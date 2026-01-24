В субботу, 24 января, состоится матч 19-го тура французской Лиги 1, в котором «Марсель» примет «Ланс». Начало игры — в 23:05 МСК. Следить за ходом встречи можно в нашем онлайне.

03' По центру пытался Тимбер ворваться в штрафную «Ланса», там путь ему перекрыли защитники.

02' Буквально в первые же 10 секунд получил по голове Игор Пайшао в верховом единоборстве. Не без труда, но поднялся игрок «Марселя».

01' Матч начался!

До матча

23:03 Уже выходят футболисты из подтрибунного помещения — до начала игры остаётся совсем немного!

22:56 Погода на юге Франции прямо сейчас не самая приятная и футбольная: в Марселе действует штормовое предупреждение и почти весь день идёт ливень. Температура воздуха — +9.

22:49 Главный арбитр встречи — 42-летний Бенуа Бастьен.

22:40 Сегодняшний матч пройдёт на знаменитом стадионе «Велодром» в Марселе. Арена вмещает 67 394 зрителя.

Стартовые составы команд

«Марсель»: Рульи, Веа, Балерди, Агерд, Медина, Траоре, Хёйбьерг, Нванери, Тимбер, Пайшао, Гуири.

«Ланс»: Риссер, Агилар, Сарр, Ганиу, Удол, Томассон, Абдулхамид, Сангар, Эдуар, Товен, Саид.

«Марсель»

Команда Роберто де Дзерби здорово начинала сезон и выглядела реальным претендентом на титул: каких-то пять туров назад «Марсель» всего на два баллов отставал от лидировавшего «ПСЖ». Но с конца ноября начался спад: лишь 7 из 15 набранных очков за пять туров, в то время как конкуренты в лице всё того же «ПСЖ» и «Ланса» за это время собрали 15/15. По итогу к 19-му туру «Марсель» отстал от парижан уже на семь очков, от «Ланса» — аж на восемь.

За эти два месяца команда успела в чемпионате потерять очки с «Тулузой» (2:2), всухую проиграть «Нанту» (0:2) и «Лиллю» (0:1), отдать «ПСЖ» Суперкубок Франции, а в среду получить разгром в ЛЧ на «Велодроме» от «Ливерпуля» (0:3). Позитив тоже есть — по-прежнему в порядке Мэйсон Гринвуд, забивший девять голов и отдавший два ассиста в восьми последних матчах: именно англичанин возглавляет гонку бомбардиров Лиги 1.

Встреча с «Лансом» — одна из важнейших для «Марселя» в этом сезоне: в случае победы хозяева хоть немного, но подберутся к лидерам, а вот если сыграют вничью или вообще проиграют — зацепиться за топ-2 будет практически нереально. Игру пропустят Эмерсон (травма) и Энджел Гомес (дисквалификация).

«Ланс»

«Ланс» и в начале сезона был неплох, а в последние несколько месяцев вообще буквально расцвёл. Почти три месяца — с начала ноября — команда Пьера Сажа обыгрывает всех, кто попадается под руку, и выдала серию из 10 побед подряд во всех турнирах — восемь в Лиге 1 и ещё две в Кубке. За этот период «Ланс» забил 24 мяча при всего 4 пропущенных.

Победная серия вывела команду на первое место в чемпионате Франции: перед 19-м туром «Ланс» шёл лидером, сейчас на два очка отстаёт от «ПСЖ», но парижане просто провели на матч больше — вчера выиграли у «Осера». Именно у сегодняшних гостей лучшая оборона в Лиге 1 — всего 13 пропущенных мячей в 18 встречах, а в этом году «Ланс» ещё вообще ни от кого не пропускал — 3:0 с «Тулузой», 3:0 с «Сошо» и 1:0 с «Осером».

У гостей из свежих травм выделяются Байду, Хайдара и Гилавоги — все они не примут участия в матче с «Марселем». Продолжает восстановление после травмы Гради.

Личные встречи

В последние годы преимущество в личках на стороне «Ланса». Из 11 матчей с сезона-2020/21 «Марсель» выиграл всего 3, «Ланс» — целых 7, лишь одна игра завершилась вничью. Две последние встречи остались именно за сегодняшними гостями — 1:0 в марте и 2:1 в октябре 2025-го.

