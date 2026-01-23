прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.05

24 января в 19-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 20:30 мск.

«Унион»

Турнирное положение: Берлинцы бьются за попадание в топ-6. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Унион» на 5 очков отстает от заветной шестерки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Берлинцы не уступили «Штутгарту» (1:1).

До того команда не сумела одолеть «Аугсбург» (1:1). Да и поединок с «Майнцем» принес боевой паритет (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Унион» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Берлинцы нынче относительно преуспевают в плане результатов. Вот только ничейный сериал несколько затянулся.

Причем «Унион» традиционно неудачно противостоит «РБ Лейпцигу». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной виктории.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Берлинцы намерены вернуться на победный путь.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: «Черно-желтые» все никак не навяжут «Баварии» борьбу за Серебряную салатницу. Команда ныне пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем «Боруссия» Д на 11 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Черно-желтые» были биты «Тоттенхэмом» (0:2).

До того команда нанесла поражение «Санкт-Паули» (3:2). А вот чуть ранее она по всем статьям переиграла «Вердер» (3:0).

При этом «Боруссия» Д в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Марсель Забитцер — травмирован.

Состояние команды: «Черно-желтые» в последних поединках не блистали стабильностью результатов. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.

При этом «Боруссия» Д явно не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает гол за матч.

Команда не проигрывает «Униону» уже больше года. Да и Серу Гирасси пока настрелял всего лишь 6 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Черно-желтые» постараются плотнее подтянуться к «Баварии».

Статистика для ставок

«Боруссия» Д забивает в среднем 2 гола за матч

«Черно-желтые» в среднем пропускают гол за матч

«Унион» больше года не обыгрывает дортмундцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.

Прогноз: «Боруссия» Д выглядит монолитнее соперника, которому к тому же исторически успешно противостоит.

Номинальные гости сражаются за самые высокие места, и явно будут максимально активно атаковать.

2.05 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Унион» — «Боруссия» Д принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Боруссии» Д за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.00 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Унион» — «Боруссия» Д позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе не забьют за 2.00