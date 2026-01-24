Матч на «Эстадио де ла Серамика» станет ключевым в туре Ла Лиги. «Вильярреал» принимает «Реал Мадрид» в ситуации, когда обе команды сохраняют реальные амбиции в чемпионской гонке. Мадридцы идут вторыми, отставая от «Барселоны» на одно очко, тогда как «жёлтая субмарина» располагается третьей, имея матч в запасе и возможность заметно сократить отрыв от лидеров. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

06' Парехо подал с угла поля, опасного момента не получилось.

06' Угловой заработал «Вильярреал».

04' Беллингем сфолил в центре поля.

02' И сразу жёлтая карточка! Фойт сбил Беллингема у своей штрафной.

01' «Вильярреал» начал с центра, поехали!

До матча

23:00 Матч начинается с минуты молчания.

Статистика матча 28 Владение мячом 72 2 Фолы 1

22:55 В Вильярреале сегодня около 10 градусов, комфортная погода для футбола.

22:30 Стартовые составы команд:

«Вильярреал»: Жуниор, Наварро, Фойт, Вейга, Педраса, Бьюкенен, Парехо, Гейе, Молейро, Морено, Микаутадзе.

«Реал Мадрид»: Куртуа, Вальверде, Асенсио, Хёйсен, Каррерас, Гюлер, Камавинга, Беллингем, Мастантуоно, Винисиус, Мбаппе.

22:15 Судейская бригада матча: главный арбитр — Сесар Сото Градо, ассистенты — Карлос Альварес, Рубен Бесерриль, четвертый арбитр — Мануэль Посуэта, VAR — Марио Мелеро, AVAR — Даниэль Хесус Трухильо.

«Вильярреал»

Сезон в исполнении команды Марселино можно назвать одним из самых стабильных за последние годы. 13 побед в 19 турах, всего четыре поражения и 41 набранный балл позволяют «Вильярреалу» уверенно держаться в тройке. Особенно впечатляет форма на своём поле, где команда взяла 25 очков из 30 возможных и превратила «Серамику» в одну из самых сложных арен для выездов в чемпионате.

Турнирный контекст добавляет хозяевам дополнительной мотивации. Наличие игры в запасе делает очный матч с «Реалом» потенциальным переломным моментом всего сезона. Победа позволила бы не только сократить отставание от мадридцев, но и обозначить претензии на борьбу за самые высокие позиции вплоть до финиша.

При этом еврокубки остаются болезненным местом команды. Поражение от «Аякса» окончательно выбило «Вильярреал» из Лиги чемпионов, где команда провела откровенно слабую кампанию. Теперь у Марселино нет необходимости распылять ресурсы, и весь фокус смещён на Ла Лигу. Ожидаются изменения по сравнению с еврокубковым составом, а конкуренция в атаке, особенно между Айосе Пересом и Жераром Морено, должна повысить интенсивность впереди.

«Реал Мадрид»

Мадридцы подходят к выезду на эмоциональном подъёме. Разгром «Монако» в Лиге чемпионов подчеркнул атакующий потенциал команды и укрепил её позиции в Европе, а победа над «Леванте» позволила сократить отставание от лидирующей «Барселоны» до минимума. В условиях плотной таблицы любые очки приобретают критическое значение.

История противостояния складывается в пользу «Реала». Команда потерпела лишь шесть поражений в 54 матчах против «Вильярреала», выиграла встречу первого круга и крайне редко уступает на «Серамике». Психологическое преимущество на стороне гостей, даже несмотря на сложный с турнирной точки зрения выезд.

Однако кадровая ситуация усложняет задачу гостей. Дисквалификация Чуамени и травмы сразу нескольких защитников вынуждают Альваро Арбелоа искать компромиссы в построении обороны и центра поля. Эксперименты с Вальверде на правом фланге защиты и возможное появление Арды Гюлера в полузащите становятся не просто тактическим выбором, а необходимостью. В таких условиях ключевая роль вновь ложится на индивидуальный класс Винисиуса и Мбаппе, от которых во многом будет зависеть исход встречи.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.80.