24 января в матче 19-го тура французской Лиги 1 сыграют «Марсель» и «Ланс». Начало встречи — в 23:05 мск.

«Марсель»

Турнирное положение: Команда замыкает тройку лидеров в чемпионате Франции. После 18-и туров «Марсель» отстает от 1-й строчки в Лиге 1 на 8 пунктов.

На своем поле команда также выступает довольно неплохо, занимая по этому показателю 4-е место в лиге. При родных трибунах «Марсель» набрал 20 очков из 27-и возможных.

Последние матчи: В прошедшем поединке команда уступила «Ливерпулю» (0:3) в Лиге чемпионов, а до этого «Марсель» разгромил «Анже» со счетом 5:2 в Лиге 1, забив 4 гола уже к 40-й минуте.

В последних 5-и встречах в рамках чемпионата Франции команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Тулузой» (2:2). За этот отрезок «Марсель» забил 8 голов при 7-и пропущенных.

Не сыграют: Эмерсон (травма) и Гомес (перебор желтых карточек).

Состояние команды: «Марсель» выдает неплохой результат в нынешнем сезоне на дистанции, но именно в последнее время команда стала терят важные очки, отдаляясь от лидерства в чемпионате.

Нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд возглавляет список лучших бомбардиров нынешнего сезона Лиги 1. За 17 матчей форвард забил 12 голов и сделал 3 голевые передачи.

«Ланс»

Турнирное положение: Команда продолжает бороться с ПСЖ за 1-ю строчку в таблице Лиги 1. После 18-и туров «Ланс» лидирует в чемпионате Франции, набрав 43 очка.

Но вся борьба еще впереди, ведь ПСЖ активно наступает на пятки. Парижане отстают от «Ланса» всего на 1 балл. При этом, «Ланс» занимают 2-ю строчку в лиге по результатам домашних матчей, отдав лидерство в ПСЖ.

Последние матчи: В прошлом туре Лиги 1 команда обыграла «Осер» со счетом 1:0, забив победный гол на 65-й минуте. До этого «Ланс» разгромил «Сошо» (3:0) в Кубке Франции.

У команды продолжается феноменальная победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 10 матчей подряд. В Лиге 1 «Ланс» одержал 8 викторий подряд.

Не сыграют: Чавез, Гради и Гюртнер (у всех — травмы).

Состояние команды: Кажется, что «Ланс» будет до конца бороться с ПСЖ за чемпионство в Лиге 1. Пока в это сложно поверить, но команда делает для этого все возможное.

К тому же, «Ланс» в последних 2-х очных встречах непременно обыгрывал «Марсель» (1:0 и 2:1). Сможет ли на сей раз команда добиться победу? Даже в гостях «Ланс» будет пытаться доминировать.

Статистика для ставок

В последних 3-х матчах во всех турнирах «Марсель» забил 14 голов

У «Ланса» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 10 матчей подряд

В последних 2-х очных встречах «Ланс» непременно обыгрывал «Марсель»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.70, а победа «Ланса» — в 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.63 и 2.25 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Ланс» продолжит победную серию.

Ставка: Победа «Ланса» за 3.50.

Прогноз: Для победу «Лансу» необходимо забивать больше 1-го гола.

Ставка: Индивидуальный тотал «Ланса» 1.5 больше за 2.50.