились проиграть дома довольно жалкому по нынешним временам «Аяксу», хотя долго вели в счете. У этой команды неважно с характером и виден определенный потолок, но в чемпионате пока везет во многих играх. Если звезды «Реала» сыграют собрано, если Мбаппе покажет привычный уровень, как в последнем матче с «Монако», мадридцы своего не упустят. Вини отдал три голевые в дополнение к голу французам, так что у него с настроением тоже все в порядке. Сократившиеся до очка отставание от «Барсы» будет лучшей мотивацией. Поставлю на 1:2. Олег Пирожков комментатор «Матч ТВ»

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Вильярреала» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Реала» забивали больше 4,5 голов

в семи из девяти последних матчей «Реал» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.00. Ничья — в 3.85, выигрыш «Вильярреала» — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.48 и 2.55.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

При этом в пяти из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.80 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Вильярреал» — «Реал» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их пяти из девяти последних матчей.

2.45 «Реал» победит и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Вильярреал» — «Реал» принесёт чистый выигрыш 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: «Реал» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.45