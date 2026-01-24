В субботу, 24 декабря, берлинский «Унион» примет дортмундскую «Боруссию» в рамках 19-го тура Бундеслиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

45+4' Перерыв. Активно начала тайм «Боруссия» и повела в счете, после чего грамотно сыграла в обороне.

45' Добавленное время 4 минуты.

45' Фабиу Силва дважды пробил в одной атаке «Боруссии», первый удар заблокировал один из защитников хозяев, второй пришелся выше ворот «Униона».

44' Серу Гирасси заработал фол на себе на половине поля «Униона», отодвигая тем самым игру от ворот «Боруссии».

41' Удар Чон У Ёна из-за пределов штрафной «Боруссии», мяч сильно выше ворот полетел.

41' Хаберер заработал фол на себе, готовится подача со штрафного к воротам «Боруссии».

Статистика матча 2 Удары в створ 2 4 Удары мимо 3 51 Владение мячом 49 3 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 5 Фолы 7

39' Следуют подачи в штрафную «Боруссии» с игры и со стандартов, отбиваются гости.

37' Заброс Юрановича со штрафного к воротам «Боруссии», головой выбил мяч полузащитник гостей Эмре Джан.

36' Позиционная атака «Униона», футболисты «Боруссии» отошли на свою половину поля.

«Унион» — «Боруссия» globallookpress.com

35' Чуть снизился темп игры.

33' Технично владеют мячом игроки «Боруссии», планомерно продвигаясь вперед.

31' Удар Юрановича со штрафного «Униона», мяч сильно мимо створа ворот полетел.

30' Феликс Нмеча совершил накладку, досталось нападающему «Униона» Ильясу Анса.

29' Диогу Лейте головой пробил с близкого расстояния в створ ворот «Боруссии», сумел среагировать вратарь гостей Грегор Кобель.

28' Заброс Йосипа Юрановича из-за боковой в штрафную «Боруссии» привёл к угловому «Униона».

26' Подача Юрановича с углового «Униона», отбились гости.

26' Рани Хедира заработал угловой для «Униона».

25' Подача со штрафного к воротам «Униона», надежно на выходе сыграл вратарь Фредерик Рённов.

23' Прострел Чон У Ёна в штрафную «Боруссии» с левого фланга атаки «Униона», мяч точно в руки голкиперу гостей Кобелю прилетел.

23' Контролируют мяч игроки «Униона» на своей половине поля.

21' Нмеча пробил со штрафного «Боруссии», мяч выше ворот «Униона» пролетел.

20' Гирасси заработал фол на себе, готовится удар со штрафного «Боруссии».

18' Супер момент у «Боруссии», Беллингем бил из убойной позиции будучи в штрафной «Униона», но мяч в распластавшегося защитника попал.

17' Хаберер совершил кросс в штрафную «Боруссии», нападающий хозяев Илич не дотянулся до мяча.

16' Подача в штрафную «Боруссии», защитник гостей Даниэль Свенссон выбил мяч на угловой «Униона».

15' Подача Рюэрсона с углового «Боруссии», вратарь хозяев Рённов кулаками мяч подальше из своей штрафной выбил.

14' Удар Рюэрсона из-за пределов штрафной «Униона», мяч попав в одного из защитников хозяев до ворот не долетел.

13' Позиционная атака «Униона».

12' Продолжает «Боруссия» атаковать, увереннее стали действовать гости после забитого гола.

Гол Эмре Джана globallookpress.com

10' Гоол! 0:1. Эмре Джан ударом с правой ноги послал мяч в левый от себя угол ворот «Униона», пытался среагировать по мячу вратарь хозяев Рённов, но не дотянулся до мяча.

09' Повреждение у Гирасси, медики «Боруссии» оказывают ему помощь на поле.

07' Пенальти в ворота «Униона», вратарь Фредерик Рённов сбил Серу Гирасси в штрафной площади «Униона».

06' Подача Юрановича со штрафного «Униона» к воротам «Боруссии», головой пробил Андрей Илич, выручил гостей вратарь Грегор Кобель.

05' В среднем темпе начинается игра, соперники присматриваются друг к другу.

04' Играют за счет длинных передач вперёд футболисты «Униона», нападающий хозяев Андрей Илич пытается цепляться за мяч.

03' Завязывается борьба за инициативу.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Боруссии».

До матча

20:28 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

20:20 Матч пройдет на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине, вмещающем 22 467 зрителей.

20:10 Главным судьей матча будет Роберт Хартман.

Стартовые составы команд

«Унион»: Рённов, Дуки, Кверфельд, Лейте, Юранович, Хедира, Кемляйн, Ён, Хаберер, Анса, Илич.

«Боруссия»: Кобель, Антон, Шлоттербек, Рюэрсон, Свенссон, Джан, Беллингем, Нмеча, Силва, Байер, Гирасси.

«Унион»

Берлинцы бьются за попадание в топ-6. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы. При этом «Унион» на 5 очков отстает от заветной шестерки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч. Свой предыдущий поединок команда провела удачно. Берлинцы не уступили «Штутгарту» (1:1). До того команда не сумела одолеть «Аугсбург» (1:1). Да и поединок с «Майнцем» принес боевой паритет (2:2). Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Унион» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Берлинцы нынче относительно преуспевают в плане результатов. Вот только ничейный сериал несколько затянулся. Причем «Унион» традиционно неудачно противостоит «РБ Лейпцигу». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной виктории. Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Берлинцы намерены вернуться на победный путь.

«Боруссия»

«Черно-желтые» все никак не навяжут «Баварии» борьбу за Серебряную салатницу. Команда ныне пребывает на 2 строчке турнирной таблицы. Причем «Боруссия» Д на 11 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч. Предыдущий поединок команда провела неудачно. «Черно-желтые» были биты «Тоттенхэмом» (0:2). До того команда нанесла поражение «Санкт-Паули» (3:2). А вот чуть ранее она по всем статьям переиграла «Вердер» (3:0). При этом «Боруссия» Д в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

«Черно-желтые» в последних поединках не блистали стабильностью результатов. Команда до последней коллизии победила дважды кряду. При этом «Боруссия» Д явно не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает гол за матч. Команда не проигрывает «Униону» уже больше года. Да и Серу Гирасси пока настрелял всего лишь 6 мячей в текущем чемпионате. Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Черно-желтые» постараются плотнее подтянуться к «Баварии». Из-за травмы не поможет команде полузащитник Марсель Забитцер.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды провели 1 матч в рамках Бундеслиги. 31-го августа в Дортмунде победили хозяева со счетом 3:0.

За всю историю команды сыграли между собой 16 матчей. В 11 играх победила «Боруссия», в 4 «Унион», оставшаяся 1 игра завершились вничью.

