прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.05

24 января в 19-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 17:30 мск.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: Баденцы бьются за выживание. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Хайденхайм» набрал всего лишь 13 очков. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Баденцы не уступили «Вольфсбургу» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Майнца» (1:2). А вот поединок с «Кельном» принес паритет (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Хайденхайм» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Баденцы нынче не преуспевают в плане результатов. Вот только оборонительные редуты слишком часто дают сбои.

Причем «Хайденхайм» традиционно неудачно противостоит «РБ Лейпцигу». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Баденцы намерены зацепиться за драгоценные баллы.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» все никак не навяжут «Баварии» борьбу за чемпионство. Команда ныне пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «РБ Лейпциг» на 7 очков отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Быки» были разбиты «Баварией» (1:5).

До того команда нанесла поражение «Фрайбургу» (2:0). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Байеру» (1:3).

При этом «РБ Лейпциг» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Быки» в последних поединках не блистали стабильностью результатов. Команда все никак не закрепится в зоне Лиги чемпионов.

При этом «РБ Лейпциг» явно не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Команда не проигрывает «Хайденхайму» уже без малого 11 лет. В нынешней диспозиции «быки» также обязаны брать три очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Быки» постараются плотнее подтянуться к лидирующей группе.

Статистика для ставок

«Хайденхайм» пропускает в среднем 2 гола за матч

«Быки» в среднем забивают 2 мяча за матч

«Хайденхайм» больше 10 лет не обыгрывает «быков»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.47 и 2.55.

Прогноз: «РБ Лейпциг» способен прибавить в плане реализации, к тому же оппонент пропускает чересчур часто.

Номинальные гости сражаются за самые высокие места, и явно сразу будут максимально активны у ворот оппонента.

2.05 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Хайденхайм» — «РБ Лейпциг» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «РБ Лейпцига» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.30 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Хайденхайм» — «РБ Лейпциг» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Обе не забьют за 2.30