24 января в 19-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хайденхайм» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 17:30 мск.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Хайденхайм»

Турнирное положение: Баденцы бьются за выживание.  Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Хайденхайм» набрал всего лишь 13 очков.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  Баденцы не уступили «Вольфсбургу» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Майнца» (1:2).  А вот поединок с «Кельном» принес паритет (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих.  В этих поединках «Хайденхайм» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Баденцы нынче не преуспевают в плане результатов.  Вот только оборонительные редуты слишком часто дают сбои.

Причем «Хайденхайм» традиционно неудачно противостоит «РБ Лейпцигу».  В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Баденцы намерены зацепиться за драгоценные баллы.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» все никак не навяжут «Баварии» борьбу за чемпионство.  Команда ныне пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «РБ Лейпциг» на 7 очков отстает от второй позиции.  При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Быки» были разбиты «Баварией» (1:5).

До того команда нанесла поражение «Фрайбургу» (2:0).  А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Байеру» (1:3).

При этом «РБ Лейпциг» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории.  Команда отличилась 11 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Быки» в последних поединках не блистали стабильностью результатов.  Команда все никак не закрепится в зоне Лиги чемпионов.

При этом «РБ Лейпциг» явно не преуспевает в плане надежности тылов.  Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Команда не проигрывает «Хайденхайму» уже без малого 11 лет.  В нынешней диспозиции «быки» также обязаны брать три очка.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно.  «Быки» постараются плотнее подтянуться к лидирующей группе.

Статистика для ставок

  • «Хайденхайм» пропускает в среднем 2 гола за матч
  • «Быки» в среднем забивают 2 мяча за матч
  • «Хайденхайм» больше 10 лет не обыгрывает «быков»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58.  Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.47 и 2.55.

Прогноз: «РБ Лейпциг» способен прибавить в плане реализации, к тому же оппонент пропускает чересчур часто.

Номинальные гости сражаются за самые высокие места, и явно сразу будут максимально активны у ворот оппонента.

2.05П2 в 1 таймеСтавка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.05 на матч «Хайденхайм» — «РБ Лейпциг»  принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «РБ Лейпцига» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.30Обе не забьютСтавка на матч #2Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.30 на матч «Хайденхайм» — «РБ Лейпциг»  позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Обе не забьют за 2.30